Een back-up lijkt veilig, tot ransomware ook je reservekopieën weet te versleutelen of te wissen. Dan blijft er niets over om nog te herstellen. Met 'onveranderlijke back-ups' voorkom je dit. Eenmaal opgeslagen gegevens kunnen gedurende een instelbare periode niet worden gewijzigd of verwijderd. We bekijken hoe je zulke back-ups thuis praktisch opzet.

Back-ups maken is nog altijd de meest trefzekere strategie om onheil als gebruikersfouten, diefstal, brand, hardware- of softwarefalen en hacking te overleven. Maar je back-ups moeten dan wel correct worden uitgevoerd. Vooral gijzelsoftware ('ransomware') vormt een lastig risico. Deze kan niet alleen bestanden op je systeemschijf versleutelen, maar bijvoorbeeld ook back-ups op een tweede interne schijf, een aangesloten externe schijf, gedeelde netwerkmappen of een NAS. Zelfs cloudopslag biedt weinig bescherming wanneer (versleutelde of verwijderde) bestanden via automatische synchronisatie worden doorgestuurd.

De bekende '3-2-1'-strategie blijft daarom een uitstekend uitgangspunt: drie kopieën van je data, op twee verschillende media, waarvan één buitenshuis. Een erg nuttige aanvulling daarop zijn zogeheten onveranderlijke ('immutable') back-ups, waarbij opgeslagen back-upbestanden gedurende een vooraf bepaalde periode niet kunnen worden gewijzigd of verwijderd. In dit artikel zetten we precies zo'n extra beschermingslaag op met het gratis Duplicati en de gratis – of zeer betaalbare – objectopslag Backblaze B2. We laten je ook nog kort kennismaken met het alternatief Kopia(UI).

Objectopslag

Het is dus de bedoeling onze back-ups (ook) in de cloud op te slaan, maar anders dan je gewend bent. Geen Google Drive, OneDrive of Dropbox, maar een platform voor objectopslag (object storage).

De vermelde drie diensten bieden 'file storage', waarbij bestanden in een hiërarchische mappenstructuur staan, net als op je pc, wat handig is voor de gebruiker en ze ook makkelijk deelbaar maakt. Zulke systemen zijn ontworpen om bestanden eenvoudig te wijzigen of te wissen. Dit betekent helaas dat ook ransomware via synchronisatiesoftware je cloudbestanden kan versleutelen. Bovendien worden je databestanden niet continu gecontroleerd op ongemerkte wijziging of beschadiging.

Bij objectopslag daarentegen worden gegevens als afzonderlijke objecten in containers oftewel 'buckets' opgeslagen. Zo'n bucket bevat geen mappenstructuur, maar is één 'platte' opslagruimte. Elk object bestaat uit de data, metadata en een unieke sleutel – wat niet wegneemt dat toepassingen hierin wel virtuele mappen kunnen simuleren. Ook erg interessant voor back-ups is de ondersteuning van 'object lock' (onveranderlijkheid). Je kunt dit zien als een WORM-implementatie (Write Once, Read Many) en maakt dat je eenvoudig een regel kunt instellen als: 'Dit object mag 30 dagen lang door niets of niemand worden gewijzigd of verwijderd.'

Objectopslag met 'buckets': bestanden worden als objecten met ID en metadata opgeslagen.

Backblaze B2

Er zijn diverse populaire publieke platformen voor objectopslag. Een van de bekendste en oudste is Amazon S3 (Simple Storage Service). De S3-API is zelfs min of meer de facto-standaard voor objectopslag in de cloud geworden.

Voor dit artikel kiezen we toch voor Backblaze B2. Ook dit is S3-compatibele objectopslag, maar voor thuisgebruik eenvoudiger en vooral goedkoper.

Backblaze B2 kost boven de gratis 10 GB momenteel ongeveer 0,6 cent per GB per maand. Uploads en normale API-transacties kosten voor thuisgebruik in principe niets. Een onveranderlijke back-up van 200 GB kost daardoor maandelijks circa 1,14 euro. In tegenstelling tot diensten met vaste opslagpakketten betaal je hier voor daadwerkelijk gebruikte opslag. Bewaar je gemiddeld minder dan 200 GB, dan betaal je minder; groeit je back-up boven 200 GB, dan lopen de kosten overeenkomstig op (B2 Pay-As-You-Go).

Daarbij kun je maandelijks tot 600 GB, oftewel driemaal je opslag, kosteloos downloaden ('egress'), bijvoorbeeld voor back-upherstel. Amazon S3 is krachtiger en uitgebreider, maar heeft een complexere prijsstructuur en kan naast opslag extra kosten rekenen voor verzoeken, datatransfer en extra functies.

Backblaze B2 heeft een aantrekkelijk prijs van circa 1,14 euro per maand voor 200 GB.

B2-account

Je weet nu waarom we Backblaze B2 een uitstekend platform vinden voor deze opzet. Ga dus meteen aan de slag. Ga naar https://www.backblaze.com/cloud-storage en klik op Start Free. Vul je e-mailadres in en klik op Get Started Free. Klik daarna op de link in de bevestigingsmail. Vul tweemaal je wachtwoord in (minimaal 15 tekens) en kies bij voorkeur EU Central bij Storage Region. Je data komen dan in een datacentrum in Europa (in Amsterdam) terecht.

Als alles goed gaat, kun je je nu aanmelden met je nieuwe account na invoer van de ontvangen cijfercode. Zet de schakelaar op On als je deze extra verificatie voortaan op dit toestel wilt uitschakelen. Je belandt vervolgens in het online dashboard, waar je het onderdeel Buckets opent.

Ook privacygewijs kies je bij voorkeur voor EU Central als opslaglocatie.

B2-Bucket

Druk op de knop Create a Bucket. Er verschijnt een dialoogvenster waarin je een geschikte naam voor je (eerste) bucket verzint. Per account kun je tot 100 buckets creëren. Stel Files in Bucket are zeker in op Private, zodat de gegevens in de bucket alleen toegankelijk zijn na authenticatie met geldige Backblaze-aanmeldgegevens of een applicatiesleutel (zie verder). Een willekeurige internetgebruiker die de url kent, kan de bestanden dan niet zomaar downloaden.

Stel Default Encryption bij voorkeur in op Enable. Backblaze gebruikt hiervoor server-side-encryptie (SSE-B2), waarvoor Backblaze zelf de encryptiesleutels beheert. Deze beveiliging komt boven op de (eventuele) client-sideversleuteling die Duplicati toepast (zie '8 Back-up configuratie').

Tot slot stel je ook Object Lock in op Enable – je weet inmiddels waarom. Let wel: zodra die functie voor deze bucket is ingeschakeld, kun je die achteraf niet meer uitschakelen. Merk op dat Backblaze hier 'Compliance mode only' vermeldt: hier komen we nog op terug. Bevestig je keuzes met Create a Bucket.

Stel de opties in voor je back-upbucket.

Bucket-instellingen

Meld je desgevraagd opnieuw aan bij Backblaze B2. Je ziet dat je bucket is toegevoegd. Laten we eerst enkele instellingen nalopen. Via Bucket Settings controleer je of alles correct is ingevoerd – hier kun je de bucket trouwens ook weer verwijderen.

Bij Lifecycle Settings kun je Keep all versions of the file (default) laten staan. We laten de retentieperiode straks namelijk door Duplicati regelen, zodat je back-upopslag niet onbeperkt blijft groeien. Ook CORS rules (Cross-Origin Resource Sharing) laat je het liefst ongemoeid, omdat Duplicati de data via de API benadert en niet vanuit een webpagina of -app op een ander domein.

Bij Object Lock lijkt het verleidelijk om bij Default Retention Policy for Bucket al een beperkt aantal dagen in te stellen waarin een object (bestand) niet mag worden gewijzigd of verwijderd. Doe dit niet, want ook dit regelen we straks via Duplicati en twee onafhankelijke retentiemechanismen zijn niet optimaal.

Tot slot is er Event Notifications, waarmee je via een webhook-url meldingen over allerlei acties kunt ontvangen. Dit is behoorlijk complex – je moet dit bijvoorbeeld ook bij de supportdienst aanvragen – en laten we hier daarom buiten beschouwing.

Er zijn dus heel wat bucket-instellingen, maar voor onze opzet kun je eigenlijk alle standaardopties gewoon ongemoeid laten.

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Handig is dat je de standaardinstellingen van je bucket kunt behouden.

Applicatiesleutel

Je B2-configuratie is bijna afgerond. Je moet er alleen nog voor zorgen dat je back-upsoftware, zoals Duplicati, via de API toegang krijgt tot je bucket. Open daarvoor Application Keys in je dashboard en scrol naar Add a New Application Key.

Vul een sleutelnaam in en kies bij Allow access to Bucket(s) alleen de bucket waarin je back-ups terechtkomen. Stel Type of Access in op Read and Write – Duplicati moet data namelijk kunnen wegschrijven en opnieuw inlezen. Plaats eventueel een vinkje bij Allow List All Bucket Names. Voor Duplicati via de B2 Native API is dit doorgaans niet nodig, maar het kan wel vereist zijn door software die via de S3-compatible API eerst de beschikbare buckets opvraagt. Laat de onderste twee velden leeg – zeker het laatste, zodat je applicatiesleutel niet na verloop van tijd vervalt.

Bevestig met Create New Key en maak meteen een schermafbeelding van je keyID, keyName en vooral applicationKey. Deze laatste verschijnt namelijk maar één keer en heb je absoluut nodig voor je back-upsoftware. Kopieer deze bij voorkeur ook digitaal naar het klembord.

Je back-upsoftware heeft de applicatiesleutel nodig voor API-toegang.

Duplicati installeren

Aan serverzijde is nu alles klaar. We kunnen dus naar de clientzijde, waar we eerst de uitstekende, gratis en opensource-back-upsoftware Duplicati installeren. We nemen Windows als voorbeeld, maar de app is ook beschikbaar voor macOS en Linux.

Ga naar https://duplicati.com/individuals, klik op Download en haal het recentste gui.msi-bestand op. Installeer de app; dit vergt slechts enkele muisklikken. Open Duplicati daarna via het programma-pictogram in het Windows-systeemvak. Je webbrowser start nu op met het lokale adres http://127.0.0.1:8200/ngclient.

Via Settings kun je hier onder meer de taal instellen, waaronder Dutch (nl-NL), maar weet dat deze vertaling vooralsnog incompleet is. Open Home en klik bij My back-ups op Click to create one now. Je komt in een configuratiescherm met vijf chronologische onderdelen, van General tot Options.

Na een snelle installatie is Duplicati klaar voor een eerste back-up.

Back-up instellen

Bij General vul je een geschikte back-upnaam en optionele beschrijving in. We raden je zeker aan hier Versleuteling in te schakelen, bij voorkeur AES-256 encryption, built in. Tot slot typ je tweemaal een stevig wachtwoord en klik je op Ga verder.

Bij Bestemming kies je B2 Cloud Storage, zodat Duplicati rechtstreeks de B2 Native API kan aanspreken. Je zou ook S3 Compatible kunnen selecteren, aangezien B2 eveneens een S3-compatibele API aanbiedt, maar dat vraagt wat meer configuratie. In het volgende venster vul je de exacte bucketnaam van B2 in. Bij Pad in de bucket kun je bij voorkeur een prefix, oftewel virtuele mapnaam, invullen, bijvoorbeeld duplicati (een object krijgt dan bijvoorbeeld de naam duplicati/dblock-123.zip). Bij Applicatie-ID en Applicatiesleutel vul je respectievelijk exact de gekopieerde keyID en applicationKey van je bucket in.

Klik nu eerst op Test now. Zo controleer je of Duplicati met de opgegeven bucket en inloggegevens verbinding kan maken met Backblaze B2. Pas als deze connectietest slaagt, heeft het zin om verder te gaan.

Druk vervolgens op Geavanceerde optie toevoegen en zoek naar b2-lock-mode. Je kunt daar kiezen tussen Governance en Compliance. Bij Compliance kunnen de objecten tijdens de ingestelde lockperiode door niets of niemand worden verwijderd of gewijzigd. Bij Governance kan de bescherming wel worden omzeild, althans door een beheerder met de nodige rechten. Voor maximale ransomwarebescherming kies je dus Compliance. Controleer nu nog een keer met Test now. Mocht je onverwacht een foutmelding (zoals 500) krijgen, creëer in B2 dan desnoods een andere applicatie-ID en -sleutel en probeer het nogmaals.

De verbinding is geslaagd: je kunt verder met je back-up.

Retentie van back-up

Je komt nu bij het volgende onderdeel: Source Data. Dit vergt weinig verdere toelichting. Hier selecteer je gewoon alle lokale mappen en bestanden aan die je mee in de back-up wilt hebben. Aan de rechterzijde kun je eventueel filters instellen, bijvoorbeeld Exclude files where name contains <…>, of bestanden boven een bepaalde grootte uitsluiten, zoals bestanden groter dan 50 MB. Via Add local disk kun je desgewenst ook andere aangesloten stations toevoegen. Klik vervolgens op Ga verder.

Bij Schedule stel je de gewenste planning voor je back-ups in. Kies Custom als je een eigen frequentie wilt vastleggen, bijvoorbeeld een eerste uitvoering om 17:00 uur op 15 oktober 2026, daarna om de twee dagen en eventueel alleen op bepaalde weekdagen. Bevestig opnieuw met Ga verder.

Je belandt nu bij Opties, het laatste belangrijke configuratievenster. Hier leg je de back-upretentie vast. Kies niet voor Behoud alle back-ups, want dan kan je online opslagruimte na verloop van tijd flink aangroeien. We raden aan Verwijder back-ups die ouder zijn dan <x> dagen te kiezen, waarbij je x instelt op minstens evenveel dagen als je lock-retentie. Gebruik je bijvoorbeeld een lockperiode van 30 dagen, dan kun je hier 30 tot 35 dagen instellen. Zo blijven de herstelpunten minstens even lang beschikbaar als de onderliggende back-upobjecten beschermd zijn.

Nu moet je nog de lock-retentie zelf instellen. Dat gebeurt in hetzelfde venster. Klik op Geavanceerde optie toevoegen en selecteer remote-file-lock-duration (Lock duration for remote backup files). Stel deze bijvoorbeeld in op 30 dagen. Daarmee blijven de remote back-upbestanden gedurende die periode vergrendeld tegen verwijderen of overschrijven. Rond de configuratie af met Indienen.

De lock-retentie is hier ingesteld op 30 dagen; de versie-retentie bedraagt 35 dagen.

Herstel

Je hoeft niet per se het geplande tijdstip van je back-up af te wachten. In het startscherm klik je op de pijlknop naast de ingeplande back-up om deze meteen te starten. Via het potloodicoon kun je de configuratie nog aanpassen.

Als alles goed gaat, beschik je even later over een geslaagde back-up en na verloop van tijd wellicht over meerdere bewaarde versies. De vraag is dan natuurlijk hoe je een of meer bestanden uit zo'n back-upversie herstelt wanneer dat nodig is.

Dat is wellicht eenvoudiger dan je denkt. Open Herstellen in je Duplicati-dashboard en klik op Herstellen bij de gewenste back-up. Selecteer bovenaan in het uitklapmenu de beoogde back-upversie – dat hoeft niet noodzakelijk de recentste te zijn.

Vervolgens kun je bladeren of zoeken naar de mappen of bestanden die je wilt herstellen; dit kunnen er ook meerdere tegelijk zijn. Bevestig met Ga verder en kies Oorspronkelijke locatie om de data naar de originele bronlocatie terug te zetten, of Kies een locatie voor een andere bestemming. Onderaan geef je eventueel nog aan wat Duplicati met bestaande bestanden en metadata moet doen. Voltooi met Indienen.

Geef bij het herstel eerst de gewenste back-upversie aan.

Kopia(UI) Werk je liever niet met Duplicati, dan biedt Kopia een degelijk gratis alternatief. We gaan uit van het grafische KopiaUI. Je downloadt en installeert deze via https://github.com/kopia/kopia (bij Latest), of via winget install Kopia.KopiaUI . Helaas ondersteunt de GUI-versie geen object lock-instellingen, waardoor we de S3-repository eerst via de opdrachtregelversie van Kopia moeten creëren. Standaard bevindt kopia.exe zich in de map %localappdata%\programs\KopiaUI\resources\server. Van hieruit voer je dan het volgende PowerShell-commando uit: kopia repository create s3 --bucket=<je_bucket-naam> --endpoint=<je_bucket-endpoint> --access-key=<je_bucket-ID> --secret-access-key=<je_application-key> --prefix=<eventueel_de_gewenste_prefix> --retention-mode=COMPLIANCE --retention-period=<aantal_dagen, zoals 30d> De parameter --endpoint vind je bij de bucket-eigenschappen in je B2-dashboard (bijvoorbeeld s3.eu-central-003.backblazeb2.com). Kopia vraagt je nu om een wachtwoord (tweemaal). Onthoud dit. Tot slot voer je nog het volgende PowerShell-commando uit: kopia maintenance set --extend-object-locks=true Nu start je KopiaUI op. Kies bij Repository voor Amazon S3 or Compatible Storage en vul nog eenmaal alle nodige velden in, zoals Bucket, Server Endpoint, Access Key ID, Secret Access Key (alias application key) en eventueel Object Name Prefix. De overige kun je leeg laten. Nadat je met deze repository bent verbonden via het zonet gebruikte wachtwoord, kun je volop 'snapshots', oftewel back-ups, maken.

Voor Kopia creëer je de S3-repository in PowerShell en gebruik je KopiaUI voor het verdere beheer.