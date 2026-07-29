In Gelderland kun je geld terugkrijgen voor het opladen van je elektrische auto

Mensen die een elektrisch voertuig slim opladen bij publieke laadpalen in Gelderland, kunnen een vergoeding ontvangen.

Het gaat om een pilot op 12.000 publieke laadpunten in de Nederlandse provincie Gelderland. Deze is tot stand gekomen door een samenwerking tussen netbeheerder Liander en technologiepartner Deftpower, laadpasaanbieders ANWB en Athlon en laadpaalexploitanten Allego en Vattenfall. De pilot loopt tot en met januari 2027.

Doordat steeds meer mensen elektrisch rijden, groeit de druk op het stroomnet. Dit is vooral merkbaar in de namiddag en avond, wanneer mensen klaar zijn met werk. Daarbij blijft twee derde van de elektrische auto's vervolgens de hele nacht aangesloten op een laadpaal.

Slim laden

Een mogelijke oplossing is slim laden. Via de laadapps van Athlon, ANWB en Allego kunnen mensen met een elektrisch voertuig zien welke laadpalen deelnemen aan de pilot. De gebruiker geeft aan wanneer men het voertuig weer nodig heeft, en het laden wordt vervolgens ingepland op momenten dat het rustiger is op het stroomnet. Het is dan de bedoeling dat voor vertrektijd de auto weer volledig opgeladen is.

Foto: ANWB/Liander

Voor die moeite krijgen mensen wat terug. Er hangt een vergoeding aan van gemiddeld 10 procent van de kosten van een laadsessie. Die vergoeding wordt berekend op het deel van de laadsessie dat specifiek naar een rustiger moment wordt verschoven. De pilot is niet alleen voor persoonlijke, maar ook zakelijke rijders bestemd.

Gebruiksgemak mag niet beïnvloed worden

Aldus Gilbert de Graaf, directeur Marktdiensten bij Liander: “Steeds meer mensen laden hun auto op in de openbare ruimte. Als een deel van die laadsessies verschuift naar rustige uren, kunnen we het stroomnet slimmer benutten zonder dat dit ten koste gaat van het gebruiksgemak. Met deze samenwerking onderzoeken we of een financiële beloning e-rijders stimuleert om hier bewust voor te kiezen."