Valve heeft wereldwijd de prijzen van de Steam Deck-handhelds verhoogd. In Europa gaat het om prijsverhogingen van boven de 200 euro.

De pc-handheld met een oledscherm en 512 GB aan opslagruimte gaat van 569 euro naar 779 euro. De versie met 1 TB aan opslagruimte kost niet meer 679 euro, maar 919 euro. Er is verder niets veranderd aan de apparaten; het gaat puur om een prijsverhoging.

De Steam Deck was geruime tijd niet op voorraad, maar is dat nu weer wel. In een blogpost waarin de prijsverhoging werd aangekondigd, geeft Valve als reden "de stijgende kosten van geheugen en opslag". Dat is niet verrassend: de populariteit van AI en de daardoor stijgende kosten zorgen er voor dat de meeste consoles en handhelds in prijs zijn gestegen.