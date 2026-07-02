Mensen halen vaak het vergrendelingsscherm en het aanmeldscherm door elkaar. Het vergrendelingsscherm is vooral een soort 'tussenlaag' die het systeem visueel afschermt. Het aanmeldscherm is pas de echte beveiliging, waar je je identiteit bevestigt met een wachtwoord, pincode of biometrische gegevens. Het uitschakelen van het vergrendelingsscherm heeft dus geen invloed op de beveiliging van je pc. Microsoft gebruikt het vergrendelingsscherm om achtergrondbeelden te tonen via Windows Spotlight, om tips en suggesties te presenteren en soms ook om functies te promoten. Vooral door dat laatste ervaren veel gebruikers het als overbodig, omdat je je toch altijd moet aanmelden. Op laptops zie je hier vaak extra opties zoals batterijstatus en meldingen van apps. Op desktops is dat minder relevant.



Wat je op het vergrendelingsscherm ziet, stel je in via Instellingen / Persoonlijke instellingen / Vergrendelingsscherm. Daar kies je bijvoorbeeld tussen Windows Spotlight, een vaste afbeelding of een diavoorstelling. Een optie om het scherm volledig uit te schakelen ontbreekt. Daarvoor moet je een omweg maken via het register.