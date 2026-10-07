Een computer bedienen zonder muis of toetsenbord? Met Spraaktoegang kun je Windows 11 bedienen met je stem. De ingebouwde functie voor spraakbesturing in Windows 11 laat je programma's openen, door vensters navigeren, knoppen aanklikken en teksten invoeren met gesproken opdrachten. Zo kun je Windows voor veel handelingen handsfree bedienen. Spraaktoegang is vooral ontwikkeld als toegankelijkheidshulpmiddel, maar kan ook handig zijn voor iedereen die efficiënter wil werken.
Spraaktoegang is de ingebouwde functie voor spraakbesturing in Windows 11. Je kunt er niet alleen tekst mee dicteren, maar ook apps openen, knoppen bedienen, door vensters navigeren en onderdelen op het scherm selecteren.
Spraaktoegang in Windows 11 inschakelen
Spraakinvoer (Windows-toets+H) gebruik je vooral om in Windows te dicteren: gesproken woorden worden omgezet in tekst, bijvoorbeeld in Word of een e-mail. Spraaktoegang gaat verder en laat je Windows zelf bedienen met gesproken opdrachten.
Open Instellingen / Toegankelijkheid / Spraaktoegang en schakel de functie in. De eerste keer wordt eventueel een taalpakket gedownload. Selecteer dan Nederlands en klik op Akkoord en doorgaan. Daarna verschijnt bovenaan het scherm een zwevende bedieningsbalk met de status van de microfoon. In de instellingen vind je verder opties waarmee je Spraaktoegang automatisch kunt laten starten bij het aanmelden in Windows. Dat is vooral handig als je Windows regelmatig spraakgestuurd wilt bedienen.
Microfoon instellen en Spraaktoegang testen
Windows vraagt toestemming om de microfoon te gebruiken. Een goede headset of losse microfoon kan de spraakherkenning in Windows 11 verbeteren, vooral wanneer er veel achtergrondgeluid is.
Bij Instellingen / Standaardmicrofoon selecteren selecteer je de microfoon aan die je wilt gebruiken. Doe dan een test. Klik linksboven op het pictogram van de microfoon, dan verschijnt de melding Aan het luisteren. Vervolgens zeg je "Wat kan ik zeggen?". Meteen krijg je een overzicht van alle beschikbare opdrachten. Door nogmaals op de microfoonknop te klikken, wordt de app weer in de slaapmodus gezet, zodat het luisteren wordt gepauzeerd.
Windows 11 bedienen met spraakcommando's
Ga vervolgens aan de slag met spraakcommando's in Windows 11. Zeg bijvoorbeeld "Open Word" om het programma te starten en "Sluit Word" om het weer af te sluiten.
Probeer ook "Toon nummers". Met dit commando worden alle aanklikbare elementen van het actieve venster van een nummer voorzien. Wanneer je dit nummer uitspreekt, gebeurt hetzelfde alsof je op dit element klikt. Je kunt ook de commando's "Dubbelklik" en "Rechterklik" gebruiken. Ook om tekst te selecteren kun je Spraaktoegang gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld zeggen "Volgende twee alinea's selecteren" en daarna "Kopiëren". Bekijk dan ook de informatie van Microsoft om Spraaktoegang optimaal te gebruiken.
In het kort
Spraaktoegang is een ingebouwde toegankelijkheidsfunctie van Windows 11 waarmee je de pc met gesproken opdrachten bedient. Je gebruikt de functie niet alleen om tekst te dicteren, maar ook om apps te openen, knoppen aan te klikken en vensters te bedienen. Spraakinvoer via Windows-toets+H is vooral bedoeld voor dicteren, terwijl Spraaktoegang bredere bediening van Windows mogelijk maakt. Een goede headset of losse microfoon kan de herkenning verbeteren, vooral bij achtergrondgeluid.
Veelgestelde vragen
Wat heb je nodig om Windows 11 met je stem te bedienen?
Je hebt een pc met Windows 11, een werkende microfoon en de functie Spraaktoegang nodig. Een headset of losse microfoon werkt vaak beter dan de ingebouwde laptopmicrofoon, vooral in een rumoerige kamer. Bij de eerste start kan Windows extra taalbestanden downloaden. Daarna kun je opdrachten geven om apps te openen, tekst in te voeren en onderdelen op het scherm te selecteren.
Hoe verschilt spraakbesturing van dicteren op een pc?
Dicteren zet gesproken woorden vooral om in tekst, bijvoorbeeld in een document, zoekveld of e-mail. Spraakbesturing gaat verder: je gebruikt je stem ook om vensters, knoppen, menu's en apps te bedienen. In Windows 11 bestaan beide functies naast elkaar. Spraakinvoer is handig voor tekst, terwijl Spraaktoegang bedoeld is om meer onderdelen van de pc handsfree te gebruiken.
Waarom herkent Windows mijn stem niet goed?
Slechte herkenning komt vaak door achtergrondgeluid, een verkeerde microfoon, te veel afstand tot de microfoon of onduidelijke uitspraak. Controleer eerst of Windows de juiste invoerbron gebruikt en test daarna de microfooninstellingen. Spreek in een normaal tempo en gebruik vaste opdrachten. Een headset kan het verschil maken, omdat die je stem dichter bij de microfoon opvangt dan een laptopmicrofoon.
Hoe veilig is spraakbediening op een gedeelde pc?
Spraakbediening is handig, maar op een gedeelde pc moet je opletten met privacy en toegang. Iedereen in de buurt kan soms opdrachten hoorbaar uitspreken als de microfoon actief luistert. Zet Spraaktoegang daarom in slaapstand of uit wanneer je de pc niet gebruikt. Controleer ook welke apps microfoontoegang hebben, zeker op een werkcomputer of computer die door meerdere gezinsleden wordt gebruikt.
Welke alternatieven zijn er als Spraaktoegang niet prettig werkt?
Als Spraaktoegang niet prettig werkt, kun je eerst spraakinvoer proberen voor alleen dicteren. Voor navigatie blijven sneltoetsen, aanraakbediening, een trackpad of een ergonomische muis vaak praktischer. Mensen die vanwege een beperking langdurig afhankelijk zijn van spraakbediening kunnen daarnaast kijken naar gespecialiseerde toegankelijkheidssoftware of advies vragen bij een ergotherapeut. De beste keuze hangt af van wat je precies handsfree wilt doen.