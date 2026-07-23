De Europese Commissie heeft een boete van 890 miljoen euro uitgedeeld aan Google omdat het bedrijf zijn eigen diensten voorrang heeft gegeven in zijn zoekmachine.

In mei lekte de mogelijke komst van de boete al, en inmiddels heeft de Europese Commissie deze daadwerkelijk uitgedeeld. Google overschrijdt volgens de EU twee keer de in 2024 opgerichte Digital Markets Act, en krijgt daarom twee boetes: eentje van 460 miljoen euro en eentje van 430 miljoen euro.

Voortrekken in zoekmachine

Allereerst heeft Google zijn eigen diensten voorgetrokken op zijn zoekmachine. Denk bijvoorbeeld aan prijsvergelijkers van Google die eerder naar boven komen of beter worden uitgelicht dan die van de concurrentie. Dit terwijl de Digital Markets Act stelt dat techbedrijven alle producten evenveel aandacht moeten geven, en hun eigen producten niet voor mogen trekken.

Google Play Store

De boete van 430 miljoen euro is voor Google's praktijken in de Android-appwinkel Google Play Store, iets waar het bedrijf ook jarenlang in een juridische strijd zat verwikkeld met Fortnite-uitgever Epic Games. Volgens de Digital Markets Act mogen makers van apps hun gebruikers wijzen op lagere prijzen buiten de Google Play Store, maar Google belemmerde hen om dat te doen.

Google stelt aanpassingen voor

Naast dat Google de boetes moet betalen, moet het bedrijf ook aanpassingen maken om uiteindelijk alsnog te voldoen aan de Digital Markets Act. Hier krijgt het bedrijf zestig dagen voor, anders kunnen meer boetes volgen.