Met ChatGPT Translate zet OpenAI een duidelijke stap richting concurrentie als Google Translate. Met één belangrijk verschil: de focus ligt hier niet alleen op correcte vertalingen, maar vooral op toon, nuance en doelgroep.

Dit gaan we doen We laten zien hoe ChatGPT Translate werkt, waarin deze interface verschilt van gewoon vertalen in ChatGPT en hoe je vertalingen aanscherpt voor toon, doelgroep en context.

Vertalen met ChatGPT kon al langer, maar met deze aparte interface wordt duidelijk dat OpenAI het vertalen serieuzer aanpakt. ChatGPT Translate is ontworpen voor snelheid, eenvoud en controle over stijl. De tool ondersteunt momenteel meer dan vijftig talen en is rechtstreeks toegankelijk via de browser, zonder dat je eerst een volledige chat hoeft te starten. Wie is ingelogd met een ChatGPT-account, kan bovendien teruggrijpen naar de eigen chatgeschiedenis. Dat is handig wanneer je meerdere varianten van eenzelfde tekst vergelijkt of later wilt bijsturen. De dienst is voorlopig gratis beschikbaar.'

De vertaalinterface van ChatGPT doet denken aan die van Google Translate.

Brontaal – doeltaal

Het linker tekstvak vormt het vertrekpunt. Je kunt er tekst typen of plakken, waarna ChatGPT automatisch de brontaal detecteert. Handmatig selecteren kan uiteraard ook. Vervolgens kies je de doeltaal, waarna de vertaling vrijwel onmiddellijk verschijnt.

Op de webpagina wordt vermeld dat je ook tekst kunt inspreken of via OCR tekst uit een afbeelding kunt importeren. Op het moment van schrijven zijn die functies nog niet actief. Klassiek typen en plakken kon al wel en dat is voor de meeste gebruikers ruim voldoende.

Automatische taaldetectie werkt snel en betrouwbaar.

Verfijnen

Waar ChatGPT Translate zich echt onderscheidt, is in de verfijning van de formulering. Onder de vertaling vind je vier opties om de tekst aan te passen. Zo kun je de tekst vlotter formuleren, formeler maken, vereenvoudigen voor een kind of herschrijven voor een wetenschappelijke doelgroep. Met één klik wordt de vertaling opnieuw gegenereerd, dit keer via de klassieke ChatGPT-interface. Dat maakt het mogelijk om eenzelfde tekst moeiteloos af te stemmen op context en publiek, iets waar klassieke vertaaltools vaak tekortschieten. Een trucje om nog betere resultaten te krijgen, is eerst dezelfde taal als bron en doel te selecteren (bijvoorbeeld Nederlands naar Nederlands) en daarna een van de verfijnopties toe te passen. Vervolgens pas je de doeltaal aan (bijvoorbeeld Nederlands naar Engels). Op die manier wordt de vertaling nog beter en verdwijnen onduidelijkheden en kromme zinnen al voor de vertaling.