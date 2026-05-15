Vergeten af te sluiten? Zo schakel je je pc op afstand uit

Zit je op de bank en wil je de pc uitschakelen of in slaapstand zetten? Of wil je de computers van je kinderen geforceerd uitzetten omdat het bedtijd is? Het enige wat je hiervoor nodig hebt, is een kleine app waarmee je de energie-instellingen van een pc via het netwerk kunt beheren.

Installeren

Remote Shutdown Manager is een opensource Windows-programma dat het mogelijk maakt om je computer op afstand te beheren en uit te schakelen via een webinterface. Door simpelweg een http-get-verzoek naar de pc te sturen, laat je hem afsluiten, herstarten, in slaapstand zetten of het scherm uitzetten.

Ga naar de GitHub-pagina van het project en klik op de sectie Releases om het meest recente zip-pakket te downloaden. Pak de zip uit en start de applicatie door te dubbelklikken op Karpach.RemoteShutdown.Controller.exe. Het programma draait in het systeemvak. Klik met rechts op het pictogram om direct een zelfgekozen actie op de eigen pc (zoals vergrendelen) uit te voeren. Dat stel je in door te kiezen voor Settings.

Je kunt bepalen welke functie lokaal via het systeemvak te gebruiken is.

Configureren

De tool werkt eenvoudig, maar je moet toch enkele belangrijke dingen configureren. Eerst moet je een beveiligingscode instellen. Deze code gebruik je later in de url waarmee je opdrachten stuurt. Daarnaast moet je ook een poortnummer selecteren. Standaard is dat 5001. Door deze instellingen goed te zetten, zorg je ervoor dat de tool niet alleen handig werkt, maar ook veilig genoeg is voor dagelijks gebruik.

Stel eventueel een wachtwoord in om de instellingen af te schermen. Je kunt ook het systeemvakpictogram verbergen. Voor het gebruik op afstand moet je het ip-adres van de pc weten. Daarvoor ga je naar Instellingen / Netwerk en internet. Klik op Wi-Fi of Ethernet en klik op je actieve netwerk. Scrol naar beneden tot Eigenschappen, waar je het IPv4-adres ziet staan.

Stel een beveiligingscode en eventueel een wachtwoord in.

Commando’s op afstand

Nu de software draait, kun je remote-opdrachten sturen via een browser, een script, een automatiseringsplatform zoals IFTTT of een smartphone-app. We gaan ervan uit dat de pc in kwestie het ip-adres 192.168.1.20 heeft en poort 5001 gebruikt. Dan kun je op afstand opdrachten via een browser geven door de url juist op te bouwen als http://192.168.1.20:5001/code/opdracht. Het woord opdracht vervang je door shutdown, restart, hibernate of turnscreenoff om de pc uit te zetten, te herstarten, in slaapstand te zetten of het scherm uit te schakelen.

Wil je een vertraging instellen, inclusief pop-up om te waarschuwen, dan kun je een delay-parameter toevoegen. Bijvoorbeeld ?delay=60 voor een uitgestelde actie van 60 seconden. De opdracht ziet er dan als volgt uit: http://192.168.1.20:5001/code/shutdown?delay=60.