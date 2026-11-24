Google trekt volgend jaar de stekker uit Google Assistant op slimme speakers en schermen. Het is de volgende stap in een ontwikkeling waarbij de AI-assistent een steeds grotere rol krijgt binnen de producten en diensten van Google, van Android tot Google Maps. Wat levert die integratie jou op en hoeveel keuze heb jij straks als je liever geen AI gebruikt?

Wie een slimme speaker of scherm van Google in huis heeft, moet uiterlijk volgend jaar overstappen op Gemini. Google heeft de definitieve einddatum van Google Assistant op deze apparaten aangekondigd. Vanaf 2 augustus 2027 wordt de spraakassistent gefaseerd uitgefaseerd, iets wat uiterlijk 31 augustus moet zijn afgerond.

Opvallend is dat Google de overstap niet automatisch doorvoert. Gebruikers moeten zelf akkoord gaan met de gewijzigde functionaliteit en gebruiksvoorwaarden. Wie dat niet doet, kan zijn Google Home- of Nest-speakers en -schermen niet meer gebruiken totdat de upgrade alsnog is uitgevoerd. Ook speakers van andere merken met Google Assistant worden door de verandering geraakt.

Ook de Nest-app verdwijnt

Al eerder, op 25 januari 2027, stopt Google met de afzonderlijke Nest-app. Gebruikers die hun thermostaat, beveiligingscamera of videodeurbel op afstand willen blijven bedienen, moeten overstappen naar de Google Home-app. Daarvoor is een Google-account nodig.

Apparatuur die nu wordt ondersteund, blijft werken en bestaande instellingen en reguliere videogeschiedenis worden automatisch overgezet. Een uitzondering geldt voor videofragmenten die gebruikers zelf hebben opgeslagen via de webversie van Nest. Die moeten ze vóór 25 januari downloaden. Wie ook een afzonderlijk Nest-account heeft, moet 25 maart 2027 in zijn agenda zetten. Vanaf dan begint Google met het verwijderen van niet-gemigreerde accounts en bijbehorende gegevens.

Alles-in-één

Met de samenvoeging brengt Google zijn smarthomeproducten onder in één omgeving, waarin ook Gemini een steeds grotere rol speelt. Zo kan de AI-assistent helpen bij het instellen van automatiseringen en bij het doorzoeken van camerabeelden. Voor bepaalde geavanceerde functies is wel een betaald Google Home Premium-abonnement nodig. Nog niet duidelijk is wat er gratis blijft.

Van losse chatbot naar AI die overal in zit

De veranderingen rondom de speakers en apps staan niet op zichzelf. Google is al langer bezig om Gemini te verweven met de bestaande producten en diensten. Op Android heeft Gemini de traditionele spraakassistent vervangen en ook in Android Auto neemt de AI-assistent die rol over.

In Google Maps kunnen gebruikers in natuurlijke taal vragen stellen over bestemmingen, routes en bezienswaardigheden. In Gmail helpt Gemini bij het opstellen en samenvatten van berichten, terwijl Google Docs ondersteuning biedt bij het schrijven en bewerken van teksten. Ook in Google Zoeken en Chrome krijgt generatieve AI een steeds prominentere plaats. Deze week werd al bekend dat Google op google.nl de knop Zoeken gaat vervangen door drie AI-knoppen. Zoeken blijft wel mogelijk, maar Gemini wordt wel steeds prominenter zichtbaar.

Daarmee verandert de positionering van Gemini. Waar de AI-assistent aanvankelijk vooral een afzonderlijke dienst was waarmee Google de concurrentie aanging met ChatGPT, wordt Gemini steeds meer de achterliggende technologie van producten die consumenten dagelijks gebruiken. Je hoeft niet langer bewust een AI-chatbot te openen om met generatieve AI in aanraking te komen.

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Google heeft een belangrijke voorsprong

Die integratie geeft Google een belangrijk strategisch voordeel ten opzichte van andere AI-aanbieders. Het bedrijf beschikt met Android, Chrome, Gmail, Google Maps en zijn zoekmachine al over een enorme gebruikersbasis. Google hoeft consumenten niet eerst ervan te overtuigen om een afzonderlijke AI-dienst te installeren, maar kan Gemini introduceren via producten die zij al gebruiken.

Bovendien wordt een AI-assistent potentieel nuttiger naarmate die toegang heeft tot meer diensten en informatie. Een assistent die informatie uit je agenda kan combineren met je e-mail en Google Maps, kan bijvoorbeeld helpen bij het plannen van een afspraak of reis zonder dat je zelf verschillende apps hoeft te openen.

Er is ook een keerzijde. Die integratie vergroot de afhankelijkheid van één technologiebedrijf. Naarmate meer diensten met elkaar verbonden raken, wordt het minder aantrekkelijk om een afzonderlijk onderdeel te vervangen door een alternatief van een concurrent. Iets wat in mindere mate speelt bij mensen in het Apple-ecosysteem: iPads en iPhones werken zo lekker samen dat een overstap naar een Android-apparaat voor velen niet aantrekkelijk is.

Dat alles betekent niet automatisch dat Google met Gemini de AI-markt gaat domineren. Wel heeft het bedrijf een bijzonder sterke positie om generatieve AI onderdeel te maken van het dagelijks leven van consumenten, ook van mensen die daar zelf niet actief naar op zoek zijn.

Kun je straks nog zonder Gemini?

Voor jou als consument is vooral het onderscheid tussen een aanvullende AI-functie en de vervanging van bestaande functionaliteit belangrijk. Wie in Google Maps geen gebruik wil maken van Gemini, kan nog altijd op de gebruikelijke manier een route plannen. Ook in Gmail zijn bepaalde slimme functies uit te schakelen.

Bij slimme speakers ligt dat anders. Wie ooit een speaker kocht om met een eenvoudig spraakcommando de verlichting aan te zetten, muziek af te spelen of een kookwekker in te stellen, moet straks overstappen op een generatieve AI-assistent om diezelfde apparatuur te kunnen blijven gebruiken.

Volgens Google biedt Gemini meer mogelijkheden dan zijn voorganger. Je kunt in spreektaal je commando’s geven, meerdere opdrachten combineren en vervolgvragen stellen zonder steeds opnieuw de context te hoeven uitleggen. Daar staat tegenover dat generatieve AI nog steeds kan hallucineren. Voor eenvoudige opdrachten is een uitgebreider taalmodel bovendien niet per definitie noodzakelijk.

Ook op het gebied van privacy is het verstandig om bij een overstap te controleren welke gegevens de AI-assistent mag gebruiken, welke activiteiten worden opgeslagen en aan welke diensten toegang wordt verleend. De instellingen en voorwaarden kunnen per Google-product verschillen.

De vraag die je kunt stellen, is dan ook niet alleen of Gemini een betere assistent is dan Google Assistant, maar ook of je zelf moet kunnen bepalen welke rol generatieve AI speelt in je apparatuur en diensten. Met het verdwijnen van Google Assistant laat Google zien dat die keuzevrijheid niet vanzelfsprekend is.