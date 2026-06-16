Een robotstofzuiger neemt je veel dagelijks schoonmaakwerk uit handen. Terwijl jij werkt, op de bank zit of slaapt, rijdt hij zelfstandig door het huis en houdt hij de vloer bij. De keuze is inmiddels groot: van eenvoudige modellen die vooral stof en kruimels opzuigen tot uitgebreide varianten met dweilfunctie en een automatisch reinigingsstation. Ook verschillen robotstofzuigers flink in zuigkracht, accuduur en navigatie. Lees waar je op moet letten voordat je er een koopt.

1: Zuigkracht

Let bij het kiezen van een robotstofzuiger eerst op de zuigkracht. Zeker met huisdieren of jonge kinderen is een krachtige motor geen overbodige luxe: zo weet je zeker dat haren, kruimels, zand en stof goed worden opgezogen. Ook voor laagpolige tapijtvloeren heb je een stofzuiger met veel power nodig. Heb je verschillende vloertypen in huis, dan is een model dat de zuigkracht automatisch aanpast extra handig.

Fabrikanten geven de zuigkracht meestal aan in pascal, afgekort Pa. Hoe hoger dat getal, hoe meer zuigkracht de robotstofzuiger heeft. Voor veel huishoudens is een zuigkracht vanaf ongeveer 10.000 Pa een goed richtpunt. Vaak kun je zelf kiezen uit verschillende standen, bijvoorbeeld stil, standaard of extra krachtig.

Foto: iRobot Een robotstofzuiger met veel zuigkracht laat geen grote kruimels achter.

2: Batterijduur

Bij een robotstofzuiger hoort een oplaadstation. Daar rijdt hij na het schoonmaken naartoe om weer op te laden. Fabrikanten noemen in de specificaties vaak de maximale accuduur, maar neem dat getal niet te letterlijk. Die waarde is meestal gemeten onder gunstige omstandigheden, bijvoorbeeld op een harde vloer en met een lage zuigstand.

Op tapijt, bij veel vuil of in een huis met huisdieren vraagt het schoonmaken meer van de accu. De robotstofzuiger haalt de opgegeven accuduur dan vaak niet. Voor veel huishoudens is een opgegeven werktijd van minimaal twee uur daarom een goed uitgangspunt. Woon je klein, dan kan een kortere accuduur ook genoeg zijn.

Je vindt de accucapaciteit meestal terug in de specificaties, vaak uitgedrukt in milliampère-uur (mAh). Een hogere waarde wijst doorgaans op een grotere accu, maar zegt niet alles over de uiteindelijke gebruiksduur. Een robotstofzuiger met veel zuigkracht verbruikt meer energie, waardoor de accu sneller leeg kan raken.

Is de accu bijna leeg, dan keren vrijwel alle robotstofzuigers automatisch terug naar het laadstation.

3: Slim navigeren

Goedkope robotstofzuigers rijden vaak vrij willekeurig door de kamer. Meestal doen ze dat in zigzaggende bewegingen. Dat kan prima werken in een lege ruimte met weinig obstakels, maar in een kamer met veel meubels en rondslingerende spullen bestaat de kans dat de robot hoekjes overslaat of ergens vast komt te zitten.

De betere robotstofzuigers van bekende merken gebruiken een slimme navigatiemethode. Ze gebruiken bijvoorbeeld een laser of camera om de ruimte in kaart te brengen. Daardoor rijdt de robot niet zomaar wat rond, maar werkt hij de vloer veel systematischer af. Hij weet beter waar meubels staan, welke delen al zijn schoongemaakt en waar hij nog naartoe moet.

Veel moderne modellen gebruiken hiervoor LiDAR. Dat is een draaiende laser die met behulp van laserlicht afstanden meet en zo een nauwkeurige kaart van de kamer maakt. Het voordeel is dat de robotstofzuiger minder vaak dubbele routes rijdt en de ruimte dus beter schoonmaakt. Raakt de accu tussendoor leeg, dan weten veel robots met kaarttechnologie precies waar ze zijn gebleven. Na het opladen gaan ze op dat punt verder met hun schoonmaakronde.

Foto: iRobot De iRobot Roomba Mini ondersteunt LiDAR-lasernavigatie.

4: Obstakeldetectie

Een robotstofzuiger komt onderweg van alles tegen: kasten, tafelpoten, stoelen, de bank en soms ook losse spullen op de vloer. Om te voorkomen dat hij overal tegenaan rijdt, herkennen veel modellen obstakels met camera's, lasers of sensoren. Duurdere robotstofzuigers zien vaak ook kleinere voorwerpen liggen, zoals schoenen, kabels of speelgoed. Dat is handig, want dan rijdt de robot eromheen in plaats van vast te lopen.

Sommige modellen gaan nog een stap verder. Roborock heeft bijvoorbeeld robotstofzuigers ontwikkeld met een grijparm, waarmee kleine voorwerpen automatisch kunnen worden verplaatst.

Woon je in een huis met meerdere verdiepingen, let dan ook op valdetectie. Daarvoor zitten meestal sensoren aan de onderkant van de robotstofzuiger. Komt hij in de buurt van een trapgat, dan merkt hij dat op tijd en draait hij om.

Kijk tot slot naar de maximale drempelhoogte. Die vind je meestal in de specificaties. Een drempel van twee centimeter is voor veel robotstofzuigers geen probleem. Sommige modellen kunnen hogere drempels aan, bijvoorbeeld vier, zes of zelfs acht centimeter.

De nogal prijzige Roborock Saros Z70 R&D heeft boven op de behuizing een indrukwekkende grijparm.

5: Borstels

Elke robotstofzuiger gebruikt borstels om vuil naar de zuigmond te brengen. De meeste modellen hebben in ieder geval één of twee zijborstels met nylon haren. Die vegen stof en kruimels uit hoeken en langs muren naar binnen. Bij de zuigmond zit meestal nog een ronddraaiende hoofdborstel van rubber. Voor gewoon stof en kruimels is die combinatie vaak voldoende.

Heb je huisdieren, dan wordt de borstel belangrijker. Dierenharen kunnen zich snel rond de borstel wikkelen, waardoor je de robot vaker moet schoonmaken. Een dubbele roterende hoofdborstel helpt om haren beter mee te nemen. Ook anti-klitborstels zijn handig, omdat haren minder snel vastdraaien in het mechanisme. Je hoeft ze dan minder vaak los te knippen.

Tot slot hebben sommige duurdere modellen uitschuifbare borstels. Daarmee komt de robot beter bij vuil langs plinten, randen en andere lastig bereikbare plekken.

Voor een goed resultaat is het aan te raden een stofzuiger te kiezen met verschillende (dubbele) borstels.

Voor een goed resultaat is het aan te raden een stofzuiger te kiezen met verschillende (dubbele) borstels.

6: Dweilfunctie

Voor harde vloeren kan een robotstofzuiger met dweilfunctie handig zijn. Let wel goed op wat voor dweilsysteem je kiest, want de verschillen zijn groot. Eenvoudige modellen trekken alleen een nat doekje achter zich aan. Dat frist de vloer wat op, maar haalt hardnekkiger vuil meestal niet weg.

Een robotstofzuiger met watertank en roterende dweilpads doet meer. Zo'n model geeft tijdens het rijden steeds wat water af, waarna de draaiende pads fijn stof en ander vuil van de vloer meenemen. Bij sommige uitgebreide reinigingsstations kun je zelfs een aansluiting op de waterleiding en afvoer laten maken.. Sommige reinigingsstations kun je zelfs op de waterleiding en -afvoer aansluiten, zodat je de watertank nooit zelf hoeft bij te vullen of leeg te gieten.

Duurdere robotstofzuigers kunnen vlekken herkennen met sensoren, een camera of AI. Ziet de robot een vieze plek, dan maakt hij die extra grondig schoon. Vaak gebeurt dat met bewegende borstels en soms ook met warm water. Houd er wel rekening mee dat je gebruikte dweilpads regelmatig moet wassen of vervangen. Kijk ook of de robot tegelijk kan stofzuigen en dweilen, want dat kan niet bij elk model.

Heb je naast harde vloeren ook tapijt in huis? Let dan op tapijtdetectie. Veel robotstofzuigers tillen de dweilpads automatisch op zodra ze tapijt herkennen. Zo voorkom je dat de vloerbedekking nat wordt. Daarna schakelt de robot meestal over op meer zuigkracht om het tapijt schoon te maken.

Roterende dweilborstels aan de voorzijde zijn heel geschikt om vlekken mee van de vloer te verwijderen.

Roterende dweilborstels aan de voorzijde zijn heel geschikt om vlekken mee van de vloer te verwijderen.

7: Reinigingsstation

Elke robotstofzuiger heeft een klein stofreservoir. Dat moet je regelmatig legen. Bij duurdere modellen leveren fabrikanten daarom vaak een reinigingsstation mee. Zodra de robot terugrijdt naar het oplaadpunt, wordt het vuil uit het stofreservoir automatisch afgevoerd naar een grotere stofzak in het station. Die stofzak hoef je meestal pas na een paar maanden te vervangen. Het is wel handig om alvast een vervangende zak in huis te hebben.

Let ook op de inhoud van de stofzak. Hoe meer liter erin past, hoe minder vaak je hem hoeft te vervangen. Dat scheelt vooral als je huisdieren hebt of de robotstofzuiger vaak laat rijden.

Er zijn ook steeds meer zelfreinigende stations. Die doen meer dan alleen stof en vuil opvangen. Sommige stations vullen de watertank voor de dweilfunctie automatisch bij of voeren vuil water af. Andere modellen wassen en drogen de dweilpads zelf. Daardoor heb je minder onderhoud, al blijft het verstandig om af en toe te controleren of alles schoon en fris blijft.

In dit uitgebreide reinigingsstation is er ruimte voor een stofzak en een watertank.

8: Formaat

Bedenk vooraf waar je de robotstofzuiger en het oplaadstation wilt neerzetten. De robot moet makkelijk zelfstandig aan zijn schoonmaakronde kunnen beginnen, dus zorg dat er geen meubels, kabels of andere spullen in de weg liggen. Houd bij een reinigingsstation rekening met extra ruimte. Zo'n station is al snel zo'n veertig tot zestig centimeter hoog en neemt meer plek in dan een eenvoudig laadstation.

Let ook op de hoogte van de robotstofzuiger zelf. Onder een kast, salontafel, bed of bank verzamelt zich vaak veel stof. Dan is het handig als de robot daar goed onderdoor kan rijden. Er zijn tegenwoordig vrij platte modellen verkrijgbaar. Merken als Roborock, Xiaomi en Rowenta hebben bijvoorbeeld robotstofzuigers van minder dan acht centimeter hoog.

Veel robotstofzuigers hebben bovenop een draaiende laser voor de navigatie. Daardoor wordt de totale hoogte iets groter. Bij sommige modellen kan die laser worden ingetrokken, zodat de robot makkelijker onder lage meubels komt..

Foto: iRobot Check vooraf goed of de robotstofzuiger die je op het oog hebt onder jouw meubels past.

9: Geluidsniveau

Geen enkele robotstofzuiger werkt volledig geruisloos, maar de verschillen zijn groot. Ben je vaak thuis terwijl de robot schoonmaakt, dan is het geluidsniveau zeker iets om op te letten. Fabrikanten vermelden dit in decibel (dB). Modellen rond de 55 tot 65 dB zijn relatief stil, terwijl je exemplaren boven de 70 dB duidelijk hoort tijdens het schoonmaken.

Sommige modellen hebben daarnaast een stille stand. Het geluid neemt dan af, maar dat gaat meestal ten koste van de zuigkracht. Kijk daarom niet alleen naar het geluidsniveau in de stilste stand, maar vooral naar het aantal decibels tijdens normaal gebruik.

Foto: iRobot Voor je trouwe viervoeter is het fijn wanneer de motor niet al te veel herrie maakt.

10: App

De meeste robotstofzuigers kun je bedienen met een app op je smartphone of tablet. Wat je daarmee precies kunt doen, verschilt per merk en model. Vaak stel je bijvoorbeeld een schoonmaakschema in. De robot begint dan automatisch op het gekozen tijdstip, bijvoorbeeld wanneer je aan het werk bent of niet thuis bent.

Bij modellen met kaartfunctie kun je vaak ook per kamer bepalen waar de robot moet schoonmaken. Handig als alleen de keuken of woonkamer aan de beurt is. In veel apps kun je daarnaast zones uitsluiten. Je tekent dan op de plattegrond een virtuele muur of een verboden gebied. Zo voorkom je dat de robot over hoogpolig tapijt rijdt, tegen losse kabels aan komt of een kamer binnenrijdt waar iemand ligt te slapen.

Foto: iRobot Geef in de app aan welke kamer je wilt laten stofzuigen.

11: Stembediening

Veel robotstofzuigers werken samen met bekende smarthomeplatformen, zoals Google Home, Apple Home en Amazon Alexa. Dat is vooral handig als je al een slimme speaker in huis hebt. Je kunt de robot dan met je stem starten, pauzeren of terugsturen naar het laadstation.

Soms werkt spraakbediening ook via de stemassistent op je smartphone. Enkele robotstofzuigers hebben zelfs een eigen spraakassistent ingebouwd, waardoor je geen losse speaker of telefoon nodig hebt. Bij geschikte modellen kun je ook zeggen welke kamer moet worden schoongemaakt, bijvoorbeeld de keuken of woonkamer.

De Eufy Omni E28 kan met alle bekende stemassistenten overweg.