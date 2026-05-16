Microsoft heeft de functies van diens AI-model Copilot dieper in de Edge-browser geïntegreerd en de losse Copilot-modus voor Edge verwijderd.

Dat heeft het bedrijf in een artikel laten weten. De diverse functies van Copilot waren voorheen als losse modus in Edge te gebruiken, maar dat is nu verwijderd. In plaats daarvan zijn deze functies meer een onderdeel van de browser om een vloeiende ervaring te bieden.

In plaats van een apart Copilot-scherm te gebruiken, is het bijvoorbeeld mogelijk om op een knop in de Edge-browser te drukken en vervolgens Copilot aan het werk te zetten. Zo kan de AI-assistent samenvattingen maken van de verschillende tabbladen die open staan of advies geven over een bepaald onderwerp gebaseerd op die tabbladen. Ook kan Copilot zoeken in de browsergeschiedenis van de Edge-gebruiker om zo nog meer informatie te bieden. Gebruikers moeten daar wel toestemming voor geven.

Microsoft introduceert ook 'Study and Learn mode' in Edge, waarbij AI studenten helpt met het leren van lesstof, inclusief het bieden van interactieve overhoringen. Er is ook een schrijfassistent die conceptteksten kan schrijven of teksten kan herschrijven om ze duidelijker te maken of een bepaalde toon aan te houden. Informatie kan zelfs in gegenereerde podcasts worden gegoten. Dit alles is wel alleen nog in de Engelse taal beschikbaar.