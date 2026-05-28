TikTok introduceert zijn shopplatform op 15 juni in Nederland. Gebruikers kunnen voortaan direct in de app producten kopen via video's en live-streams, zonder naar een externe webshop te hoeven.

Meer dan 7,5 miljoen Nederlanders gebruiken TikTok dagelijks voor entertainment en inspiratie. Met de komst van TikTok Shop voegt het platform een volledige winkellaag toe aan die beleving. Producten die voorbijkomen in video's of tijdens live-uitzendingen zijn direct te koop en afrekenen kan via vertrouwde betaalproviders, zonder de app te verlaten.

Wat is TikTok Shop?

TikTok Shop plakt een winkellaag op de contentervaring die je al kent. Via getagde producten in video's, live-shopping en een apart Shop-tabblad in de app kunnen merken en verkopers hun spullen tonen aan een publiek dat al voor ze klaarzit. Op merkprofielen verschijnen aangepaste collecties en je beheert je bestellingen, reviews en retouren gewoon vanuit één tabblad.

Bij de lancering doen onder meer Nbrands by Nikkie Plessen, Mentos (Perfetti Van Melle), Meroda, Versuni en het Nederlandse kussenmerk Cloudpillo mee. Het aanbod loopt van fashion en beauty tot elektronica.

Verkopen via TikTok Shop: wat je moet weten?

Heb je een bedrijf in Nederland? Dan kun je je al vanaf 1 juni registreren. Kort na de lancering volgt ook 'Sell Across Europe': met één registratie kun je verkopen in alle EU-markten waar TikTok Shop actief is, waaronder Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië en Spanje. Productbeschrijvingen worden per markt gelokaliseerd en je kunt gebruikmaken van door TikTok goedgekeurde logistieke partners.

Daarnaast kun je als verkoper samenwerken met creators via het affiliate-netwerk. Creators in andere EU-landen kunnen jouw producten promoten en daarvoor commissie ontvangen. Handig als je een nieuw publiek wilt bereiken zonder zelf een lokale contentstrategie op te zetten.

❗Veiligheid en retourbeleid TikTok belooft dat alle vermeldingen moeten voldoen aan eigen beleid en communityrichtlijnen. Handhaving loopt via een combinatie van geautomatiseerde moderatie en handmatige controles. Verkopers en producten die de regels overtreden, worden verwijderd. Voor kopers zijn er productrecensies, een meldoptie en een retour- en terugbetalingsprocedure.