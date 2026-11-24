Je verwarming hoeft niet de hele dag aan te staan. 's Nachts of wanneer er niemand thuis is, kan de thermostaat meestal een paar graden lager. Met een goed ingesteld schema op je slimme thermostaat gebeurt dat automatisch. Maar welke temperaturen kies je, en op welke tijden? Met deze zes tips maak je een zuinig weekschema dat past bij jouw dagritme.

In een gemiddelde woning gaat 72 procent van het gasverbruik naar verwarming, blijkt uit CBS-cijfers over 2024 die Kenniscentrum Duurzaam Leven (voorheen Milieu Centraal) op een rij zette. Een slimme thermostaat kan daar flink op besparen, mits je de juiste instellingen hebt gekozen. Volgens het Kenniscentrum bespaart een slimme thermostaat in een woning waarvan de bewoners nog niet bewust zuinig stoken ongeveer 14 procent op het gasverbruik voor verwarming. Heb je al een goed ingesteld weekschema, dan is de extra winst kleiner.

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Ook de temperatuur die je kiest, maakt verschil. Elke graad lager scheelt volgens het Kenniscentrum ongeveer 10 procent op de stookkosten. Voor een matig geïsoleerde hoekwoning uit 1970 is dat zo'n 125 kuub gas per jaar. Bij een gasprijs van 1,75 euro per kuub komt dat neer op ongeveer 220 euro.



Je hebt daarvoor overigens niet de nieuwste of duurste thermostaat nodig. Ook met een gewone klokthermostaat kun je een zuinig weekschema instellen. Een slimme thermostaat maakt het vooral makkelijker, omdat je alles via een app aanpast en sommige modellen automatische functies hebben.



De zes tips hieronder gaan uit van een cv-ketel met gewone radiatoren. Heb je vloerverwarming of een warmtepomp, lees dan ook het deel daarover verderop. Daarvoor gelden andere adviezen.

1. Maak van 19 °C je nieuwe standaard

Het Kenniscentrum adviseert 19 °C of lager wanneer er iemand thuis is. Misschien staat je thermostaat op 20 of 21 °C, simpelweg omdat je dat al jaren zo doet. Probeer die temperatuur eens wat te verlagen. Begin bijvoorbeeld met een halve graad en kijk hoe dat bevalt. Zit je een paar uur stil achter je computer, dan voelt 19 °C kouder dan wanneer je in beweging bent. Met een extra trui of een dekentje op de bank is het vaak goed vol te houden. Maak van 19 °C de standaardtemperatuur voor de momenten waarop je thuis bent. Vanuit die basis bouw je de rest van je weekschema op.

19 °C? Je bent niet de enige Met 19 °C ben je geen uitzondering. Uit onderzoek van Overstappen.nl van oktober 2026 blijkt dat 56 procent van de Nederlanders de thermostaat overdag al op 19 °C of lager heeft staan. Toch verwarmt ongeveer vier op de tien de woning tot 20 °C of meer, en daar valt het meest te winnen. Waarom veel huishoudens kouder wonen dan ze eigenlijk willen, lees je in een eerder artikel.

Foto: Olivier Le Moal

2. Zet de nachtstand al een uur voor het slapengaan aan

Ga je om 23.00 uur naar bed, dan hoeft de verwarming niet tot precies dat moment aan te blijven. Een woning koelt niet meteen af zodra je de thermostaat lager zet: muren en meubels geven nog een tijdje warmte af.



Bij een cv-ketel met gewone radiatoren is het advies om de thermostaat 's nachts op 15 °C te zetten. Dat mag al ongeveer een uur voordat je gaat slapen. Ga je rond 23.00 uur naar bed, programmeer de nachtstand dan bijvoorbeeld om 22.00 uur.



Volgens het Kenniscentrum scheelt die nachtstand in een matig geïsoleerde hoekwoning ruim 40 kuub gas per jaar. Bij een gasprijs van 1,75 euro per kuub is dat zo'n 75 euro. Je hoeft niet bang te zijn dat het opwarmen de volgende ochtend die besparing tenietdoet. Bij gewone radiatoren is het doorgaans zuiniger om het huis 's nachts te laten afkoelen dan om de hele nacht dezelfde temperatuur aan te houden.



Zet de verwarming 's nachts liever niet op minder dan 15 °C. Een te koude woning vergroot de kans op vocht en schimmel, zeker als je niet goed ventileert.

3. Voorkom dat je verwarming 's ochtends te vroeg begint

Hoe laat sta je meestal op? Dat tijdstip is een goed uitgangspunt voor het eerste warme blok in je weekschema. Sta je om 07.00 uur op, dan stel je vanaf dat moment 19 °C in. Let wel op hoe jouw slimme thermostaat werkt. Sommige modellen beginnen pas op het ingestelde tijdstip met verwarmen. Andere zorgen ervoor dat de gewenste temperatuur op dat moment al bereikt is. Zo'n thermostaat houdt bij hoe snel je huis opwarmt en berekent wanneer hij moet beginnen. Op een koude ochtend slaat hij daardoor eerder aan dan op een relatief warmere dag.



Bij Tado heet die functie Vroege start (Early Start). Vooral bij trage systemen zoals vloerverwarming is dat prettig. Heb je gewone radiatoren en is de woonkamer al ruim voordat je opstaat warm, kijk dan of je de functie kunt aanpassen of uitschakelen. Controleer na een week in de app hoe vroeg de verwarming echt begint. Misschien blijkt dat de cv-ketel elke ochtend al een uur stookt terwijl iedereen nog slaapt.



Houd ook de radiatorknoppen open in de kamer waar de thermostaat hangt. Staan die radiatoren dicht, dan blijft de thermostaat vragen om warmte die de kamer niet bereikt.

4. Geef thuiswerkdagen een eigen programma

Werk je op maandag, woensdag en vrijdag op kantoor, maar op dinsdag en donderdag thuis? Dan is één vast programma voor alle werkdagen niet handig.



Maak liever een apart programma per dag. Bij veel slimme thermostaten kan dat rechtstreeks in de app. Op kantoordagen laat je de woning na het ontbijt afkoelen naar 15 °C, op thuiswerkdagen blijft de thermostaat overdag op 19 °C. In veel apps kun je een dagprogramma kopiëren naar andere dagen, zodat je niet alles opnieuw hoeft in te voeren.



Werk je onregelmatig thuis, dan kan het handiger zijn om het schema standaard op afwezigheid te zetten. Ben je toch thuis, dan verhoog je de temperatuur via de app. Controleer wel of de thermostaat bij het volgende tijdblok vanzelf terugkeert naar het weekschema. Anders verwarmt hij misschien langer dan je bedoeling was.

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5. Zet de verwarming lager als niemand thuis is

Ga je elke ochtend om half negen de deur uit, dan heeft het weinig zin om de woonkamer tot het einde van de middag op 19 °C te houden. Programmeer een afwezigheidsblok van 15 °C, zodat de cv-ketel niet onnodig blijft stoken.



Je hoort weleens dat het opnieuw opwarmen van een afgekoeld huis meer gas kost dan je bespaart. Bij een cv-ketel met radiatoren klopt dat niet. Een koeler huis verliest minder warmte aan de buitenlucht. Volgens het Kenniscentrum begin je te besparen zodra de thermostaat lager staat, en hoe langer je weg bent, hoe meer het oplevert.



Heb je wisselende werktijden, dan is geofencing een handige aanvulling. Daarmee gebruikt de thermostaat de locatie van je smartphone om te bepalen of je thuis bent. Gaat iedereen de deur uit, dan zakt de temperatuur automatisch. Kom je weer in de buurt, dan kan de verwarming alvast beginnen met opwarmen.



Let daarbij op twee dingen. Niet elke thermostaat ondersteunt geofencing zonder extra abonnement. En geofencing werkt alleen goed als iedere huisgenoot met een telefoon de app gebruikt, met locatietoegang aan. De verwarming gaat pas lager als al die telefoons de deur uit zijn. Is er iemand thuis zonder telefoon of zonder de app, bijvoorbeeld een jong kind, dan merkt de thermostaat dat niet.

6. Maak een apart schema voor het weekend en de vakantie

In het weekend ziet je dag er waarschijnlijk anders uit. Je staat later op en bent meer thuis. Laat de verwarming op zaterdag en zondag bijvoorbeeld pas om 08.30 uur naar 19 °C gaan in plaats van om 07.00 uur. Ben je 's middags vaak op pad, voeg dan ook voor die uren een afwezigheidsblok toe.



Ga je een paar dagen of langer weg, gebruik dan de vakantie- of afwezigheidsstand van je thermostaat. Bij veel modellen geef je aan wanneer je vertrekt en wanneer je terugkomt. Het weekschema wordt dan tijdelijk onderbroken en daarna vanzelf hervat. Bij een cv-ketel mag de temperatuur tijdens een langere afwezigheid volgens het Kenniscentrum naar 12 °C. Heb je een warmtepomp of vloerverwarming, vraag dan je installateur welke vakantiestand bij jouw installatie past.

Zo ziet een slimme thermostaat schema eruit: drie voorbeelden

Hoe ziet zo'n weekschema er in de praktijk uit? Hieronder staan drie voorbeelden voor verschillende huishoudens, allemaal met een cv-ketel en gewone radiatoren. Buiten de genoemde tijdvakken staat de thermostaat op 15 °C. De tijden zijn voorbeelden, die je als uitgangspunt kunt gebruiken voor je eigen dag- en weekritme.: schuif de blokken gerust op naar jouw dagritme.

De hybride werker

Werkt op dinsdag en donderdag thuis en gaat de andere werkdagen naar kantoor. Op thuiswerkdagen blijft de woning overdag warm. Op kantoordagen gaat de verwarming na het ontbijt lager.

Foto: ID | AI

Het gezin met schoolgaande kinderen

Bestaat uit twee ouders die buitenshuis werken en kinderen die rond half vier thuiskomen. Op woensdag zijn de kinderen al tussen de middag vrij, dus die dag krijgt een eigen programma.

Foto: ID | AI

De zuinige alleenwonende

Werkt overdag buitenshuis en vindt 18 °C 's avonds warm genoeg. Doordeweeks blijft de verwarming 's ochtends laag. Daarmee is deze stoker overigens niet de enige: volgens het onderzoek van Overstappen.nl heeft ruim een kwart van de Nederlanders de thermostaat overdag op 18 °C of lager staan. Elke graad onder de 19 °C scheelt opnieuw ongeveer 10 procent op de stookkosten.

Foto: ID | AI

Warmtepomp of vloerverwarming? Dan werkt je weekschema anders

Heb je vloerverwarming of een warmtepomp, neem de voorbeeldschema's hierboven dan niet letterlijk over. Deze systemen werken met water van een lagere temperatuur en warmen de woning geleidelijk op. Grote temperatuursprongen zijn daardoor niet zuinig. Verlaag je de thermostaat 's nachts van 19 naar 15 °C, dan duurt het de volgende ochtend lang voordat je huis weer warm is. Een warmtepomp moet dan harder werken en werkt in die tijd minder efficiënt.



Bij vloerverwarming of een volledig elektrische warmtepomp is het advies om een nachtstand van 17 of 18 °C aan te houden. Ben je overdag weg en heb je vloerverwarming, dan geldt diezelfde 17 of 18 °C. Bij lagetemperatuurverwarming is een constante binnentemperatuur vaak het uitgangspunt, dus soms werkt de hele dag 19 °C het best. De bespaarbedragen in dit artikel gelden voor een cv-ketel op gas; met een warmtepomp betaal je voor stroom en ligt de rekensom anders. Vraag bij twijfel je installateur welke instellingen bij jouw installatie passen.

Controleer je schema na een week

Loop na een week je schema nog eens door. Wordt de woonkamer te vroeg warm, verschuif dan het ochtendblok. Blijft het 's avonds lang (genoeg) aangenaam, dan kan de nachtstand misschien iets eerder ingaan.



Kijk ook naar het verbruik in de app van je thermostaat of energieleverancier. Vergelijk daarbij een dag van vóór de aanpassing met een dag erna waarop het buiten ongeveer even koud was. Anders lijkt het misschien alsof je nieuwe schema meer gas kost, terwijl het buiten gewoon kouder is geworden. Loop het schema daarna elk voor- en najaar opnieuw na, zoals we ook aanraden in onze tips om je slimme thermostaat slim af te stellen.

In het kort Een zuinig schema voor een slimme thermostaat met een cv-ketel houdt 19 °C aan als je thuis bent en 15 °C 's nachts en als niemand thuis is. Elke graad lager scheelt volgens Kenniscentrum Duurzaam Leven ongeveer 10 procent op de stookkosten, en de nachtstand bespaart in een matig geïsoleerde hoekwoning zo'n 75 euro per jaar bij een gasprijs van 1,75 euro per kuub. Laat de nachtstand ongeveer een uur voor bedtijd ingaan en geef thuiswerkdagen een eigen programma. Bij vloerverwarming of een warmtepomp is 17 of 18 °C 's nachts het advies, of een constante temperatuur.