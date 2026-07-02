Stap 1: Instellingen

Mensen halen vaak het vergrendelingsscherm en het aanmeldscherm door elkaar. Het vergrendelingsscherm is vooral een soort 'tussenlaag' die het systeem visueel afschermt. Het aanmeldscherm is pas de echte beveiliging, waar je je identiteit bevestigt met een wachtwoord, pincode of biometrische gegevens. Het uitschakelen van het vergrendelingsscherm heeft dus geen invloed op de beveiliging van je pc. Microsoft gebruikt het vergrendelingsscherm om achtergrondbeelden te tonen via Windows Spotlight, om tips en suggesties te presenteren en soms ook om functies te promoten. Vooral door dat laatste ervaren veel gebruikers het als overbodig, omdat je je toch altijd moet aanmelden. Op laptops zie je hier vaak extra opties zoals batterijstatus en meldingen van apps. Op desktops is dat minder relevant.

Wat je op het vergrendelingsscherm ziet, stel je in via Instellingen / Persoonlijke instellingen / Vergrendelingsscherm. Daar kies je bijvoorbeeld tussen Windows Spotlight, een vaste afbeelding of een diavoorstelling. Een optie om het scherm volledig uit te schakelen ontbreekt. Daarvoor moet je een omweg maken via het register.

In de persoonlijke instellingen bepaal je wat er te zien is op het vergrendelingsscherm.

Stap 2: Nieuwe sleutel

Klik in het zoekvak van Windows en typ Register-editor. Open de app en bevestig dat je wijzigingen wilt toestaan. Navigeer vervolgens naar:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows. Klik met de rechtermuisknop op de map Windows en kies Nieuw / Sleutel. Geef deze de naam Personalization. Selecteer deze nieuwe sleutel, klik met rechts op een lege plek in het venster en kies Nieuw / DWORD (32-bits)-waarde.

Maak een nieuwe sleutel Personalization aan.

Stap 3: Waardegegevens

Geef de nieuwe waarde de naam NoLockScreen. Dubbelklik erop en verander de waardegegevens van 0 naar 1. Klik op OK en sluit de Register-editor. Na een herstart van de pc wordt het vergrendelingsscherm overgeslagen.

Wil je de oorspronkelijke situatie herstellen, dan verwijder je de waarde NoLockScreen opnieuw in het register.

De waardegegevens van NoLockScreen moeten op 1 staan.
De waardegegevens van NoLockScreen moeten op 1 staan.

Veelgestelde vragen

Waarom vraagt Windows soms om een extra klik voordat je kunt inloggen?

Windows toont vaak eerst een vergrendelingsscherm voordat het aanmeldscherm verschijnt. Dat scherm is bedoeld voor datum, tijd, achtergrondafbeeldingen, meldingen en soms tips of suggesties. Pas daarna kom je bij het scherm waar je je pincode, wachtwoord of gezichtsherkenning gebruikt. Voor veel desktopgebruikers voelt die tussenstap overbodig, vooral wanneer er geen nuttige meldingen of informatie op staan.

Wat is het verschil tussen het vergrendelingsscherm en het aanmeldscherm in Windows?

Het vergrendelingsscherm is vooral een visuele tussenlaag met informatie zoals tijd, datum, achtergrond en meldingen. Het aanmeldscherm is het beveiligde scherm waar je je identiteit bevestigt met bijvoorbeeld een wachtwoord, pincode of Windows Hello. Het uitschakelen van het vergrendelingsscherm betekent dus niet automatisch dat iedereen toegang krijgt tot je pc; de daadwerkelijke aanmeldbeveiliging blijft apart bestaan.

Welke Windows-instellingen maken aanmelden sneller?

Aanmelden gaat sneller wanneer je onnodige tussenstappen beperkt en een snelle aanmeldmethode gebruikt. Denk aan Windows Hello met pincode, vingerafdruk of gezichtsherkenning, het beperken van opstartapps en het verminderen van meldingen op het vergrendelingsscherm. Ook helpt het om slaapstand, energiebeheer en automatische vergrendeling goed af te stemmen op je gebruik, vooral bij laptops die vaak open- en dichtgeklapt worden.

Is het veilig om het Windows-vergrendelingsscherm over te slaan?

Het overslaan van het vergrendelingsscherm is meestal veilig zolang het aanmeldscherm actief blijft en je een sterke pincode, wachtwoord of biometrische aanmelding gebruikt. Het vergrendelingsscherm zelf is niet de belangrijkste beveiligingslaag. Let wel op bij gedeelde computers, werk-pc’s of apparaten met gevoelige gegevens: daar kunnen organisatiebeleid en extra meldingen op het vergrendelingsscherm wél een functie hebben.

Wat kun je doen als Windows traag voelt na slaapstand of vergrendeling?

Controleer eerst of het probleem echt bij het vergrendelingsscherm ligt of bij het ontwaken van de pc. Traagheid kan ook komen door veel opstartapps, verouderde stuurprogramma's, zware achtergrondprocessen of energie-instellingen. Schakel onnodige opstartprogramma's uit, installeer Windows-updates en controleer Taakbeheer. Bij laptops kan ook de keuze tussen slaapstand, sluimerstand en snel opstarten invloed hebben op de gebruikservaring.
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