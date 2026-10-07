LG zou diverse smarthomeproducten voor Apple ontwikkelen, waaronder een slimme deurbel en slimme thermostaat.

Dat claimt Apple-expert Mark Gurman in een artikel op Bloomberg. Onlangs gingen er al geruchten dat Apple de handen ineen zou slaan met diverse andere bedrijven om smarthomeproducten te ontwikkelen, en nu zijn er dus meer details naar buiten gekomen.

Het zou gaan om een slimme deurbel, een slimme thermostaat, een slim deurslot en diverse slimme camera's die zowel voor binnen als buiten bedoeld zijn. De buitencamera zou daarbij automatisch licht schijnen wanneer de camera beweging opmerkt.

Volgens de geruchten worden deze nieuwe producten volgende week al onthuld, maar precieze releasedata en prijzen zijn nog niet gelekt. Duidelijk is wel dat de producten onder het LG-merk uitgebracht zullen worden.

Apple is echter wel betrokken bij de ontwikkeling, omdat de producten gekoppeld zouden kunnen worden aan een nieuw smarthomehub waar Apple aan werkt. Op dit moment gebruikt Apple Homekit als ecosysteem om gebruikers smarthomeaspecten te laten besturen. Apple zou Homekit flink op de schop nemen en uitbreiden met Siri AI. De nieuwe camera zou hier ook onderdeel van worden.

Infrarood camera van Apple

Volgens eerdere geruchten komt Apple ook al spoedig met eigen producten, waaronder een nieuwe, kleine camera voor binnen. Dit apparaat zou geen beelden opnemen - in plaats daarvan zou er gebruik worden gemaakt van infrarood sensoren en AI. Het idee is dat mensen meerdere van deze camera's in het huis plaatsen voor beveiliging en extra diensten.

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De nieuwe camera zou infrarood sensoren gebruiken om vast te leggen wanneer iemand een kamer binnenkomt. Daarbij zou ook vastgelegd worden wie die persoon is. Dat kan bijvoorbeeld helpen om te checken of het iemand is die daadwerkelijk in het huis woont - voor de veiligheid - of muziek af te spelen die bij de muzieksmaak van de persoon past. Ook zou de camera bijvoorbeeld lichten uit kunnen doen wanneer iemand de kamer weer verlaat.