De Switch 2 HALL OF FAME - Bonuslevel

Deze week doen we iets nieuws: de Bonuslevel Switch 2 HALL OF FAME, oftewel de zes beste, meest toonaangevende titels op het systeem. Welke titels staan er in jouw Hall of Fame?

Ook hebben we het natuurlijk over de Avatar-film, die we inmiddels hebben gezien, en Nintendo's remakestrategie anno 2026. Kom bij onze Discord. Via ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠deze link⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ kan je met ons en andere luisteraars kletsen over games, deals, nieuws en meer. Kieskeurig.nl Nintendo Nintendo Switch 2 - Zwart Coolblue.nl Beste prijs € 455,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product Amazon.nl € 444,00 1-2 dagen Bekijk product Amazon Marketplace € 444,00 Op voorraad Bekijk product (00:00) Cold open: team Appa of team Momo?

(00:55) De nieuwe Avatar-film is (nog) niet te zien in Nederland

(04:00) Onze mening over de Avatar-film

(08:00) Gecancelde Avatar-games en Paramount-frustratie

(11:10) Officiële aftrap: Miyamoto over remakes en nostalgie

(25:00) Wanneer komt Ocarina of Time? (+ plannen voor een aflevering)

(26:00) Nieuw segment: de Switch 2 Hall of Fame

(31:15) Donkey Kong Bananza

(33:05) Pokémon Pokopia

(38:40) Hollow Knight: Silksong

(41:35) Mario Kart World (de controversiële)

(45:05) Zelda: Tears of the Kingdom & Breath of the Wild

(47:40) Mario Wonder

(49:00) De ophef rond de Splatoon Raiders-review

(50:50) Hades II

(54:00) Sneltreinvaart: Mina the Hollower, Metroid Prime 4, Kirby Air Riders en meer

(58:00) Kirby en de Forgotten Land

(1:00:25) Knopen doorhakken: wie haalt de Hall of Fame?

(1:02:00) Blik vooruit: welke games maken straks kans?

(1:03:35) Afsluiting: de Hall of Fame staat in de Discord

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