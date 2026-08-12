De twee populairste AI-modellen - ChatGPT en Google Gemini - hebben afzonderlijk meer dan een miljard gebruikers.

Dat hebben de bedrijven aangekondigd. Google deelde dit feitje gisteren via bestuursvoorzitter Sundar Pichai. "Meer dan een miljard mensen gebruiken nu maandelijks Gemini om nieuwe ideeën op te doen en werk te verrichten. Het is ons snelst groeiende product ook, en ons veertiende product dat door meer dan een miljard mensen wordt gebruikt."

OpenAI deelde het feit dat ChatGPT door meer dan een miljard mensen gebruikt wordt vorige week in een blogpost waar het meer helderheid gaf over het gebruik van het AI-model. Zo werd ook gemeld dat mensen op het werk ChatGPT twee keer zo vaak gebruiken als buiten het werk, bijvoorbeeld om een taak uit te voeren of iets te maken. Daarbij stijgt het gebruik van AI onder 35-plussers in vrijwel elk land.

Gemini komt dichter in de buurt van ChatGPT

Dat beide AI-modellen een miljard gebruikers hebben bereikt, is interessant. OpenAI liep met ChatGPT namelijk lange tijd voor op alle andere AI-modellen, maar Google heeft met Gemini dus forse stappen gezet om dicht in de buurt van ChatGPT te komen.

Gemini wordt dan ook in steeds meer Google-producten geïntegreerd, van Google Search en Workspace tot Android. Volgens geruchten krijgt Gemini ook een nog grotere rol in de Pixel 11-smartphones van het bedrijf die later vandaag worden aangekondigd.

AI voor iedereen

AI is dus immens populair, zoveel is duidelijk. ChatGPT en Gemini zijn voor zover bekend de grootste AI-modellen, maar ook andere bedrijven zetten in op kunstmatige intelligentie. Zo heeft Microsoft Copilot en biedt Anthropic Claude aan. AI lijkt daardoor steeds meer geïntegreerd in ons dagelijks leven, zowel op werk als daarbuiten. Doordat steeds meer producten AI gebruiken, wordt de drempel ook steeds lager.