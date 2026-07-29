Ook hebben we het natuurlijk over de Avatar-film, die we inmiddels hebben gezien, en Nintendo's remakestrategie anno 2026.
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Nintendo Nintendo Switch 2 - Zwart
- (00:00) Cold open: team Appa of team Momo?
- (00:55) De nieuwe Avatar-film is (nog) niet te zien in Nederland
- (04:00) Onze mening over de Avatar-film
- (08:00) Gecancelde Avatar-games en Paramount-frustratie
- (11:10) Officiële aftrap: Miyamoto over remakes en nostalgie
- (25:00) Wanneer komt Ocarina of Time? (+ plannen voor een aflevering)
- (26:00) Nieuw segment: de Switch 2 Hall of Fame
- (31:15) Donkey Kong Bananza
- (33:05) Pokémon Pokopia
- (38:40) Hollow Knight: Silksong
- (41:35) Mario Kart World (de controversiële)
- (45:05) Zelda: Tears of the Kingdom & Breath of the Wild
- (47:40) Mario Wonder
- (49:00) De ophef rond de Splatoon Raiders-review
- (50:50) Hades II
- (54:00) Sneltreinvaart: Mina the Hollower, Metroid Prime 4, Kirby Air Riders en meer
- (58:00) Kirby en de Forgotten Land
- (1:00:25) Knopen doorhakken: wie haalt de Hall of Fame?
- (1:02:00) Blik vooruit: welke games maken straks kans?
- (1:03:35) Afsluiting: de Hall of Fame staat in de Discord