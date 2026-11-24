Minder pannen gebruiken klinkt prettig, maar wordt koken er ook makkelijker van? Een panel van 20 testers probeerde deze multicooker en kwam uit op een 8,5 gemiddeld. De bediening en veelzijdigheid vallen in de smaak. Over het formaat en de totale bereidingstijd klinkt echter ook wat lichte kritiek.

De Multicooker is een flinke jongen die een vaste plek vraagt

Testresultaten In samenwerking met Sentimentanalyse De toon is overwegend positief. Alle 19 testers gaven een 7 of hoger. Het lof zit vooral bij gebruiksgemak, veelzijdigheid, inhoud en kookresultaat. De kritiek richt zich op het formaat en op de tijd die sommige gerechten kosten, en niet op de werking of de kwaliteit. Testpanel cijfer 8,5 Testperiode 10-10-2026 t/m 24-10-2026 Aantal testers 20 Plus- en minpunten Makkelijk in gebruik, duidelijke bediening

Veelzijdig, veel programma's in één pan

Ruime pan, genoeg voor gezin en extra porties

Mals vlees, goede smaak en mooi gare rijst

Onder druk gaan sommige gerechten sneller klaar Groot apparaat, neemt ruimte in op aanrecht of kast

Opwarmen en drukafbouw kosten soms extra tijd Dit product is getest door 20 leden van het testpanel van Review.nl. Zij gebruikten de Philips Multicooker 3000-serie 6L HD2616/70 thuis en beoordeelden hem daarna. Bekijk de volledige testresultaten

De Philips Multicooker 3000-serie 6L HD2616/70 is een elektrische kookpan die verschillende bereidingswijzen combineert. Met 13 programma's kun je onder meer stomen, aanbraden, langzaam garen en onder druk koken. De binnenpan heeft een inhoud van 6 liter en een antiaanbaklaag.

Philips belooft minder handmatige stappen dankzij automatische drukafgifte en betere resultaten door tijdens het koken hoge en lage druk af te wisselen. Je kunt ook zelf instellingen aanpassen. Ons testpanel bestaat uit 20 testers, die het apparaat gedurende 14 dagen thuis hebben getest.

Toegankelijke bediening

De bediening vormt nauwelijks een drempel: 16 testers zijn positief over het gebruiksgemak. Programma kiezen, ingrediënten toevoegen en starten, zo beschrijven meerdere gebruikers hun eerste bereidingen. Verschillende testers konden zonder handleiding uit de voeten. Rianne vat haar start zo samen: "Het instellen is zo klaar, je kan bijna meteen aan de slag." Claudia volgt tijdens het koken de voortgangsbalk en hoort aan het piepsignaal wanneer het programma klaar is.

Wie inspiratie zoekt, vindt via de QR-code ook recepten en uitleg in de app. Mica gebruikt die om een passende stand voor een gerecht te vinden. Niet elke instelling laat zich even soepel wijzigen: Akshay Kumar ontdekte dat wisselen tussen de hoge en lage sauteerstand pas lukt nadat je het programma annuleert en opnieuw begint.

De programma's leveren vooral mals vlees en goed gare rijst op

Van kruidige rijstschotel tot pulled chicken: de veelzijdigheid krijgt veel bijval. Bert braadt groenten, kruiden en vlees eerst aan en gebruikt dezelfde pan voor de verdere bereiding. "Geen extra pan nodig: ideaal!", schrijft Bert. Annelies laat rijst en kip samen garen. Bij langzaam gegaarde kip kreeg Bert vlees dat van de botten viel, maar voor een krokant korstje moest de kip nog even onder de grill.

Vooral mals vlees keert terug in de reviews. Ook rijst valt in de smaak: bij Claudia blijft die mooi vochtig. Toch proeft niet iedereen een verbetering ten opzichte van gewoon koken. Michelle vindt de resultaten prima, maar merkt geen smaakverschil met gerechten uit een normale pan. Over haar draadjesvlees is Carolien juist uitgesproken enthousiast:

"Het vlees was zo heerlijk mals dat het uit elkaar viel." Carolien

De Multicooker is een flinke jongen die een vaste plek vraagt

Met 6 liter biedt de binnenpan ruimte voor flinke maaltijden. Daarover zijn 13 testers positief. Judith gebruikt de capaciteit als argument om extra maaltijden in te vriezen; ook Patrick waardeert de mogelijkheid om vooruit te koken. Je hoeft de pan echter niet uitsluitend voor grote hoeveelheden te reserveren: Mica vindt de ruimte prettig bij zowel kleinere bereidingen als wanneer er eters komen.

Rondom die ruime pan zit wel een apparaat dat ergens moet staan. Claudia vindt het groot voor zowel het aanrecht als de kast, terwijl Rianne het vergelijkt met een grote kookpan. "De pan is niet overdreven groot", vindt Frank. Het formaat wordt duidelijk verschillend ervaren. Het snoer levert een concreter aandachtspunt op: meerdere testers hadden dat liever langer gezien. Een plek dicht bij het stopcontact is daarmee het bekijken waard.

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Snelkoken bespaart tijd, maar de wachttijd telt mee

Onder druk koken kan flink schelen. Carolien geeft aan draadjesvlees binnen 40 minuten klaar te hebben en Patrick kreeg aardappelen voor zuurkoolstamppot snel zacht genoeg om te stampen. Bij Michelle bleef de winst beperkter: ongeveer 5 op 20 minuten. Het gerecht maakt verschil, en de klok loopt buiten het eigenlijke programma door. Een van de testers moest eerst wachten tot de pan was opgewarmd.

Na afloop voert het apparaat de stoom automatisch af. Verschillende testers waarderen dat ze die handeling niet zelf hoeven uit te voeren, maar het deksel kan niet meteen open. "Sommige gerechten zijn niet zo snel klaar als je misschien zou verwachten", waarschuwt Joël. Dat wachten is vooral relevant als je op een vast moment wilt eten. Bert noemt de drukafbouw als zijn weinige kritiekpunt:

"Nou ja, soms ben je na afloop van het programma nog wel 10 minuten bezig om de druk te laten ontsnappen." Bert

De uitneembare binnenpan maakt afwassen gemakkelijk

Na het eten hoeft niet de hele multicooker naar de gootsteen: de binnenpan is uitneembaar. Acht testers zijn positief over schoonmaken. De antiaanbaklaag helpt daarbij. Astrid wast de pan snel met de hand af en Patrick kreeg zijn pan na de stamppot gemakkelijk schoon. Ook voor Thomas viel het schoonmaakwerk achteraf mee.

"In de app staat precies uitgelegd hoe alles schoongemaakt moet worden", merkt Mica op. Over de vaatwasser lopen de beschrijvingen uiteen. Claudia en Bert noemen die als mogelijkheid, terwijl Mica schrijft dat dit wordt afgeraden. De productspecificaties vermelden een vaatwasserbestendige binnenpan. Wie die verschillende aanwijzingen tegenkomt, doet er goed aan de onderhoudsinstructies van het apparaat te volgen in plaats van alleen op ervaringen van anderen af te gaan.

Voor wie is deze multicooker geschikt?

De Philips Multicooker 3000-serie past volgens het panel bij je als je graag stoofgerechten, soep of rijst maakt en minder met losse pannen wilt werken. De ruime binnenpan spreekt ook testers aan die extra porties bereiden voor later. Nikki gebruikte zowel snelkoken als slowcooken, bakken en warmhouden. De Philips Multicooker 3000-serie 6L HD2616/70 is momenteel beschikbaar voor 123 euro.

Zoek je vooral een apparaat waarmee elke maaltijd razendsnel klaarstaat, dan passen de ervaringen minder goed bij die verwachting. Opwarmen en drukafbouw tellen mee, terwijl Michelle bij haar gerechten maar beperkt tijd won. Ook wie weinig opbergruimte heeft of tijdens het aanbraden vaak instellingen wil wisselen, komt praktische bezwaren tegen. Kijk vooraf waar de pan kan staan en waar het stopcontact zit.

Kieskeurig.nl Philips Philips 3000 Series Multicooker HD2616/70 - 6L - 1000W - Zwart/Roestvrijstaal - 13 Programma's bol. Beste prijs € 123,00 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product

Review.nl is net als ID.nl onderdeel van Reshift Digital. Dit testpanel werd mogelijk gemaakt door Philips.

In het kort Het panel geeft de Philips Multicooker 3000-serie 6L HD2616/70 een 8,5. De bediening, veelzijdigheid en ruime binnenpan overtuigen de meeste testers. Vooral stoofvlees en rijst leveren tevreden reacties op. Houd rekening met ruimte op het aanrecht en met opwarmen en drukafbouw: snelkoken betekent niet dat je meteen kunt opscheppen.