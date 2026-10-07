Een computer bedienen zonder muis of toetsenbord? Met Spraaktoegang kun je Windows 11 bedienen met je stem. De ingebouwde functie voor spraakbesturing in Windows 11 laat je programma's openen, door vensters navigeren, knoppen aanklikken en teksten invoeren met gesproken opdrachten. Zo kun je Windows voor veel handelingen handsfree bedienen. Spraaktoegang is vooral ontwikkeld als toegankelijkheidshulpmiddel, maar kan ook handig zijn voor iedereen die efficiënter wil werken.

Wat is spraakbesturing in Windows 11?

Spraaktoegang is de ingebouwde functie voor spraakbesturing in Windows 11. Je kunt er niet alleen tekst mee dicteren, maar ook apps openen, knoppen bedienen, door vensters navigeren en onderdelen op het scherm selecteren.

Spraaktoegang in Windows 11 inschakelen

Spraakinvoer (Windows-toets+H) gebruik je vooral om in Windows te dicteren: gesproken woorden worden omgezet in tekst, bijvoorbeeld in Word of een e-mail. Spraaktoegang gaat verder en laat je Windows zelf bedienen met gesproken opdrachten.



Open Instellingen / Toegankelijkheid / Spraaktoegang en schakel de functie in. De eerste keer wordt eventueel een taalpakket gedownload. Selecteer dan Nederlands en klik op Akkoord en doorgaan. Daarna verschijnt bovenaan het scherm een zwevende bedieningsbalk met de status van de microfoon. In de instellingen vind je verder opties waarmee je Spraaktoegang automatisch kunt laten starten bij het aanmelden in Windows. Dat is vooral handig als je Windows regelmatig spraakgestuurd wilt bedienen.

Je kunt Spraaktoegang automatisch activeren als je je aanmeldt op de pc.

Microfoon instellen en Spraaktoegang testen

Windows vraagt toestemming om de microfoon te gebruiken. Een goede headset of losse microfoon kan de spraakherkenning in Windows 11 verbeteren, vooral wanneer er veel achtergrondgeluid is.



Bij Instellingen / Standaardmicrofoon selecteren selecteer je de microfoon aan die je wilt gebruiken. Doe dan een test. Klik linksboven op het pictogram van de microfoon, dan verschijnt de melding Aan het luisteren. Vervolgens zeg je "Wat kan ik zeggen?". Meteen krijg je een overzicht van alle beschikbare opdrachten. Door nogmaals op de microfoonknop te klikken, wordt de app weer in de slaapmodus gezet, zodat het luisteren wordt gepauzeerd.

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Zeg "Wat kan ik zeggen?" en je krijgt alle opdrachten te zien.

"Spraaktoegang is een toegankelijkheidsfunctie van Windows 11 waarmee je apps, bedieningselementen en tekst met gesproken opdrachten kunt bedienen." Dirk Schoofs, Windows-expert bij ID.nl

Windows 11 bedienen met spraakcommando's

Ga vervolgens aan de slag met spraakcommando's in Windows 11. Zeg bijvoorbeeld "Open Word" om het programma te starten en "Sluit Word" om het weer af te sluiten.

Probeer ook "Toon nummers". Met dit commando worden alle aanklikbare elementen van het actieve venster van een nummer voorzien. Wanneer je dit nummer uitspreekt, gebeurt hetzelfde alsof je op dit element klikt. Je kunt ook de commando's "Dubbelklik" en "Rechterklik" gebruiken. Ook om tekst te selecteren kun je Spraaktoegang gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld zeggen "Volgende twee alinea's selecteren" en daarna "Kopiëren". Bekijk dan ook de informatie van Microsoft om Spraaktoegang optimaal te gebruiken.

Met "Toon nummers" krijgen alle elementen die je zou kunnen aanklikken een nummer.

In het kort Spraaktoegang is een ingebouwde toegankelijkheidsfunctie van Windows 11 waarmee je de pc met gesproken opdrachten bedient. Je gebruikt de functie niet alleen om tekst te dicteren, maar ook om apps te openen, knoppen aan te klikken en vensters te bedienen. Spraakinvoer via Windows-toets+H is vooral bedoeld voor dicteren, terwijl Spraaktoegang bredere bediening van Windows mogelijk maakt. Een goede headset of losse microfoon kan de herkenning verbeteren, vooral bij achtergrondgeluid.