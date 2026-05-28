De laatste trailer van Disclosure Day, de nieuwe film van Steven Spielberg, is uitgebracht.

Eerder verschenen er al trailers van de langverwachte film, maar dit betreft de laatste trailer voordat de film in première gaat. Dat gebeurt om precies te zijn op 11 juni: vanaf dan kun je de film in de bioscoop zien.

Disclosure Day draait hoogstwaarschijnlijk om buitenaardse wezens, en de trailers lijken te suggereren dat deze al geruime tijd op aarde vertoeven. Daarbij zetten personages in de film alles op alles om het publiek hiervan op de hoogte te stellen.