In mei lekte de mogelijke komst van de boete al, en inmiddels heeft de Europese Commissie deze daadwerkelijk uitgedeeld. Google overschrijdt volgens de EU twee keer de in 2024 opgerichte Digital Markets Act, en krijgt daarom twee boetes: eentje van 460 miljoen euro en eentje van 430 miljoen euro.
Voortrekken in zoekmachine
Allereerst heeft Google zijn eigen diensten voorgetrokken op zijn zoekmachine. Denk bijvoorbeeld aan prijsvergelijkers van Google die eerder naar boven komen of beter worden uitgelicht dan die van de concurrentie. Dit terwijl de Digital Markets Act stelt dat techbedrijven alle producten evenveel aandacht moeten geven, en hun eigen producten niet voor mogen trekken.
Google Play Store
De boete van 430 miljoen euro is voor Google's praktijken in de Android-appwinkel Google Play Store, iets waar het bedrijf ook jarenlang in een juridische strijd zat verwikkeld met Fortnite-uitgever Epic Games. Volgens de Digital Markets Act mogen makers van apps hun gebruikers wijzen op lagere prijzen buiten de Google Play Store, maar Google belemmerde hen om dat te doen.
Google stelt aanpassingen voor
Naast dat Google de boetes moet betalen, moet het bedrijf ook aanpassingen maken om uiteindelijk alsnog te voldoen aan de Digital Markets Act. Hier krijgt het bedrijf zestig dagen voor, anders kunnen meer boetes volgen.
Google heeft al wijzigingen voorgesteld om hun zoekmachine en de Play Store aan de Europese wet te laten voldoen. De Europese Unie zegt de aankomende wijzigingen in de gaten te houden. Ondanks dat Google voorstelt om hun producten aan te passen, heeft het bedrijf zijn onvrede geuit over de boetes. Volgens Google zou dit ten koste gaan van de kwaliteit van hun producten. Het bedrijf zou dan ook overwegen om in hoger beroep te gaan.