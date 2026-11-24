De Britse tiener die ontwikkelaar Rockstar Games hackte en beelden van een vroege versie van Grand Theft Auto 6 naar buiten bracht, heeft een waarschuwing gekregen van de rechter en gaat vrijuit.

In 2022 hackte de toen nog 18-jarige tiener Arion Kurtaj Rockstar Games. Hij maakte onderdeel uit van de internationale hackersgroep Lapsus$, dat ook bedrijven als Nvidia en Uber hackte. Kurtaj lekte vroege beelden van Grand Theft Auto 6, nog voordat er een officiële trailer van de game online was verschenen.

Getalenteerde jongeman

In 2023 werd Kurtaj veroordeel door een rechter en werd besloten dat hij een hoog risico vormde vanwege zijn hackskills. Toen werd besloten dat hij moest verblijven in een beveiligde verzorgingsomgeving in verband met zijn mentale gezondheid. Kurtaj heeft namelijk een ernstige vorm van autisme. Eerder dit jaar werd hij overgeplaatst naar een reguliere gevangenis.

Vorige week werd er nog een rechtszaak gehouden, waarbij Kurtaj zijn schuld bekende. De rechter besloot dat Kurtaj nu vrijuit mag gaan, onder de voorwaarde dat hij dit nooit meer doet. Daarbij werd hij "een erg getalenteerde jongeman" genoemd. Daarnaast wordt zijn online activiteit vijf jaar lang beperkt, en mag hij bijvoorbeeld geen Discord of Telegram gebruiken.

Gelekte beelden

De beelden die in 2022 online kwamen van de game, betroffen meer dan een uur aan vroeg beeldmateriaal waarmee hoofdpersonage Lucia werd onthuld en de spelwereld uitgebreid werd getoond. Ook werd bijvoorbeeld getoond dat mensen overvallen op winkels konden plegen.

Ontwikkelaar Rockstar Games gaf rond de hack aan dat het zeer ontdaan was. De hack zou het bedrijf 5 miljoen dollar hebben gekost.

Andere GTA 6-hacker deelt executable van game

Eerder dit jaar dook er nog een GTA 6-hacker op, namelijk Cyberleek. In de loop van dit najaar plaatste deze persoon of groep diverse gameplaybeelden van het toen nog niet uitgekomen spel.

Gisteren liet Cyberleek weer van zich horen door de executable van GTA 6 te delen, waarmee - in combinatie met eerder uitgebrachte code - hackers de game in feite opnieuw kunnen opbouwen om het ook speelbaar op pc te maken, al moet nog blijken of dit echt tot de mogelijkheden behoort.

Grand Theft Auto 6

Afgelopen donderdag kwam Grand Theft Auto 6 officieel beschikbaar voor PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. Het gaat om de grootste entertainmentrelease ooit, met meer dan 32 miljoen reserveringen voor release. Er werd toen al 3,79 miljard dollar gegenereerd aan verkoop van de game, al ligt dat getal inmiddels waarschijnlijk veel hoger.

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Vandaag deelde Sony informatie over de PlayStation 5-release van de game. Zo bleek dat tussen release en 22 november het spel al door meer dan 39 miljoen unieke mensen op PlayStation-consoles is gespeeld.

Grand Theft Auto 6 op PlayStation 5

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Grand Theft Auto 6 op Xbox Series-consoles