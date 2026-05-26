In Microsoft Edge is 'Sluimerende tabbladen' een slimme functie om geheugen, processor en batterij te sparen. Met deze functie worden inactieve tabbladen automatisch in slaapstand gezet. De volgende keer dat je naar zo'n website terugkeert, wordt het tabblad automatisch hervat en kun je verder werken.

Stap 1: Automatisch in slaapstand

Nadat je Microsoft Edge hebt geopend, klik je rechtsboven op de drie puntjes. Selecteer Instellingen in dit menu. In dit venster klik je linksboven op de drie lijntjes om Systeem en prestaties te openen. Vervolgens ga je naar het onderdeel Prestaties.

Scrol een beetje naar beneden tot je bij de groep Geheugen komt. Daar schakel je de optie Tabbladen automatisch in slaapstand zetten in. Daaronder kun je instellen na hoeveel tijd inactieve tabbladen automatisch in slaapstand gaan. Je kunt kiezen uit verschillende tijdsintervallen, van 30 seconden tot 12 uur. Standaard staat deze instelling op 30 minuten. Wie vaak veel tabbladen open heeft staan, merkt dat deze functie het geheugengebruik van de browser merkbaar verlaagt.

Stap 2: Uitzondering

Veel mensen weten niet dat je websites kunt uitsluiten van deze sluimerstand. Dat is handig voor web-apps die je graag actief wilt houden, zoals webmail, muziekspelers of een document in de cloud. Via Instellingen / Systeem en prestaties / Prestaties ga je bovenaan naar het onderdeel Algemeen. Daar zie je de optie Deze sites altijd actief houden. Klik op de knop Site toevoegen en typ of plak daar de url van de website die je actief wilt houden.

Je kunt slapende tabbladen herkennen in de tabbalk, omdat ze daar vervaagd worden weergegeven. De schakelaar om deze vervaging te tonen of te verbergen, staat in de groep Algemeen.

Stap 3: Energiebesparing

Nu je hier toch bent, kun je meteen controleren of de optie Energiebesparing is ingeschakeld. Die optie staat op dezelfde instellingenpagina. Achtergrondtabbladen krijgen dan automatisch een lagere prioriteit, waardoor ze minder cpu-tijd gebruiken. In combinatie met de sluimerstand van tabbladen zorgt dit ervoor dat ongebruikte pagina's vrijwel geen systeembronnen meer verbruiken. Vooral op laptops maakt dit een duidelijk verschil. De browser gebruikt minder energie, waardoor de batterij langer meegaat. Bovendien blijft de computer soepeler reageren wanneer er veel tabbladen openstaan.