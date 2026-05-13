Er zijn heel wat redenen waarom je grote bestanden wilt opsplitsen. Je wilt ze eenvoudig kunnen delen met anderen. Er is minder risico bij overdracht. Kleinere bestanden kun je ook gemakkelijker en betrouwbaarder uploaden. Met de gratis compressiesoftware 7-Zip kun je een bestand in meerdere volumes verdelen.

Toevoegen aan archief

Uiteraard zorg je er eerst voor dat je 7-Zip installeert. Je downloadt deze tool op www.7-zip.org en installeert het programma zoals elk ander Windows-hulpprogramma. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het bestand dat je wilt splitsen. In Windows 11 moet je in het contexmenu eerst de opdracht Meer opties weergeven selecteren. Daarna kies je 7-Zip / Toevoegen aan archief.

Je kunt 7-Zip ook rechtstreeks openen. In het programma navigeer je naar het bestand dat je wilt splitsen en klik je op de groene knop Toevoegen, zodat je opnieuw het venster Toevoegen aan archief activeert. Beide methoden leiden tot exact hetzelfde resultaat.

In het programma 7-Zip selecteer je een groot bestand en gebruik je de groene knop Toevoegen om een archief te maken.

Opsplitsen in volumes

Bovenaan het venster selecteer je eerst het Archiefformaat. Kies hier voor zip, omdat dit formaat breed ondersteund wordt en werkt op vrijwel elk systeem. Linksonder vind je de optie Opsplitsen in volumes, bytes. Je kunt daar verschillende voorgestelde groottes selecteren. Bij elke keuze lees je ook voor welke gegevensdragers deze volumes doorgaans bedoeld zijn. Daarnaast is het mogelijk om zelf een specifieke grootte in te typen, bijvoorbeeld wanneer je rekening moet houden met uploadlimieten of opslagmedia. Klik op OK om het bestand te splitsen. Dit proces kan even tijd in beslag nemen, afhankelijk van de grootte van het bestand en de snelheid van je computer.

Kies als archiefformaat de optie zip en geef de grootte van de volumes aan.

Opnieuw samenvoegen

In de map waar het grote bestand zit, zijn nu nieuwe genummerde volumebestanden bijgekomen die allemaal even groot zijn, behalve het laatste. Zorg dat alle bestanden bij elkaar blijven in dezelfde map. Ontbreekt er één deel, dan kun je het oorspronkelijke bestand niet meer correct uitpakken.

Open opnieuw 7-Zip en selecteer het eerste bestand in de reeks. Daarna klik je op de knop Uitpakken in. Vervolgens selecteer je de locatie waar het nieuwe samengestelde bestand moet komen en klik je op OK. De tool zal alle zipjes uitpakken en samenvoegen tot één volledig bestand in de gekozen map.