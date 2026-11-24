Jarenlang waren heksen en duistere magie de boosdoeners in films van Walt Disney Animation Studios. Rapunzel, Snow White, Fantasia en Cinderella, bijvoorbeeld. Dat de studio nu meer emotionele diepgang verbindt met heksen in de nieuwe film Hexed, voelt dus als een cirkel die rond is, maar clichés zitten dit unieke concept in de weg.

Het Oordeel 6,5 / 10 Score De Pluspunten Sterke emotionele kern

Continu fijne productiedetails

Een daadwerkelijk kwaadaardige schurk De Minpunten Ontzettend rap tempo

Leunt te veel op clichés Voor een verhaal waarin een buitenbeentje centraal staat, voelt Hexed net te conform aan wat we al kennen. Genoeg elementen van de film komen goed aan en maken indruk, maar is geen magisch geheel.

In de afgelopen jaren kun je aan meerdere moderne Disney-producties - Encanto, Strange Worlds, Moana - een terugkerend thema verbinden: dat van intergenerationeel trauma. Het gewicht, de keuzes en overtuigingen van (groot)ouders die zwaar wegen op de nieuwe, jongere generatie. Ook Hexed grijpt terug op dit thema, en hoewel dit het sterkste onderdeel van de film is, maakt dit het niet bepaald uniek.

Ditmaal broeit een conflict tussen buitenbeentje Billie Doe (Hailee Steinfeld) en haar overbezorgde moeder Alice (Rashida Jones). Wanneer Billie plotseling in aanraking komt met haar magische potentie, wordt ze getransporteerd naar Hexe, een wereld vol heksen en tovenaars. Het is een plek waarvan Billie denkt dat het een thuis kan zijn zonder limieten, maar ook daar wordt roet in het eten gegooid.

Chaotisch extraatje met Lilo and Stitch: Scratch Een leuke bijkomstigheid als je Hexed in de bios gaat bekijken, is dat je van tevoren nog een geanimeerde short van Lilo and Stitch te zien krijgt. Daarin kampt de blauwe alien met Lilo die een kat in huis heeft gehaald, wat tot een soort Tom and Jerry-achtig scenario leidt. Lekker chaotisch dus, en erg vermakelijk.

Klassieke slechterik(en)

Het meest meeslepende element van Hexe is de emotionele kern van Billie en Alice. Laatstgenoemde probeert op overbezorgde wijze bepaalde delen van Billie’s persoonlijkheid te onderdrukken, waardoor de tiener - zoals tieners doen - juist feller probeert een eigen pad uit te kerven. Wat dit vooral sterk maakt, is dat de dynamiek niet te over-de-top is. Billie en Alice houden overduidelijk van elkaar, maar het feit dat ze ook gevoelens van elkaar verbergen maakt de relatie stroef.

Er zijn een aantal ontzettend krachtige momenten verbonden aan Billie en Alice die elkaar proberen te begrijpen, die tevens verbonden zijn met de ongegeneerd kwaadaardige villain. Disney-films halen al jaren vooral conflict uit de thematiek, waaronder dus die intergenerationeel trauma, maar in Hexed is dit goed verbonden met de algemene slechterik. De twee vullen elkaar aan, en worden er sterker door.

De emoties lopen hier en daar hoog op, en ik zat tijdens het kijken een paar keer toch echt met een brok in mijn keel. Het thema en de manier waarop het verhaal verloopt zijn inmiddels nogal cliché en dus voorspelbaar, maar Disney weet het desalniettemin op grijpende wijze in beeld te brengen.

© The Walt Disney Company

Honderden chosen ones

Andere clichés komen echter wat minder goed uit de verf. Het ‘chosen one’-narratief voelt bijvoorbeeld wat te makkelijk, zeker gezien je juist door heksen en buitenbeentjes te centreren een inversie van dat verhaal kunt presenteren. De film probeert zelf ook een verhaal rondom ‘het buitenbeentje’ neer te zetten, maar gaat daarin niet echt ver genoeg.

Er is wel sprake van wat verhaalelementen die de kracht van samenkomen behandelen, buiten de moeder-en-dochter dynamiek. Maar de film vliegt voorbij in de hoogste versnelling, en niet alles krijgt de tijd om echt uitgewerkt te worden. Het zijn daarom juist de uniekere elementen die niet de benodigde aandacht krijgen.

© The Walt Disney Company

Een ander cliché op technisch vlak botst ook met de identiteit van Hexed: de needledrops. Gelicenseerde popmuziek, in dit geval twee keer van Dua Lipa’s nummer Levitating. Het is een leuk nummer, en tekstueel gezien toepasselijk, maar het voelt ook tegenstrijdig dat de film die een buitenbeentje in de hoofdrol zet, en tegelijkertijd één van de grootste en meest populaire artiesten meermaals gebruikt voor dit stukje van de presentatie.

Verder is er weinig aan te merken op de presentatie van Hexed. Naast die gelicenseerde nummers is er een prachtige originele soundtrack van Kris Bowers, die Hexe écht magisch aan laat voelen en de emotionele momenten van extra punch voorziet. En de animatie is zoals je verwacht weer op en top.

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Hexe is op kleurrijke wijze weergegeven, verschillende magische wezens bewegen op unieke manieren en er zijn meer dan genoeg easter eggs naar andere Disney-films te spotten voor mensen die daarop letten. Een van mijn favoriete animatiedetails is dat Billie linkshandig is, wat haar op subtiele, visuele wijze uniek maakt. Ik zou alleen willen dat meer van de film zo aanvoelde.

© The Walt Disney Company

Herhalingsoefening

Terwijl ik Hexed aan het kijken was, gingen mijn gedachten continu naar de Disney-serie The Owl House. Daarin volgen we ook een buitenbeentje in Luz Noceda, die plotseling op een magische wereld vol heksen stuit die al haar dromen waar lijkt te maken. Totdat de schijn wegvalt, en ze erachter komt dat er duistere geheimen achter de wereld schuilen, die het idyllische beeld laten verbrijzelen.

Er is in The Owl House geen sprake van een uitverkorene die de wereld komt redden, waarmee je dus een cliché vermijdt en de held veel meer intrinsieke motivatie geeft. Het voelt als een toffe inversie van de klassieke Disney-formule.

Vergelijking is de dief van plezier, ik weet het. Maar het laat me niet los dat Disney eigenlijk al een versie van Hexed heeft geproduceerd, die vergelijkbare thematiek op een manier aanvliegt die we nog niet van het bedrijf hebben gezien op het witte doek.

© Disney

Het helpt ook niet dat Hexed het idee van een ‘levende’ deur van de titulaire Owl House overneemt. Als je dit niet weet is dit een leuk stukje invulling van de wereld, maar anders komt het over als een slap aftreksel.

Dat is niet hoe ik heel Hexed zou omschrijven, maar echt uniek zou ik de film ook niet noemen. Vrijwel alles verloopt zoals je het verwacht, en het zijn vooral kleine details en momenten die eventjes aanvoelen als een frisse wind binnen het repertoire van Walt Disney Animation Studios.

Hexed is vanaf 25 november te zien in de bioscoop.