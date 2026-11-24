Deborah Ann Woll speelt niet alleen de rol van het personage Faye in God of War Ragnarok en het aankomende God of War Laufey - de actrice zal deze rol ook vertolken in de aankomende serie gebaseerd op God of War van Amazon Prime Video.

Dat werd gisteren aangekondigd door Amazon MGM Studios. Woll speelde de rol van Faye - oftewel de vrouw van hoofdpersonage Kratos en de moeder van Atreus - in God of War Ragnarok. Het personage staat ook wel bekend als Laufey. Daarnaast speelt Woll de hoofdrol in de aankomende game God of War Laufey, die dus niet om Kratos maar om dat personage draait.

Woll mag dus ook voor de aankomende tv-serie gebaseerd op God of War in de huid kruipen van het personage. Ze zal dus al genoeg binding en ervaring met het personage hebben. Volgens Deadline was Woll altijd al de favoriete keuze van de producenten, maar duurde de bevestiging even omdat ze niet voorkomt in de afleveringen die al geschoten waren eerder dit jaar.

Wijziging in casting van serie

Eerder dit jaar bleek dat er een belangrijke wijziging in de casting van de aankomende serie had plaatsgevonden. De rol van hoofdpersoon Kratos werd tijdens de opnames in eerste instantie door Ryan Hurst gespeeld, maar die moest vertrekken door een scheur in zijn biceps. De rol werd daarom overgenomen door Dave Bautista.

Andere acteurs die in de serie voorkomen zijn Callum Vinson als Atreus, Mandy Patinkin als Odin, Max Parker als Heimdall, Ed Skrein als Baldur, Ólafur Darri Ólafsson als Thor, Alastair Duncan als Mimir, Teresa Palmer als Sif, Jeff Gulka als Sindri, Sonya Walger als Freya, Danny Woodburn als Brok, Ben Chapple als Magni, Island Austin als Thrud, Evelyn Miller als Gna en Louis Cunningham als Modi.

Over de God of War-televisieserie

De God of War-tv-serie van Amazon Prime gaat de laatste twee hoofddelen in de God of War-reeks verfilmen, God of War (2018) en God of War Ragnarök. Die games, uitgekomen op PlayStation 4, PlayStation 5 en later ook pc, wisselden de Griekse setting uit de vroegere delen in voor een Noordse mythologische setting, inclusief de aanwezigheid van Noordse goden.

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Sony en Amazon kondigden in 2022 al aan dat er een tv-serie rondom God of War zou komen. Afgelopen jaar werd ook bekendgemaakt dat er minstens twee seizoenen gemaakt zullen worden. Voordat het zover is, moet natuurlijk het eerste seizoen uitkomen op Amazon Prime Video. Het is nog niet bekend wanneer dat seizoen verschijnt.

God of War Laufey verschijnt volgend jaar

Zoals gezegd zal Deborah Ann Woll ook de hoofdrol van Faye vertolken in het aankomende PlayStation 5-spel God of War Laufey. De game stond eigenlijk gepland voor een release op 16 februari 2027, maar werd onlangs uitgesteld naar 20 mei 2027.

God of War: Laufey draait niet om Kratos zoals voorgaande games in de reeks, maar om Faye - ook wel bekend als Laufey, de tweede vrouw van Kratos en de moeder van Atreus, die overleed voor het begin van het in 2018 verschenen God of War.

Qua gameplay kunnen spelers de bikkelharde third-person actie uit de voorgaande GoW-spellen verwachten, al heeft Laufey een zwaard. De game speelt zich af in het hiernamaals voor goden, Everywhen, waardoor er goden uit verschillende mythologieën te zien zijn. Voorgaande God of War-games richtten zich vaak op één bepaalde mythologie, zoals de oude Griekse en Noordse goden. Lees hier alles over de game.