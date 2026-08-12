Sony brengt binnenkort een speciale PlayStation 5-console en DualSense-controller uit die qua uiterlijk zijn gebaseerd op de aankomende game Marvel's Wolverine.

Het bedrijf kondigde de speciale console en controller aan via PlayStation Blog. Beide producten zijn daarbij hevig geïnspireerd op het Marvel-personage Wolverine, met de afdrukken van de metalen klauwen van het personage die zowel op de console als de controller te zien zijn.

Ook het personage zelf is te zien op de console. Daarbij worden de kleuren zwart en geel gebruikt, die overeenkomen met de belangrijkste kleuren van het personage. De producten stralen onmiskenbaar Wolverine uit. De speciale PS5 betreft een Digital Edition, maar er komen ook nieuwe console-covers voor mensen die andere modellen van de console thuis hebben staan. Tot slot komt er ook een alternatieve console-cover voor de PS5 Pro, alsmede een DualSense-controller, zonder de gele kleur.

De prijzen

Sony heeft de prijzen van deze nieuwe producten ook bekendgemaakt. Hieronder zijn ze allemaal te vinden.

PlayStation 5 Digital Edition – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition Bundle: 649,99 euro

DualSense Wireless Controller – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition: 84,99 euro

PlayStation 5 Console Covers – Battle Yellow Limited Edition: 74,99 euro

PlayStation 5 Pro Console Covers – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition: 74,99 euro

PlayStation 5 Pro Console Covers –Marvel’s Wolverine Adamantium Limited Edition: 74,99 euro

DualSense Wireless Controller – Marvel’s Wolverine Adamantium Limited Edition: 84,99 euro

Binnenkort te reserveren

De consoles, controllers en console-covers zijn vanaf 19 augustus om 10:00 uur lokale tijd te bestellen via de PlayStation Direct-winkel. Sommige van de producten zullen ook via winkels worden aangeboden. Op 15 september komen de producten daadwerkelijk uit. Op die dag verschijnt ook de PS5-game Marvel's Wolverine.

Het begin van de game

Overigens hebben een aantal sites per ongeluk te vroeg previews van de game online geplaatst, zoals op Reddit te lezen valt. Daar valt een beschrijving van het begin van de game uit te halen, waaruit blijkt dat hoofdpersonage Logan - oftewel Wolverine - zich in een wilde toestand bevindt en door de jungle rent, waarna hij gered wordt door Nathaniel Essex.

Daarna wordt vooruit in de tijd gesprongen naar het heden, waarin Wolverine een reddingsmissie op zich neemt om Essex te redden van slechterik Bolivar Trask. Logan laat zich daarbij uit een helikopter vallen, waarna de actie op de grond vooral bestaat uit gevechten tegen vijanden.

Vanaf 15 september voor PS5

Marvel’s Wolverine draait om de titulaire superheld uit de Marvel-comics, die vooral bekendstaat om de vertolking van Hugh Jackman in verschillende X-Men- en solofilms. In de game wordt Wolverine - ook Logan genoemd - gespeeld door de acteur Liam McIntyre, die eerder te zien was in de serie Spartacus.