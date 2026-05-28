Het lijkt er op dat in navolging van Android-smartphones ook iPhones automatische diefstalvergrendeling krijgen.

9to5Mac claimt codes te hebben ingezien waaruit blijkt dat Apple hier actief aan werkt. Het zou er om gaan dat je iPhone automatisch vergrendeld wordt wanneer hij wordt gestolen, zodat alles op je telefoon veilig blijft.

Dat is belangrijk, want op een smartphone hebben we tegenwoordig enorm veel privégegevens staan. Van bankgegevens en foto's tot notities en persoonlijke gesprekken met ChatGPT: een smartphone bevat tegenwoordig een aanzienlijk deel van ons leven.

Het zou de bedoeling zijn dat de iPhone straks meteen 'op slot gaat' wanneer hij diefstal waarneemt. Met de accelerometer zouden plotselinge bewegingen die gepaard gaan met het stelen van een iPhone worden gedetecteerd, terwijl de locatieherkenning opmerkt dat je smartphone opeens op een heel andere locatie is. Tot slot wordt gekeken hoever je iPhone van andere Apple-apparaten die je in het bezit hebt is verwijderd.

Daardoor zou diefstal vastgesteld kunnen worden, het scherm niet meer werken en de meest gevoelige informatie achter een biometrische vergrendeling komen te zitten, zodat een dief bijvoorbeeld niet met een pincode de belangrijkste informatie kan stelen.