De Europese Commissie heeft AliExpress een boete van 550 miljoen euro opgelegd. De webshop zou niet genoeg doen om de verkoop van illegale producten tegen te gaan.

Daarmee overtreedt AliExpress volgens de Europese Commissie de Digital Service Act, een wet die in leven is geroepen om meer regulering over digitale zaken te krijgen in Europa.

Eerder dit jaar ontving webshop Temu ook al een boete vanwege dezelfde overtreding. Die boete bedroeg 200 miljoen euro. De boete van 550 miljoen euro aan AliExpress is de hoogste die de Europese Commissie tot dusver heeft uitgedeeld naar aanleiding van de Digital Service Act.

Verkoop van illegale producten en slechte moderatie

Onder illegale producten vallen producten die bijvoorbeeld onveilig kunnen zijn - speelgoed voor kinderen bijvoorbeeld - en namaakproducten. Ook cosmetica die gevaarlijk kan zijn voor de persoon die het gebruikt vallen daaronder.

Illegale producten zijn een veelvoorkomend probleem op internationale webshops, vooral ook omdat in andere werelddelen de wetten soepeler zijn. Bijkomend probleem in het geval van AliExpress is dat men te weinig zou doen aan het tegenhouden van de verkoop hiervan.

AliExpress heeft aan geautomatiseerd moderatiesysteem die de verkoop van illegale producten moet tegenhouden, maar die zou niet goed genoeg functioneren. AliExpress zou daarbij te weinig moeite doen om dat in de gaten te houden. Zelfs wanneer producten worden aangemerkt als illegaal door het automatische systeem, duurt het soms weken voordat ze uit de verkoop worden gehaald. Vaak wordt dit systeem ook omzeild door de producten in een andere categorie aan te bieden.

Meer boetes dreigen

Daarmee is de kous niet af: AliExpress kan meer boetes krijgen als het geen veranderingen doorvoert. De webwinkel krijgt tot 20 oktober om met een plan te komen om dat aan te pakken. Bij goedkeuring door de Europese Commissie volgt er een deadline om het plan in werking te brengen.

Heffingsbedrag voor importaankopen eerder dit jaar al ingevoerd