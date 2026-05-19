Wordt Google Chrome in Windows 11 plots traag, dan zit de oorzaak soms verrassend genoeg in een energiebesparende functie. Vooral wie met veel tabbladen werkt of langdurig video’s afspeelt, kan te maken krijgen met haperingen, vertraagde reacties of een stroperige browser. Met een kleine ingreep herstel je de prestaties snel en blijvend.

Stap 1: Zoek het groene blaadje

Chrome kan tergend sloom aanvoelen op een Windows 11-pc, vooral wanneer er meerdere tabbladen tegelijk geopend zijn. Om het energieverbruik te beperken, introduceerde Windows 11 de Efficiëntiemodus, die processen met een lagere prioriteit laat draaien en het cpu-gebruik terugschroeft. Hoewel goed bedoeld, kan deze aanpak net averechts werken bij intensief browsergebruik.

Het eerste wat je doet, is in Taakbeheer controleren of de Efficiëntiemodus actief is. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en selecteer Taakbeheer. Zoek in de lijst het proces Google Chrome en vouw de groep uit via het pijltje. In de kolom Status verschijnt Efficiëntiemodus bij alle processen waarvoor deze functie actief is. Je herkent ze ook aan het pictogram van een groen blaadje. Zie je het blaadje naast meerdere Chrome-processen, dan weet je dat Windows actief ingrijpt in het gedrag van de browser.

Je herkent de processen waarvoor de efficiëntiemodus actief is aan het blaadje.

Stap 2: Eigenschappen van Chrome

In principe kun je de modus uitschakelen door met de rechtermuisknop op individuele Chrome-processen te klikken en Efficiëntiemodus te selecteren om het uit te schakelen. Dat zet helaas weinig zoden aan de dijk. De optie wordt door Chrome onmiddellijk weer ingeschakeld omdat deze browser de efficiëntiemodus standaard accepteert.

Toch bestaat er een doeltreffende manier om dit gedrag permanent te omzeilen. Klik met de rechtermuisknop op het Chrome-browserpictogram (de snelkoppeling) en kies Eigenschappen. Let erop dat je dit doet via een snelkoppeling die je daadwerkelijk gebruikt om Chrome te starten, bijvoorbeeld op het bureaublad of in de taakbalk. Alleen dan wordt de aangepaste instelling toegepast.

Open de eigenschappen van Chrome.

Stap 3: Doel van de snelkoppeling aanpassen

Ga in het venster Eigenschappen naar het tabblad Snelkoppeling en plaats de cursor in het veld Doel. Beweeg de cursor met de pijltjestoets helemaal naar rechts tot na het aanhalingsteken, voeg een spatie toe en typ of plak daarna:

--disable-features=UseEcoQoSForBackgroundProcess

Klik op Toepassen en daarna op OK en sluit het venster. Start Google Chrome opnieuw via deze aangepaste snelkoppeling. In Taakbeheer zul je merken dat het bladpictogram niet langer verschijnt naast de Chrome-processen en vooral dat de browser merkbaar vlotter reageert.