YouTube gaat zelf een label bij video's op het platform plakken wanneer er veel met kunstmatige intelligentie gemaakte content in die video's zit.

Dat heeft het bedrijf vandaag aangekondigd. Voorheen konden makers van video's zelf een AI-label bij video's plakken, maar YouTube neemt nu het heft in eigen hand. Dat betekent dat wanneer een video deels met AI is gemaakt en daarbij fotorealistische beelden vertoont, er automatisch een AI-label bij vermeld wordt.

Er wordt specifiek gekozen om dit bij video's met realistisch ogende content te doen, zodat er geen verwarring kan bestaan over de oorsprong van de beelden. Deepfakes zorgen er immers voor dat er steeds meer video's op internet zijn te vinden die kijkers misleiden.

Overigens wordt het AI-label voortaan ook duidelijker getoond. In YouTube Shorts zal het label als een overlay verschijnen, terwijl bij langere video's het label tussen de video en de beschrijving van die video komt te staan.