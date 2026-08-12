Een plug-in-thuisbatterij sluit je gewoon aan op een stopcontact en gebruikt die aansluiting om elektriciteit op te slaan en later weer aan je woning af te geven. Heb je zonnepanelen, dan kun je zo een groter deel van je zelf opgewekte stroom bewaren voor momenten waarop de zon niet schijnt. We zetten zes plug-in-thuisbatterijen op een rij die relatief eenvoudig in huis zijn te gebruiken.

Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro - 2700Wh

Met een opslagcapaciteit van 2,688 kWh is de Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro bedoeld om een deel van je opgewekte elektriciteit tijdelijk op te slaan. Via de netaansluiting kan maximaal 800 watt aan het elektriciteitsnet van je woning worden afgegeven. De batterij kan daarnaast rechtstreeks met zonnepanelen samenwerken. Vier MPPT-ingangen verdelen de zonnepaneelinput, waarbij één basiseenheid tot 1800 watt PV-laadvermogen verwerkt. Met uitbreidingsaccu's kan het systeem verder worden opgeschaald en kan het totale PV-laadvermogen oplopen. Je kunt de batterij ook vanuit het net laden, bijvoorbeeld wanneer je gebruikmaakt van verschillende stroomtarieven gedurende de dag.

De LiFePO4-accu zit in een IP65-behuizing en is daarmee beschermd tegen stof en waterstralen. Via wifi en Bluetooth communiceert het systeem met de bijbehorende bediening. Met een formaat van 46 bij 25,4 bij 27,9 centimeter en een gewicht van 29,2 kilogram is het apparaat verplaatsbaar, maar duidelijk bedoeld om op een vaste plek te blijven staan. De bedrijfstemperatuur loopt van -20 tot 55 graden Celsius.

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Marstek Venus 2.0 5,12kWh Plug-in thuisbatterij

De Marstek Venus E Gen 3.0 heeft 5,12 kWh opslagruimte en levert standaard maximaal 800 watt terug aan de woning. De hardware ondersteunt een hoger AC-vermogen van 2,5 kW wanneer de daarvoor bedoelde configuratie wordt gebruikt. Dezelfde 2,5 kW geldt als nominaal AC-laadvermogen. Daardoor kan de batterij relatief snel energie opnemen wanneer je hem bijvoorbeeld tijdens uren met een lager tarief vanuit het net laat laden.

Voor automatische regeling kan deze thuisbatterij met een energiemeter samenwerken. Daarmee kan de batterij het actuele verbruik volgen en laden of ontladen zonder onnodige teruglevering. Via een open API kun je de installatie bovendien koppelen aan energiebeheersystemen zoals Home Assistant en ioBroker. De LiFePO4-accu heeft een opgegeven ontladingsdiepte van 90 procent en meer dan 6000 laadcycli. De behuizing is IP65-geclassificeerd en wordt zonder ventilator gekoeld. Met 60 kilogram is dit geen batterij die je regelmatig zult verplaatsen; de smalle bouwvorm maakt plaatsing langs een wand wel mogelijk.

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EcoFlow STREAM Ultra X Plug-in thuisbatterij 3,84 kWh

Vier afzonderlijke MPPT-ingangen maken de EcoFlow STREAM Ultra X geschikt voor een opstelling waarin zonnepanelen over meerdere ingangen worden verdeeld. Samen verwerken die ingangen maximaal 2000 watt aan PV-vermogen, met maximaal 500 watt per MPPT. De ingebouwde accu slaat 3,84 kWh op. Voor aansluiting op het elektriciteitsnet bedraagt de netgekoppelde AC-uitgang maximaal 800 watt. Laden vanuit het lichtnet kan met maximaal 1200 watt. Daarnaast heeft het apparaat AC-uitgangen waarop apparatuur rechtstreeks kan worden aangesloten, met een opgegeven AC-uitgangsvermogen van 1200 watt en ondersteuning voor apparaten tot 2300 watt.

Je kunt de batterij via wifi en Bluetooth met de software van het systeem verbinden. Bij lage temperaturen is zelfverwarming beschikbaar om laden mogelijk te maken; deze functie wordt geactiveerd bij temperaturen tot en met 5 graden Celsius. De IP65-classificatie maakt de behuizing bestand tegen stof en waterstralen. Het apparaat meet 42 bij 29,4 bij 46 centimeter, weegt 38,8 kilogram en produceert volgens de technische gegevens minder dan 30 dB geluid.

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AEG Solarcube – 4.8 kWh Plug-In Battery | 100000 mAh

Bij de AEG Solarcube staat de AC-koppeling centraal. Daardoor hoef je zonnepanelen niet rechtstreeks op de batterij aan te sluiten: het systeem slaat elektriciteit op via de wisselstroomzijde van je woning. De nominale opslagcapaciteit bedraagt 4,8 kWh, of 100 Ah. Dat geeft je ruimte om bijvoorbeeld overdag opgewekte energie later op dezelfde dag te gebruiken. Dynamische prijssturing wordt ondersteund, zodat de batterij ook kan worden ingezet om elektriciteit op verschillende momenten van de dag op te slaan en weer vrij te geven.

De batterij wordt als plug-in systeem aangesloten en is modulair opgebouwd. Via mobiele bediening kun je de werking volgen en aansturen. Bij de uitvoering die op dit moment wordt aangeboden, wordt de HomeWizard P1 Meter niet standaard meegeleverd; voor de aangeboden configuratie wordt deze meter als compatibele meetoplossing genoemd. De officiële AS-BBL09-serie meet 632 × 292 × 450 millimeter. Voor de batterij wordt een levensduur tot 6000 cycli opgegeven en geldt een productgarantie van tien jaar.

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Hoymiles HiBattery 1920 AC Plug & Play Thuisbatterij 1,92 kWh

Compactheid speelt bij de Hoymiles HiBattery 1920 AC een grotere rol dan bij de modellen met vier of vijf kilowattuur opslag. De basiseenheid bevat 1,92 kWh. Het maximale uitgangsvermogen bedraagt 800 VA, met een piek van 1200 VA gedurende tien seconden. Aan de laadzijde kan het systeem maximaal 1800 VA opnemen. Wie later meer opslag nodig heeft, kan de totale capaciteit uitbreiden tot 11,52 kWh.

De gebruikte LiFePO4-cellen zijn gespecificeerd voor minimaal 6000 cycli. Zelfverwarming helpt de batterij bij lage temperaturen, terwijl natuurlijke koeling ervoor zorgt dat er geen ventilator nodig is. Het opgegeven geluidsniveau blijft daardoor onder 17 dB(A). De IP66-classificatie biedt bescherming tegen stof en krachtige waterstralen. Ook zijn een intern brandblussysteem en drukontlastingsvoorzieningen ingebouwd. Je kunt verschillende laad- en ontlaadmodi gebruiken, waaronder zelfverbruik en tijdsafhankelijke sturing. De bidirectionele omzetting haalt volgens de technische gegevens maximaal 96,5 procent efficiëntie; voor een volledige laad-ontlaadcyclus wordt maximaal 87 procent genoemd.

Kieskeurig.nl Hoymiles Hoymiles HiBattery 1920 AC Plug & Play Thuisbatterij 1,92 kWh bol. Plaza Beste prijs € 836,53 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 3 dag(en) Bekijk product

Zendure 2,4kWh SolarFlow 2400AC+ stekkerbatterij

De Zendure SolarFlow 2400 AC+ begint met 2,4 kWh opslag, maar is opgezet om later met aanvullende batterijmodules te groeien. De maximale systeemcapaciteit bedraagt 16,8 kWh. Via de AC-aansluiting kan de hardware bidirectioneel tot 2400 watt verwerken; bij gebruik als plug-in systeem staat de uitgang standaard op 800 watt. Daardoor kun je klein beginnen zonder meteen de maximale capaciteit van het systeem te installeren.