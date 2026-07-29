Er wordt gewerkt aan een vervolg op de in China ontwikkelde actie-rpg Wuchang: Fallen Feathers, zo is vandaag aangekondigd.

Het origineel werd relatief positief ontvangen. Eerder dit jaar kwam echter naar buiten dat de regisseur en producent van de game, Xia Siyuan, ontslagen was bij ontwikkelstudio Leenzee. Uit die geruchten bleek ook dat een groot deel van het ontwikkelteam was ontslagen omdat men weigerde over te stappen naar een ontwikkelmodel waarbij er veel gebruik werd gemaakt van outsourcing.

Volgens dat gerucht zou Xia een nieuwe studio hebben opgericht. Enkele weken daarna kwam naar buiten dat het Italiaanse bedrijf Digital Bros - het moederbedrijf van 505 Games - de rechter op de Wuchang-IP had overgenomen van Leenzee voor ongeveer 4 miljoen euro. Het is dan ook Digital Bros dat dit vervolg heeft aangekondigd, terwijl 505 Games zal uitgeven. De nieuwe studio van Xia - genaamd Indolphinity - ontwikkelt het spel.

Samenwerking waarbij Chinese achtergrond voorop staat

"Via deze samenwerking benadrukken 505 Games en Indolphinity hun gedeelde geloof in de potentie van de Wuchang-franchise op de lange termijn. Beide bedrijven uiten hun inzet om de authenticiteit en culturele identiteit van de IP te waarborgen", aldus een statement. "Alle toekomstige creatieve ontwikkeling blijft ferm geworteld in China door de nauwe samenwerking tussen de oorspronkelijke ontwikkelaar en 505 Games, zodat de visie, kwaliteit en uitvoering wordt voortgezet."

Xia zelf heeft ook een statement gedeeld, waarin hij aangeeft het belang van de creatieve belangen van de ontwikkelaars te begrijpen. Hij prijst het feit dat zijn nieuwe ontwikkelstudio uit Chinese ontwikkelaars bestaat, en dat dit de essentie van de games die hij maakt vormt.

"Wuchangs verhaal is verre van voorbij. Idolphinity en 505 Games maken samen een nieuwe reis, waarbij we een compleet nieuw hoofdstuk van Wuchangs verhaal ontvouwen die diep geworteld zit in de Oosterse grond."

Verdere details over het vervolg op Wuchang: Fallen Feathers zijn er nog niet. Bovenstaande trailer is dan ook van het eerste spel.

Over Wuchang: Fallen Feathers

Spelers bezoeken in Wuchang: Fallen Feathers het Ming-dynastie in het oude China. De game is gebaseerd op historische gebeurtenissen, maar draait wel om het fictieve personage Wuchang en haar missie om de waarheid te achterhalen. De game is vorig jaar uitgekomen voor PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc.