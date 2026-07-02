Stap 1: Instellingen
Mensen halen vaak het vergrendelingsscherm en het aanmeldscherm door elkaar. Het vergrendelingsscherm is vooral een soort 'tussenlaag' die het systeem visueel afschermt. Het aanmeldscherm is pas de echte beveiliging, waar je je identiteit bevestigt met een wachtwoord, pincode of biometrische gegevens. Het uitschakelen van het vergrendelingsscherm heeft dus geen invloed op de beveiliging van je pc. Microsoft gebruikt het vergrendelingsscherm om achtergrondbeelden te tonen via Windows Spotlight, om tips en suggesties te presenteren en soms ook om functies te promoten. Vooral door dat laatste ervaren veel gebruikers het als overbodig, omdat je je toch altijd moet aanmelden. Op laptops zie je hier vaak extra opties zoals batterijstatus en meldingen van apps. Op desktops is dat minder relevant.
Wat je op het vergrendelingsscherm ziet, stel je in via Instellingen / Persoonlijke instellingen / Vergrendelingsscherm. Daar kies je bijvoorbeeld tussen Windows Spotlight, een vaste afbeelding of een diavoorstelling. Een optie om het scherm volledig uit te schakelen ontbreekt. Daarvoor moet je een omweg maken via het register.
Stap 2: Nieuwe sleutel
Klik in het zoekvak van Windows en typ Register-editor. Open de app en bevestig dat je wijzigingen wilt toestaan. Navigeer vervolgens naar:
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows. Klik met de rechtermuisknop op de map Windows en kies Nieuw / Sleutel. Geef deze de naam Personalization. Selecteer deze nieuwe sleutel, klik met rechts op een lege plek in het venster en kies Nieuw / DWORD (32-bits)-waarde.
Stap 3: Waardegegevens
Geef de nieuwe waarde de naam NoLockScreen. Dubbelklik erop en verander de waardegegevens van 0 naar 1. Klik op OK en sluit de Register-editor. Na een herstart van de pc wordt het vergrendelingsscherm overgeslagen.
Wil je de oorspronkelijke situatie herstellen, dan verwijder je de waarde NoLockScreen opnieuw in het register.