Google Foto’s kennen we vooral als een slimme fotobibliotheek waarin je razendsnel beelden terugvindt via automatisch gegenereerde zoektermen. Minder bekend is dat de app ook een reeks creatieve bewerkingstools heeft. In het tabblad Maken vind je effecten waarmee je gewone foto’s omtovert tot opvallende, soms zelfs filmische beelden.

Stap 1: Filmische foto

Alle effecten die we hier bespreken, maak je in de mobiele app van Google Foto’s. Filmische foto voegt aan een gewone foto beweging en diepte toe. Het resultaat oogt als een korte 3D-animatie, zelfs als de originele foto geen diepte-informatie bevat.

Met behulp van AI scheidt Google Foto’s het onderwerp van de achtergrond en behandelt ze vervolgens als afzonderlijke lagen. Die worden vervolgens subtiel geanimeerd, met een zachte camerabeweging. Waar dit effect vroeger automatisch en sporadisch door Google werd toegepast, kun je het nu zelf activeren.

Selecteer een foto, tik op de drie puntjes, ga naar Maken en kies Filmische foto. De app genereert een mp4-video van zeven seconden die een vleugje drama en dynamiek toevoegt.

Google Foto’s heeft een aantal creatieve AI-tools.

Stap 2: Collage

In het menu Maken vind je ook de optie Collage om meerdere foto’s te combineren tot één montage. Je kunt dit ook op de desktopversie doen, maar opnieuw levert de mobiele app een veel mooier resultaat. Je selecteert twee tot zes foto’s en laat Google Foto’s er een geheel van maken door op de plusknop te klikken en dan Collage te kiezen.

De app analyseert de inhoud en kiest een passende rangschikking, waarbij gezichten en belangrijke details netjes in beeld blijven. Door op een foto in de collage te klikken, kun je de inhoud nog handmatig in het kader verschuiven. Onderaan verschijnen in een band verschillende indelingen en stijlen van collages die je kunt toepassen. Ben je klaar, dan kun je de combinatie opslaan en net als een normale afbeelding delen.

Je kunt verschillende stijlen van collages kiezen.

Stap 3: Video met highlights

Dan is er ook de tool Video met highlights waarmee je een samenvattingsvideo maakt van een reeks foto’s en video’s. Opnieuw selecteer je het beeldmateriaal en de app kiest zelf de beste fragmenten en monteert die tot een vlot geheel, compleet met overgangen en achtergrondmuziek.

Dit gebeurt stapsgewijs, waarbij je de muziek, het volume en de volgorde van het beeldmateriaal nog kunt aanpassen. Zo’n video met highlights duurt maximaal een minuut en je kunt de lengte niet handmatig instellen. De gegenereerde video wordt opgeslagen als een nieuw item in je bibliotheek.