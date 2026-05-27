In een livestream heeft Square Enix onthuld dat de ontwikkeling van het in 2021 aangekondigde Dragon Quest 12 is herstart. Ook werden er andere games in de reeks aangekondigd, waaronder Dragon Quest Monsters: The Withered World.

In 2021 kondigde Square Enix het langverwachte twaalfde deel in de rpg-reeks aan, genaamd Dragon Quest 12: The Flames of Fate. Het bleef daarna vrij stil rondom het spel. Tijdens een livestream werden eindelijk nieuwe details gegeven, waaronder een nieuwe naam voor het spel. De game gaat namelijk Dragon Quest 12: Beyond Dreams heten.

Wanneer de ontwikkeling precies is herstart is niet bekend, maar Square Enix maakte wel duidelijk dat de ontwikkeling daardoor wat langer duurt. De ontwikkeling van de vorige versie van het spel ging gepaard met problemen, en er werd een nieuwe visie bedacht voor het nieuwste deel in de langlopende reeks. "Het was een belangrijk besluit, maar wat ons betreft de juiste om er voor te zorgen dat de volgende Dragon Quest een game wordt waar alle fans van de reeks van gaan houden."

Er werden ook korte nieuwe gameplaybeelden getoond, die hieronder zijn te zien. In de video is ook het logo van de game te zien.

Square Enix had echter meer aankondigingen in petto tijdens de stream. Zo werd de vierde Dragon Quest Monsters-game aangekondigd, die de subtitel The Withered World draagt. Veel details zijn er nog niet, maar duidelijk is dat het spel op een nog onbekend moment naar PlayStation 5, Xbox Series-consoles, Switch 2, Switch en pc (via Steam en Microsoft Store) zal komen.

De Dragon Quest Monsters-reeks is een spin-off van de hoofdserie, waarbij mensen een zogeheten 'Monster Wrangler' besturen die allerlei fantasievolle wezens verzamelt en inzet tijdens gevechten.