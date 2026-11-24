Een professioneel ogende webwinkel, een betrouwbare betaaldienst en zelfs een Track & Trace-code: ze bieden geen garantie dat je bestelling wordt geleverd. Dat blijkt uit een onderzoek van de politie naar 29 frauduleuze webwinkels, waarmee één verdachte minstens 47.000 euro zou hebben buitgemaakt.

Een veilige betaling is iets anders dan een veilige aankoop

De politie Oost-Nederland heeft inmiddels meer dan 250 slachtoffers in Nederland en België in beeld. Zij bestelden onder meer meubels en kleding, maar ontvingen hun aankopen nooit. De meeste gedupeerden verloren bedragen tussen de 40 en 120 euro. De politie probeert nu gedupeerden hun geld terug te laten krijgen.

Na onderzoek naar de geldstromen achter de webwinkels hield de politie op 18 mei een 29-jarige man uit Meppel aan. Op zijn vermogen is beslag gelegd. De man zit momenteel niet vast en is in afwachting van de strafrechtelijke procedure.

Echte technologie achter een nepwebshop

Opvallend aan deze zaak is dat de verdachte volgens de politie gebruikmaakte van een normaal e-commerceplatform en een betrouwbare betaal-dienst. Ook konden klanten hun bestelling ogenschijnlijk volgen via track & trace. Het bestelproces leek daardoor op dat van een normale webwinkel. De politie maakt trouwens niet bekend om welke betaaldienstverlener en welk e-commerceplatform het gaat.

De verdachte zou bij het opzetten van de winkels gebruik hebben gemaakt van bedrijfs- en persoonsgegevens van anderen, voornamelijk uit het buitenland. Om het e-commerceplatform ervan te overtuigen dat zijn winkels echt waren, stuurde hij foto's van magazijnen in het buitenland die niet van hem waren. Ook zou hij inkoopfacturen hebben vervalst. Zo konden de nepwebshops langer online blijven.

Dat frauduleuze webwinkels gebruikmaken van bekende betaalmethoden is niet uitzonderlijk. Uit onderzoek van de Consumentenbond onder 101 nepwebwinkels in 2024 bleek dat 45 procent iDEAL als betaalmogelijkheid aanbood. Bovendien adverteerde 71 procent van de onderzochte winkels op Facebook en Instagram.

Deze webwinkels zijn betrokken

De politie heeft een lijst gepubliceerd met 29 domeinnamen die aan de verdachte worden gekoppeld. Het gaat onder meer om Luzern Outlet, Easydeken, Meubelcentrum Amsterdam, Unique Wonen, Frenna Mode, Meubelplezier, Loods51 en Modehuis Amsterdam.

Met woorden als ‘Amsterdam’ en ‘Loods’ wekte de oplichter de indruk dat het gaat om Nederlandse meubelzaken of modewinkels die producten met korting aanbieden. Alle 29 domeinnamen eindigen op .com.

De volledige lijst met domeinnamen staat in het nieuwsbericht van de politie. Heb je de afgelopen tijd iets besteld wat nooit is aangekomen? Kijk dan in je bestelbevestiging of het webadres van de winkel op de lijst staat.

Kun je je geld nog terugkrijgen?

Bijzonder aan deze zaak is dat de politie actief probeert gedupeerden hun geld terug te laten krijgen. Omdat beslag is gelegd op het vermogen van de verdachte, bestaat de mogelijkheid dat slachtoffers via de strafzaak een schadevergoeding krijgen. Of dat lukt, hangt af van de uitspraak van de rechter.

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Betaaldienstverlener maakt geld terugvragen lastiger

Ironisch genoeg kan de aanwezigheid van een betrouwbare betaaldienstverlener het juist lastiger maken om je geld terug te krijgen. Banken kunnen onder bepaalde voorwaarden de naam- en adresgegevens van een oplichter verstrekken, zodat je zelf kunt proberen je geld terug te vorderen. Die mogelijkheid vervalt doorgaans als je het geld niet rechtstreeks naar de rekening van de oplichter hebt overgemaakt, maar via een betaaldienst hebt betaald.

De Consumentenbond adviseert in dat geval om op je bankafschrift te kijken welke partij de betaling heeft verwerkt en daar contact mee op te nemen. Sommige betaaldienstverleners starten een onderzoek of kunnen je informatie geven over het bedrijf waarnaar je geld is overgemaakt.

Heb je met een creditcard, PayPal of Klarna betaald? Dan kun je mogelijk een beroep doen op de kopersbescherming die deze partijen bieden.

Een veilige betaling is iets anders dan een veilige aankoop

Met Black Friday voor de deur waarschuwt de politie ook voor een specifieke truc. Je kiest bij het afrekenen voor iDEAL (Wero), maar krijgt een melding dat de betaalmethode vanwege een storing niet beschikbaar is. Vervolgens vraagt de webwinkel je om met een creditcard of via een bankoverschrijving te betalen. Volgens de politie kan dat wijzen op oplichting.

Een geslaagde betaling via een bekende betaaldienst zegt bovendien niets over de vraag of een winkel de spullen ook echt levert, net zomin als een Track & Trace-code. Heb je twijfels over de code, controleer hem dan rechtstreeks via de website of app van de pakketdienst. Een aangemelde zending betekent namelijk nog niet dat de vervoerder het pakket ook echt heeft ontvangen.