Dat er een vervolg op de succesvolle Harry Potter-game Hogwarts Legacy komt werd in 2024 al min of meer gemeld, maar Warner Bros. heeft deze week het bestaan van het vervolg officieel bevestigd.

Bij het bekendmaken van de kwartaalcijfers deelde Warner Bros. een brief aan aandeelhouders. Daarin wordt gemeld dat na het succes van recente games als Lego Batman: Legacy of the Dark Knight en Game of Thrones: Dragonfire, het bedrijf verwacht dat de gamesdivisie van het bedrijf nog meer gaat bijdragen aan winstgeving. "We breiden onze planning uit, waaronder het vervolg op Hogwarts Legacy."

Er wordt al langer naar een vervolg gehint

Het is voor het eerst dat een Hogwarts Legacy 2 op dusdanige officiële wijze wordt vermeld. Toch werd in 2024 al gesproken over een mogelijk vervolg. Chief financial officer Gunnar Wiedenfelds en Warner Bros. Interactive Entertainment-directeur David Haddad meldden toen dat een Hogwarts Legacy-vervolg topprioriteit had, en dat er aan het spel werd gewerkt.

Toen werd ook geclaimd dat diverse elementen in het nog niet vertoonde vervolg overeenkomsten zullen hebben met de aankomende Harry Potter-serie die aankomende feestdagen van start gaat op HBO. Om wat voor elementen het precies gaat, is niet duidelijk. Wel werd deze week aangekondigd dat acteur Nicholas Hoult de rol van Gilderoy Lockhart in de HBO-serie gaat vertolken.

© Warner Bros.

De Hogwarts Legacy-games

De eerste Hogwarts Legacy verscheen in 2023 en was een groot succes. Van het spel, dat verkrijgbaar is op alle moderne systemen, zijn inmiddels meer dan 40 miljoen exemplaren verkocht.

In Hogwarts Legacy bezoeken spelers bekende locaties uit de Harry Potter-franchise, maar dan ongeveer een eeuw voor de gebeurtenissen uit de boeken en films. Mensen gaan naar school op Zweinstein en leren zo de fijne kneepjes van het toveren, maar verkennen ook de omgeving.