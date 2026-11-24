Review.nl geeft leden voortaan geld terug op online aankopen. Je klikt via de site door naar een webwinkel, bestelt zoals je gewend bent en krijgt een deel van het aankoopbedrag in euro's op je eigen rekening. Lid worden is gratis en nieuwe leden krijgen 2,50 euro cadeau.

Review.nl kende je tot nu toe wellicht van de testpanels, waarin leden gratis nieuwe producten testen. Sinds 11 november komt daar cashback bij, voor alle leden in Nederland. Dat is op tijd voor Black Friday, dat op 27 november valt.

Zo werkt cashback bij Review.nl

Je wordt gratis lid via review.nl/cashback, kiest een winkel of zoekt een product en klikt via Review.nl door. Daarna bestel je bij de winkel zelf, tegen de normale prijs. De winkel geeft je aankoop door en je cashback verschijnt in je tegoed. Uitbetalen kan zodra de winkel de aankoop heeft bevestigd en de retourtermijn voorbij is: vanaf 5 euro, op je eigen rekening op de tweede en vierde vrijdag van de maand.

Foto: Konstantin Yuganov

Hoeveel krijg je terug?

Dat verschilt per winkel en per product. Op een aankoop van 800 euro gaat het bijvoorbeeld om zo'n 30 euro, maar het bedrag hangt altijd af van winkel en moment. Welke winkels meedoen zie je pas na het inloggen. Het gaat om bekende webwinkels voor elektronica, sport, wonen, hobby, beauty en streaming, en er komen steeds winkels bij.

Wie het kleine niet eert... Nieuwe leden krijgen meteen 2,50 euro tegoed, dat meetelt voor je eerste uitbetaling. Koop je binnen twaalf maanden niets via Review.nl, dan vervalt het. Met je eigen cashback verdien je daarnaast tot 35 euro welkomstbonus: 5 euro extra bij 15 euro verdiend, 10 euro bij 35 euro en 20 euro bij 100 euro.

Zo komt je cashback goed binnen

De winkel moet kunnen zien dat je via Review.nl komt. Klik daarom bij elke aankoop eerst door en vul pas daarna je winkelwagen. Accepteer alle cookies, zet je adblocker uit en bestel niet vanuit een privévenster of de ingebouwde browser van apps als Instagram en Facebook. Safari blokkeert de meting vaak, Chrome, Edge of Firefox werken beter. Registreert een winkel je aankoop toch niet, dan kun je die melden en hoor je binnen vijf werkdagen wat Review.nl heeft gevonden. Uitkering is dan wel niet gegarandeerd.

Hoe verdient Review.nl hieraan? De webwinkel betaalt Review.nl een vergoeding voor je bestelling. Een deel daarvan krijg je als cashback, de rest houdt Review.nl voor de dienst. Je betaalt dus nooit meer dan wanneer je rechtstreeks bestelt. Review.nl scoort een 4,9 op Trustpilot, met meer dan 700 beoordelingen van leden.

Handig rond Black Friday

Bestel je Black Friday-aankopen bij een winkel die meedoet, dan krijg je bovenop de deal nog geld terug. Een aparte Black Friday-bonus is er niet. Ken je een winkel niet, check dan eerst hoe je een nepwebshop herkent.

Het belangrijkste in het kort

Review.nl geeft sinds 11 november 2026 leden geld terug op online aankopen bij bekende webwinkels, uitbetaald vanaf 5 euro. Lid worden is gratis en nieuwe leden krijgen 2,50 euro tegoed en een welkomstbonus tot 35 euro. Bij een aankoop van 800 euro gaat het bijvoorbeeld om zo'n 30 euro cashback.

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