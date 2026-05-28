Nieuwe elektrische auto's kunnen niet alleen stroom opslaan, maar ook terugleveren aan het elektriciteitsnet. De technologie heet vehicle-to-grid, of kortweg V2G, en de eerste projecten voor particulieren in Nederland gaan nu van start. Daarmee kan de elektrische auto een sleutelrol spelen bij het oplossen van netcongestie in woonwijken.

※ in het kort Bi-directioneel laden (V2G) maakt het mogelijk dat een elektrische auto stroom teruggeeft aan het elektriciteitsnet en zo netcongestie verlicht. Eén V2G-auto zou de netproblemen voor zeker tien omliggende huizen kunnen oplossen. Nederland loopt in Europa voorop: Renault biedt als eerste merk een V2G-dienst voor particulieren via We Drive Solar, Hyundai Motor Group koos Nederland als eerste Europese markt voor de commerciële uitrol met de Kia EV9 en Hyundai IONIQ 9. Bredere beschikbaarheid voor meer merken wordt verwacht rond 2027-2028.

Het elektriciteitsnet in Nederland piept en kraakt. Tegelijkertijd heeft Nederland de hoogste dichtheid aan zonnepanelen van heel Europa, wat regelmatig zorgt voor grote pieken in het aanbod van goedkope, hernieuwbare energie. De combinatie van die overschotten overdag en de vraagpiek 's avonds (als iedereen thuiskomt en zijn auto aansluit) is een aanleiding voor netcongestie. Maar die elektrische auto's kunnen in plaats van het probleem júist deel zijn van de oplossing.

Foto: Hyundai Elektrische auto's zouden dankzij V2G weleens de oplossing voor netcongestie kunnen betekenen.

Hoe werkt het in de praktijk?

Bi-directioneel laden draait om stroom die twee kanten op kan. De auto laadt op bij een overschot op het net en geeft stroom terug bij een tekort. Om dat mogelijk te maken, heeft de auto een omvormer nodig die speciaal geschikt is om stroom ook weg te geven. Daarnaast is een slimme laadpaal vereist die communiceert met zowel de auto als de netbeheerder. Die combinatie bepaalt automatisch wanneer het beste moment is om te laden of juist te leveren.

Via een app stel je zelf de grenzen in: tot welk niveau mag de batterij ontladen worden, en wanneer moet de auto weer voldoende geladen zijn voor de volgende rit. Bij Renaults V2G-systeem wordt bovendien alleen het deel van de accu tussen 20 en 80 procent benut voor teruglevering, zodat de levensduur van de batterij niet in het geding komt. De fabrikant garandeert dan ook dezelfde batterijgarantie als bij normaal gebruik.

Wie doet er al aan mee in Nederland?

Renault is het verst met een concrete dienst voor particulieren. In samenwerking met We Drive Solar, een bedrijf dat al tien jaar V2G-technologie ontwikkelt, is de Power V2G-dienst beschikbaar voor bestuurders van de Renault 5 E-Tech Electric, de Renault 4 E-Tech Electric en de Alpine A290. De Twingo E-Tech Electric en straks ook de vernieuwde Mégane volgen.

Renault bouwde jarenlang praktijkervaring op via het Utrecht Energized-project, waarbij een vloot van 50 Renault 5's als deelauto bij MyWheels actief stroom terugleverde aan het Utrechtse net. Die vloot wordt opgeschaald naar 500 auto's.

Foto: Renault Renault heeft al serieuze stappen gezet in Nederland.

Mocht je interesse hebben: er zijn wel wat spelregels om mee te doen. Je hebt het bidirectionele laadpunt Solar Life van We Drive Solar nodig, een dynamisch energiecontract bij Hegg Energy, een 3-fase aansluiting, een slimme meter en een vaste internetverbinding.

Hyundai Motor Group, het moederbedrijf van zowel Hyundai als Kia, kondigde eind 2025 aan Nederland als eerste Europese markt te kiezen voor een commerciële V2G-dienst. Startmodellen zijn de Kia EV9 en de Hyundai IONIQ 9, met de IONIQ 5 en Kia EV6 als volgende stap. Kia biedt via de Smart Charge-app al breed beschikbaar slim laden aan voor EV3-, EV6- en EV9-rijders, met tot 30 procent besparing op laadkosten via partners als Vattenfall, Eneco en GreenChoice. Daadwerkelijk terugleveren is ook voor Hyundai Motor Group nog in opbouw: er zijn wettelijke en standaardisatievraagstukken die bredere uitrol vertragen, maar de richting is duidelijk.

Andere merken staan klaar in de coulissen. Volkswagen ID-modellen met een 77kWh-accu zijn technisch al V2G-ready, maar een actieve dienst in Nederland ontbreekt nog. BMW test in Duitsland, Volvo in Zweden. De verwachting is dat V2G rond 2027-2028 voor meer merken en modellen breed beschikbaar komt, mede doordat de EU heeft vastgelegd dat alle nieuwe publieke laadpalen in 2030 bidirectioneel moeten zijn.

Foto: Kia Op de site van Kia kun je berekenen hoeveel je zou kunnen besparen.

De impact is groter dan je denkt

De NOS sprak Auke Hoekstra van de Technische Universiteit Eindhoven, een van de bekendste experts op dit gebied. Zijn berekening is indrukwekkend: één elektrische auto die op piekuren stroom teruggeeft, zou de netproblemen voor zeker tien omliggende huizen kunnen oplossen. Als dit op grote schaal wordt toegepast, kunnen miljarden aan netwerkinvesteringen overbodig worden, met name voor woonwijken.

Ook op consumentenniveau is het financieel interessant. Wie met een dynamisch energiecontract deelneemt aan een V2G-programma, laadt op de goedkoopste momenten van de dag en levert terug op de duurste. Realistische schattingen gaan voor een gemiddelde EV-rijder met zonnepanelen uit van een besparing of verdienste van 300 tot 600 euro per jaar. Met zonnepanelen en een optimaal ingesteld systeem kan dat oplopen tot wel 1200 euro.

De thuisbatterij het dichtstbijzijnde alternatief Thuisbatterijen doen niet hetzelfde als V2G: ze reageren niet op directe instructies van een netbeheerder en maken geen deel uit van een gecoördineerd voertuig/net-systeem. Maar slim zijn ze wel. Moderne thuisbatterijen communiceren via een energieleverancier of aggregator actief met de energiemarkt: ze laden automatisch op wanneer de stroomprijs laag is en leveren terug wanneer die hoog is. Via zogenoemde virtual power plants kunnen ze zelfs bijdragen aan het stabiliseren van het landelijke net, waarvoor TenneT vergoedingen uitkeert. Voor wie geen EV heeft maar toch wil meeprofiteren van slimmer energiegebruik, is een thuisbatterij daarmee de meest toegankelijke stap. Je slaat zonne-energie overdag op en gebruikt die 's avonds, in plaats van goedkoop terug te leveren en duur in te kopen. Foto: Hoymiles De prijzen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. In 2026 betaal je voor een gangbaar systeem van 10 kWh gemiddeld tussen de 5000 en 9000 euro inclusief installatie. Kleinere plug-in modellen van merken als Marstek of Hoymiles zijn al beschikbaar voor een stuk minder en werken via een gewoon stopcontact. Met het aflopen van de salderingsregeling vanaf 2027 wordt zelf opgeslagen zonne-energie bovendien steeds waardevoller. Het is geen vervanging voor wat V2G kan doen voor het net als geheel, maar het is wel een zinvolle eerste stap richting energieonafhankelijkheid thuis.

