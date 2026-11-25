Zoek je voor jouw dierbare(n) eens iets anders dan een geurtje, sieraad of horloge? Kijk eens naar een betaalbaar techcadeau! Vanaf een paar tientjes koop je bijvoorbeeld al een goed klinkende hoofdtelefoon of bluetooth-speaker. Heb je iets meer budget, dan is een indrukwekkende soundbar, robotstofzuiger of videodeurbel misschien een goed idee. Bekijk onze budgetvriendelijke kooptips waarmee je jouw geliefde(n) kunt laten verrassen. Prettige feestdagen!

In het kort Deze koopgids selecteert 20 betaalbare techcadeaus voor muziek, thuisbioscoop, gezond leven en smarthome. De goedkoopste kooptip is de Calex Smart Stekker van 12,99 euro, terwijl de duurste optie de Samsung Cinematic Q-series HW-Q930F van 569 euro is. Audio vormt de grootste categorie met 6 cadeaus, waaronder draadloze oordopjes, bluetooth-speakers, een hoofdtelefoon en een smartspeaker. De smarthomecategorie bevat 7 producten, van een robotstofzuiger en videodeurbel tot slimme verlichting, camera's en een kerstslinger.

🎁 6x Muziek luisteren

Sony WF-C510

Sony bewijst met zijn WF-C510 dat goede draadloze in-ears helemaal niet zo duur hoeven te zijn. Deze breed verkrijgbare oordopjes ondersteunen een luistertijd tot maar liefst elf uur. Zijn de accu's leeg, dan laad je ze in de handzame oplaadcase weer volledig op. Hierdoor vereist de WF-C510 pas na 22 uur netstroom. Wegens het lage gewicht van nog geen vijf gram per oordopje voel je deze luisterapparaatjes amper zitten. Voor handsfree telefoongesprekken is er ook nog een microfoon ingebouwd. Dit product is verkrijgbaar in een zwarte, witte, gele en blauwe versie.

Kieskeurig.nl Sony Sony WF-C510 - Draadloze oordopjes - Zwart Amazon Beste prijs € 38,48 1-2 dagen Bekijk product Belsimpel.nl € 38,95 Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis Bekijk product Coolblue.nl € 38,99 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product

Edifier MR3

Wie tijdens het thuiswerken graag naar muziek luistert, heeft veel profijt van dit prijsvriendelijke stereopaartje. De Edifier MR3 klinkt vele malen beter dan de ingebouwde speakertjes van een laptop of pc-monitor. Verbind deze fraai vormgegeven luidsprekers rechtstreeks met een computer en luister naar Spotify of een andere muziekdienst. Een voordeel is dat je ook nog apparaten via bluetooth kunt koppelen. Kortom, stream vanaf een smartphone of tablet rechtstreeks muziek. In de MDF-kast zitten twee drivers, namelijk een tweeter en een gecombineerde middentoner/woofer. Hierdoor heeft deze geluidsset een breed frequentiebereik. Edifier produceert de MR3 in een witte en zwarte uitvoering.

Kieskeurig.nl Edifier Edifier MR3 Studio Monitor Speakers - Bluetooth - White Amazon Marketplace Beste prijs € 87,20 Op voorraad Bekijk product Coolblue.nl € 100,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product bol. Plaza € 103,40 Besteld voor: 22:00 geleverd in: 2 dag(en) Bekijk product

JBL Grip

Neem de JBL Grip gerust overal mee naartoe, want de stevige behuizing is volledig stof- en waterdicht. Zelfs wanneer deze cilindervormige bluetooth-speaker in het water valt, blijft hij vrolijk doorspelen. Andere pluspunten zijn de ruime accuduur van zo'n veertien uur en de geïntegreerde verlichting. Handig is dat luisteraars de geluidsinstellingen kunnen wijzigen. Dat werkt met een app op een smartphone. De Grip is in diverse opvallende kleuren te koop. Interessant is daarnaast de mogelijkheid om op de JBL-website zelf een ontwerp te maken. Kies in dat geval een kleur, afbeelding en/of tekst. Laat op die manier een persoonlijke boodschap achter!

Kieskeurig.nl JBL JBL Grip - Portable Bluetooth Speaker - Black JBL Beste prijs € 69,99 Op voorraad. Verwachte levertijd is 1 tot 2 werkdagen. Bekijk product Coolblue.nl € 69,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product Expert € 76,95 Vandaag voor 15:00 besteld, volgende werkdag in huis Bekijk product

JBL Tuner 3

De JBL Tuner 3 is een draagbare bluetooth-speaker en radio in één. Bepaal hierbij zelf of je via FM of DAB+ naar zenders luistert. Via laatstgenoemde optie geniet je van ruisvrije radio-uitzendingen. Gebruik het scherm aan de bovenzijde om op de gewenste zender af te stemmen. Je kunt bovendien zes voorkeurzenders instellen. Verder geeft het schermpje ook de resterende batterijcapaciteit weer. Volgens de fabrikant houdt de Tuner 3 het op een volgeladen accu tot wel vijftien uur vol. Geïnteresseerden kiezen tussen een zwarte en witte behuizing.

Kieskeurig.nl JBL JBL Tuner 3 Draagbare DAB/FM-radiospeaker met Bluetooth - Zwart Coolblue.nl Beste prijs € 99,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product Amazon € 99,00 1-2 dagen Bekijk product Expert € 105,00 Vandaag voor 15:00 besteld, volgende werkdag in huis Bekijk product

Sennheiser Accentum Plus Wireless

Sennheiser staat al sinds jaar en dag bekend om zijn kwalitatieve hoofdtelefoons. Als je een betaalbaar exemplaar met een goed geluid zoekt, is de Accentum Plus Wireless een interessante kandidaat. Dit comfortabele over-ear-model is in een zwart-witjasje te koop. Mooi meegenomen is de aanwezigheid van actieve ruisonderdrukking, want hierdoor filtert de bluetooth-koptelefoon hinderlijke achtergrondgeluiden grotendeels weg. Verder gaat de batterij op een enkele acculading ongeveer vijftig uur mee. Het bijgesloten reisetui en de analoge audiokabel maken het plaatje compleet.

Kieskeurig.nl Sennheiser Sennheiser ACCENTUM Plus Wireless Over-Ear Koptelefoon - Zwart Belsimpel.nl Beste prijs € 129,00 Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis Bekijk product bol. € 129,00 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Bekijk product Kaufland € 169,00 3-4 werkdagen Bekijk product

Amazon Echo Dot

Haal met de vijfde generatie van de Amazon Echo Dot een goedkope smartspeaker in huis. Zodra je deze bolvormige luidspreker met wifi verbindt, kun je ermee praten. De mogelijkheden zijn legio. Stel bijvoorbeeld een wekker in, bedien andere slimme apparaten in huis, vraag om een weersvoorspelling of kies een leuke Spotify-afspeellijst. Voor dergelijke verzoekjes is Amazons spraakassistent Alexa ingebakken. Dankzij de bescheiden omvang van 10 × 10 × 8,9 centimeter kun je hem gemakkelijk ergens in een hoekje kwijt. Amazon fabriceert de Echo Dot in de kleurstellingen zwart, wit en blauw.

Kieskeurig.nl Amazon Amazon Echo Dot (5th Gen) - Smart Speaker with Alexa - Black Amazon Beste prijs € 34,99 1-2 dagen Bekijk product MediaMarkt.nl € 37,98 € 2,99 verzendkosten Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Totaal: € 40,97 Bekijk product Kaufland € 64,99 1-3 werkdagen Bekijk product

🎁 3x Thuisbioscoop

TCL S55HE

Ondanks dat je voor de TCL S55HE niet de hoofdprijs betaalt, heeft deze soundbar veel te bieden. Zo levert het Chinese merk een draadloze subwoofer mee. Tijdens spannende Netflix- en Videoland-streams hoor je dus zware bastonen lekker nadreunen. Een pluspunt is dat dit audiosysteem met diverse populaire surroundformaten overweg kan, waaronder Dolby Atmos en DTS Virtual:X. Hierdoor hoor je vanuit verschillende hoeken ruimtelijke geluidseffecten. Daarnaast heeft de S55HE een optie om menselijke stemmen te versterken, waardoor je filmpersonages en talkshowgasten moeiteloos kunt verstaan. Een leuk extraatje is dat je via een bluetoothkoppeling vanaf een smartphone favoriete afspeellijsten streamt. Deze soundbar meet 81 centimeter lang, zodat de behuizing prima onder een middelgrote televisie past.

Kieskeurig.nl TCL TCL S55H - 2.1 Soundbar - 220W - Dolby Atmos - Zwart HelloTV Beste prijs € 163,00 Voor 21:00 besteld, morgen in huis Bekijk product Coolblue.nl € 129,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product MediaMarkt.nl € 129,00 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product

Samsung Cinematic Q-series HW-Q930F

Voorzie met deze uitgebreide soundbar een grote kamer van ruimtevullend bioscoopgeluid. Naast een langgerekte luidspreker van 1,1 meter zitten er ook een subwoofer en twee surroundspeakers in de productdoos. Kortom, luister naar écht surroundgeluid! Alle apparatuur is draadloos met elkaar verbonden, waardoor je geen lange kabels hoeft aan te leggen. Gunstig is de aanwezigheid van vier hoogtekanalen. Hierdoor komen films, series en games met een Dolby Atmos-audiospoor goed tot hun recht. In totaal telt de Cinematic Q-series HW-Q930F maar liefst zeventien actieve audiodrivers. Wanneer je even geen televisie kijkt, luister je met dit audiosysteem naar muziek. Stream via wifi of bluetooth eenvoudig Spotify-afspeellijsten.

Kieskeurig.nl Samsung Samsung Cinematic Soundbar HW-Q930F (2025) - 9.1.4 Channel Sound System with Wireless Subwoofer and Rear Speakers HelloTV Beste prijs € 523,00 Voor 21:00 besteld, morgen in huis Bekijk product bol. Plaza € 474,00 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Bekijk product Expert € 569,00 Vandaag voor 15:00 besteld, volgende werkdag in huis Bekijk product

XGIMI MoGo 2 Pro

Deze handzame en prijsvriendelijke beamer is interessant voor wie graag in vol ornaat naar films kijkt. Richt de XGIMI MoGo 2 Pro op een projectiescherm of witte muur en kijk vervolgens naar scherpe Full-HD-beelden op een beelddiagonaal van maximaal 200 inch. Handig is dat je de behuizing vlak bij het projectiebeeld kunt neerzetten. Hierdoor is dit product ook geschikt voor gebruik in bescheiden kamers. Als je de videoprojector met wifi verbindt, stream je rechtstreeks films en series van populaire video-apps. Het smartplatform Google TV is namelijk geïntegreerd. Volgens de fabrikant heeft de ingebouwde ledlamp een levensduur van zo'n 25.000 branduren.

Kieskeurig.nl XGIMI XGIMI MoGo 2 Pro (GTV) Draagbare Smart-Projector - Full HD 1080p - 400 ANSI Lumen - Google TV met Netflix - Donkergrijs Coolblue.nl Beste prijs € 299,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product bol. € 299,00 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product MediaMarkt.nl € 299,00 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product

🎁 4x Gezond leven

Redmi Watch 6

Op zoek naar een betaalbare smartwatch met veel mogelijkheden? Verdiep je dan eens in de onlangs verschenen Redmi Watch 6. Het scherm heeft een relatief groot beelddiagonaal van 2,07 inch. In combinatie met een behoorlijke resolutie van 514 × 432 pixels kun je alle informatie moeiteloos lezen. Kies onder meer tussen 150 sportmodi om sportieve activiteiten te monitoren. Verder houdt de Watch 6 je hartslag en slaappatroon in de gaten. Deze waterdichte smartwatch is in de kleurstellingen zilver, zwart en blauw te koop.

Kieskeurig.nl Xiaomi Xiaomi REDMI Watch 6 - Blauw Amazon Beste prijs € 84,99 1-2 dagen Bekijk product bol. Plaza € 84,99 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 7 dag(en) Bekijk product Techpunt.nl € 89,95 Op een werkdag voor 20:00 uur besteld, morgen in huis Bekijk product

Samsung Galaxy Fit 3

De Samsung Galaxy Fit 3 is een eenvoudige activity-tracker om je sportieve activiteiten te monitoren. Kies voor een zwarte, roze of zilverkleurige uitvoering. Verbind dit weerbestendige apparaatje via bluetooth met een smartphone en zie notificaties op je pols voorbijkomen. Deze goedkope activity-tracker analyseert de kwaliteit van je slaap en registreert het aantal gezette stappen. Daarnaast volg je op het heldere 1,6-inch-amoledscherm ruim honderd trainingen.

Lees ook · Partnerbijdrage Gratis gametegoed of een spotgoedkope spelcomputer? Dit check je vóór je klikt In samenwerking met Bitdefender

Kieskeurig.nl Samsung Samsung Galaxy Fit3 - Smartwatch - 1.6" AMOLED - Pink Gold Kaufland Beste prijs € 84,97 5-8 werkdagen Bekijk product

Robi S11

Goede voornemens? Deze uitgebreide slimme weegschaal kan hierbij helpen. Behalve het gewicht registreert de Robi S11 onder meer het vetpercentage en de spiermassa. Nuttig is dat je per lichaamsdeel ziet waar nog winst valt te behalen. Om die reden telt de S11 dan ook acht elektroden (inclusief handgreep). Synchroniseer alle meetgegevens via bluetooth met een app op de smartphone. Dankzij overzichtelijke grafieken volg je nauwlettend de veranderingen van je lichaamssamenstelling.

Kieskeurig.nl Robi Products Robi Products Robi S11 Smart Body Analyzer - Zwart bol. Plaza Beste prijs € 78,00 Besteld voor: 12:00 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product Fitwinkel.nl € 79,90 Bekijk product Coolblue.nl - TweedeKans € 81,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product

CRNK Angler Alpha

Deze luxe fietshelm van CRNK heeft een ingebouwde bluetooth-headset. De speakertjes zitten net boven de oren, zodat je tijdens het luisteren naar muziek ook nog verkeersgeluiden hoort. Verder is afstappen voor inkomende telefoontjes niet langer nodig. Voer gewoon onderweg handsfree een gesprek. Je bent duidelijk te verstaan, want de microfoon ondersteunt ruisonderdrukking. Voor extra veiligheid heeft de Angler Alpha ook nog knipperlichten en een remlicht. Je bedient de verlichting vanaf het stuur. Kies tussen een zwarte, blauwe en gele fietshelm.

Kieskeurig.nl CRNK CRNK Angler Alpha Bluetooth Fietshelm - LED verlichting – Lichtgewicht – 340 gram – Magnetische sluiting - Maat M - Kleur Metallic Black bol. Plaza Beste prijs € 177,30 Besteld voor: 15:00 geleverd in: 3 dag(en) Bekijk product Decathlon Marketplace € 199,49 0 Bekijk product Kaufland € 229,08 7-10 werkdagen Bekijk product

🎁 7x Smarthome

MOVA E40 Ultra

Voor een robotstofzuiger mét leegstation valt de adviesprijs van de MOVA E40 Ultra erg mee. Wegens een respectabele zuigkracht van 19.000 Pa belanden kruimels, zand, haren en kleine stofdeeltjes soepel in het reservoir. Voor harde vloeren komt de aanwezige dweilfunctie goed van pas. De ingebouwde watertank van tachtig milliliter voorziet de dweilpad voortdurend van vers water. Laat rondslingerende voorwerpen trouwens gerust op de vloer liggen. Deze robot detecteert namelijk obstakels en navigeert er netjes omheen. Na afloop bekijk je in de MOVAhome-app een reinigingsrapport.

Kieskeurig.nl MOVA MOVA Tech E40 Ultra bol. Beste prijs € 279,00 Besteld voor: 23:00 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product Kaufland € 350,49 5-8 werkdagen Bekijk product

TP-Link Tapo D235

Zie met deze relatief goedkope videodeurbel altijd en overal wie er aanbelt. De montage is niet zo moeilijk, want in de behuizing bevindt zich een accu met een capaciteit van 10.000 mAh. Je kunt de Tapo D235 ook op de bestaande deurbelbedrading aansluiten. Zodra iemand op de belknop drukt, ontvang je een pushmelding op je smartphone. Bovendien laat de meegeleverde draadloze gong een belsignaal horen. Een voordeel is het ruime gezichtsveld van 180 graden. Hierdoor filmt de Tapo D235 personen van top tot teen. De maximale beeldresolutie bedraagt 2560 × 1920 pixels.

Kieskeurig.nl TP-Link TP-Link Tapo D235 - Slimme Video Deurbel - 2K 5MP - Incl. Chime - Batterij/Kabel - IP66 Coolblue.nl Beste prijs € 99,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product Art & Craft € 96,00 Voor 21:00u besteld, volgende werkdag gratis bezorgd Bekijk product bol. Plaza € 99,00 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Bekijk product

Eufy Indoor Cam S350

Houd met de Eufy Indoor Cam S350 binnenshuis een oogje in het zeil. Opvallend is de aanwezigheid van twee camera's. Hierbij volgt één lens automatisch de bewegingen van een huisdier of persoon, terwijl de andere camera een totaalbeeld van de kamer registreert. In tegenstelling tot reguliere pan-en-tilt-camera's ontstaan er zo geen dode hoeken. Prik voor de opslag van beeldmateriaal een eigen microSD-kaart in de behuizing. Het loont de moeite om de prijzen tussen verschillende webshops te vergelijken. Sommige bekende winkels verkopen de Indoor Cam S350 voor minder dan honderd euro.

Kieskeurig.nl Eufy Eufy Indoor Cam S350 bol. Plaza Beste prijs € 105,00 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Bekijk product Paradigit.nl € 108,00 Op werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis Bekijk product Coolblue.nl € 109,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product

IKEA Pilskott

IKEA ontwikkelt fraaie designlampen tegen een schappelijke prijs. Zoals deze Pilskott, die een adviesprijs heeft van 89,99 euro. Geef hem een plekje op de vloer en geniet van warm licht. Wanneer je deze lamp met de los verkrijgbare IKEA Dirigera-hub (59,99 euro) verbindt, selecteer je vanuit de app het gewenste dimniveau. IKEA claimt een levensduur van ongeveer 25.000 branduren. Onder dezelfde productnaam verkoopt de Zweedse meubelketen trouwens ook een stijlvolle hanglamp.

Calex Smart Stekker

Zoek je een goedkoop techcadeau? Kijk dan eens naar deze slimme stekker van Calex. Wanneer de stekker met wifi is verbonden, kun je apparaten op afstand in- en uitschakelen. Denk bijvoorbeeld aan een lamp of ventilator. Dat werkt vanuit een app. Je kunt de boel ook automatiseren door tijdschema's in te stellen. Een leuk extraatje is dat je eventueel het energieverbruik van het aangesloten apparaat bijhoudt. Deze slimme stekker ondersteunt een maximaal vermogen van 3680 watt.

Kieskeurig.nl Calex Calex Slimme Stekker - Energiemeter - Smart Plug met App Bediening - Werkt met Alexa en Google Home bol. Beste prijs € 13,98 € 2,99 verzendkosten Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Totaal: € 16,97 Bekijk product

Govee Christmas String Lights 2

Met deze lichtgevende kerstslinger van twintig meter sla je beslist een goed figuur. Kies in een app tussen ruim 130 scènes en geniet in huis van een gezellige sfeer. Je stelt optioneel een tijdschema in, waarna de kerstslinger zichzelf automatisch in- en uitschakelt. Je kunt dit snoer overigens ook buitenshuis gebruiken, want het product is IP67-gecertificeerd. Voor gebruik in een grote boom schaf je tegen een meerprijs eventueel een exemplaar van dertig of zelfs vijftig meter aan.

Kieskeurig.nl Govee Govee Christmas String Lights 2 20 m - kerstverlichting - RGBWIC - app-bediening - Alexa/Google - Matter compatibel Tink.nl Beste prijs € 71,95 1-4 werkdagen Bekijk product

Imou Cruiser Dual 6MP

De Imou Cruiser Dual 6MP biedt veel waar voor zijn geld. Hang hem ergens buiten aan de gevel en zie precies wat er in de tuin gebeurt. De beweegbare pan-en-tilt-lens volgt op eigen houtje personen en voertuigen. Daarnaast is de tweede camera verantwoordelijk voor het complete plaatje. Bij bewegingsdetectie in het donker springen er meerdere felle ledspots aan. Je kunt in de app zo nodig ook een sirene activeren. Voor verbinding met het thuisnetwerk heeft de Imou Cruiser Dual 6MP een wifi-adapter en ethernetaansluiting.

Kieskeurig.nl Imou Imou Cruiser Dual 6MP Outdoor Security Camera - White bol. Plaza Beste prijs € 63,19 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 7 dag(en) Bekijk product Amazon Marketplace € 63,99 Wordt gewoonlijk verzonden binnen 5 tot 6 dagen Bekijk product MediaMarkt.nl € 63,99 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product