Er komt een nieuwe functie naar Microsofts cloudopslagdienst OneDrive. Daarbij kan Microsofts AI-modoel Copilot passende namen voor je bestanden bedenken.

Dat meldt Microsoft in een roadmap van het bedrijf. Het gaat om 'Copilot Suggested Rename', een functie waarbij wanneer je een naam van een bestand in OneDrive wil aanpassen, Copilot met een suggestie voor die naam komt.

De AI-assistent doorzoekt daarbij de inhoud van je bestand - bijvoorbeeld een document - en stelt drie passende namen voor die de lading zo goed mogelijk dekken. Op die manier is de hoop dat je niet allemaal ingewikkelde of obscure namen voor je bestanden hebt staan in OneDrive.

CoPilot kan dit met verschillende bestandstypes doen. Denk aan Word, Excelt, Powerpoint, pdf's en zelfs afbeeldingen. Het blijft natuurlijk ook gewoon mogelijk om zelf je bestandsnamen te bepalen. Deze functie komt er alleen om je een handje te helpen en het gaat alleen maar om suggesties, geen verplichting. Copilot gaat ook niet uit zichzelf bestandsnamen aanpassen.