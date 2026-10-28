Wil je gratis video's bewerken zonder ingewikkelde software? Met OpenShot Video Editor maak je van losse videoclips, foto's en muziek een complete film. Of je nu een vakantiefilm monteert of een instructievideo voor YouTube maakt, met deze gebruiksvriendelijke videobewerker kun je alle kanten op. OpenShot werkt op Windows, macOS en Linux, waardoor vrijwel iedereen ermee aan de slag kan.

Goede gratis videobewerkingssoftware is niet altijd makkelijk te vinden. Misschien denk je dat je voor een mooie video een duur softwarepakket nodig hebt, maar dat hoeft niet. Voor veelgebruikte videoprojecten kun je prima uit de voeten met OpenShot Video Editor.



Ook de systeemeisen zijn bescheiden. Volgens de ontwikkelaar werkt OpenShot op de meeste computers die na 2017 zijn uitgebracht. Op een snelle pc of laptop draait de software doorgaans stabieler en hoef je vermoedelijk minder lang te wachten. Gebruik in ieder geval een computer met minimaal twee processorkernen en 4 GB werkgeheugen. Daarnaast is ten minste 50 GB vrije schijfruimte aan te raden.

OpenShot downloaden en installeren

Download OpenShot Video Editor bij voorkeur via de officiële website. Ga naar www.openshot.org en klik op de blauwe downloadknop. Bevestig vervolgens met Download. In deze workshop gebruiken we de Windows-versie.

Dubbelklik op het gedownloade exe-bestand en volg de installatiestappen. Je kiest zelf of je een snelkoppeling op het Bureaublad wilt plaatsen. Laat de overige instellingen ongewijzigd. Zodra de installatie is afgerond, start je de videobewerker.

Hoe werkt OpenShot Video Editor?

Neem eerst even de tijd om de gebruikersomgeving te verkennen. OpenShot heeft een overzichtelijke indeling. Bovenaan vind je de menubalk, waarmee je onder meer bestanden importeert, titels maakt en een videoprofiel kiest.

Links staat het deelvenster Projectbestanden. Hier verschijnen alle videoclips, foto's en muziekbestanden die je voor je montage kunt gebruiken. Zie het als de voorraadkast van je videoproject.

In het midden staat het Videovoorbeeld. Hier zie je tijdens het monteren hoe je film eruitziet. Met de mediaknoppen eronder spoel je vooruit of achteruit.

Onderin vind je de tijdlijn, misschien wel het belangrijkste onderdeel van OpenShot. Alle mediabestanden die je op de tijdlijn zet, komen in de uiteindelijke film terecht. Je plaatst video's, foto's en muziek in de gewenste volgorde. De tijdlijn bestaat uit meerdere sporen, zodat je bijvoorbeeld muziek onder de film kunt zetten of een foto over een videoclip kunt plaatsen.

OpenShot Video Editor heeft een overzichtelijke indeling met drie deelvensters.

Videobestanden importeren in OpenShot

Als je OpenShot voor het eerst opent, verschijnt er een compact welkomstvenster. Klik steeds op Volgende om alvast enkele functies te leren kennen.Daarna kun je de eerste videoclips importeren in het venster Projectbestanden. OpenShot ondersteunt veelgebruikte videoformaten zoals mp4, mov, avi, mpeg en webm. Daardoor hoef je videobestanden in principe niet eerst naar een ander formaat om te zetten.



Klik bovenaan op Bestanden importeren en blader naar de map met je video's. Wil je meerdere bestanden tegelijk toevoegen? Houd dan de Ctrl-toets ingedrukt en klik de gewenste video's een voor een aan. Met Ctrl-A selecteer je in één keer alle bestanden in de map.



Klik op Openen. Het kan even duren voordat de miniaturen van alle videoclips verschijnen. Je kunt ook vanuit Verkenner mediabestanden rechtstreeks naar het projectvenster slepen.

Importeer de videoclips die je helemaal of gedeeltelijk in je film wilt gebruiken.

Videoclips op de tijdlijn zetten

Wil je een videoclip eerst bekijken? Dubbelklik dan op het bestand om een voorbeeld af te spelen. Vervolgens kun je de tijdlijn vullen. Sleep een video vanuit Projectbestanden met ingedrukte muisknop naar de tijdlijn. Houd daarbij meteen rekening met de volgorde waarin je de fragmenten wilt laten zien. Zo hoef je later minder te schuiven. Zet bij voorkeur eerst alle videoclips op de tijdlijn voordat je met de bewerkingsgereedschappen aan de slag gaat. Klik vervolgens onder het Videovoorbeeld op de afspeelknop om je voorlopige montage te bekijken.

Plaats de videoclips in de juiste volgorde op de tijdlijn als basis voor je film.

Video knippen en fragmenten verwijderen in OpenShot

Een lange video bevat vaak stukken die je liever niet gebruikt. Denk aan een saaie wandeling, een lange pauze of beelden waarbij de camera nog niet goed gericht staat. Zulke fragmenten kun je eenvoudig uit je film knippen. Schuif de gele regelaar op de tijdlijn naar de plek waar je de video wilt knippen. Met de mediaknoppen onder het Videovoorbeeld kun je het juiste moment nauwkeuriger bepalen.



Heb je de goede plek gevonden? Klik dan op de geselecteerde videoclip met de rechtermuisknop. Onder Afsnijden staan verschillende mogelijkheden. Kies Beide kanten behouden als je de video alleen wilt splitsen en geen beelden wilt weggooien. Je kunt de gesplitste fragmenten daarna eventueel naar een andere plek op de tijdlijn slepen. Wil je juist een saai stuk verwijderen? Kies dan Linkerkant behouden (rimpeling) of Rechterkant behouden (rimpeling). De overgebleven clips schuiven automatisch op, zodat er geen gaten op de tijdlijn ontstaan. Heb je per ongeluk het verkeerde fragment weggeknipt? Met Ctrl+Z maak je de laatste handeling ongedaan.

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Gebruik Afsnijden om videoclips te splitsen of ongewenste fragmenten te verwijderen.

Vloeiende overgangen tussen videoclips maken

Wanneer twee videoclips zonder overgang op elkaar volgen, kan dat nogal abrupt overkomen. Met een overgangseffect laat je beelden geleidelijk in elkaar overvloeien. OpenShot bevat hiervoor tientallen effecten. Klik linksboven op Overgangen om ze te bekijken. Er verschijnt eerst een korte uitleg, die je met Volgende kunt doorlopen. Helaas toont OpenShot geen voorbeelden van de overgangseffecten. Je moet dus zelf uitproberen hoe ze eruitzien.

Sleep een overgang met ingedrukte muisknop naar de tijdlijn, precies op de plek waar twee videoclips elkaar raken. Door de rode randen te verslepen, maak je de overgang langer of korter. Bekijk het resultaat vervolgens in het Videovoorbeeld. Verplaats de overgang zo nodig op de tijdlijn totdat de beelden soepel in elkaar overgaan.

Kies een overgangseffect om twee videoclips vloeiend in elkaar te laten overlopen.

Achtergrondmuziek toevoegen aan je video

Met achtergrondmuziek geef je een eenvoudige videomontage meer sfeer. Bovendien kun je er storende geluiden mee overstemmen, zoals schreeuwende kinderen of windruis. OpenShot ondersteunt verschillende audioformaten, waaronder mp3, flac en wav.



Klik bovenaan op Bestanden importeren en open in Verkenner de map met je muziek. Selecteer een liedje en importeer het in OpenShot. Ga vervolgens naar Projectbestanden en Audio. Staat het nummer er niet tussen? Kijk dan bij Alles weergeven.



Sleep het audiobestand naar een leeg spoor onder de videoclips op de tijdlijn. Je kunt ook meerdere muziekfragmenten achter elkaar plaatsen. Is de muziek langer dan je film? Kort het audiobestand dan in. Selecteer het muziekfragment en sleep het uiteinde naar links, zodat de muziek bij het einde van de video stopt.

Controleer ook het volume van de achtergrondmuziek. Zeker wanneer er in je film wordt gesproken, kan te harde muziek storend zijn. Klik met de rechtermuisknop op de audioclip in de tijdlijn en ga naar Volume / Volledige clip. Kies het gewenste volumeniveau. Op dezelfde manier kun je het achtergrondgeluid van videoclips aanpassen. In het contextmenu vind je ook In- en uitfaden. Daarmee laat je de muziek geleidelijk luider worden en aan het einde weer zachter klinken.

Pas het volume van de achtergrondmuziek aan, zodat die niet te hard klinkt.

Video-effecten toevoegen en beelden aanpassen

Met de effecten van OpenShot kun je het uiterlijk van je videobeelden aanpassen. Zo verander je bijvoorbeeld de helderheid, het contrast of de kleuren. Er zijn ook bijzondere effecten, waarmee je een film bijvoorbeeld het korrelige uiterlijk van een analoge VHS-tape geeft.



Ga linksboven naar Effecten / Video om de beschikbare video-effecten te bekijken. Er verschijnt een korte uitleg, die je met Volgende kunt wegklikken. Probeer bijvoorbeeld het filter Helderheid en contrast. Sleep dit effect naar een videoclip op de tijdlijn. Er verschijnt een kleine markering waarop je kunt klikken om de instellingen te openen. Welke instellingen je kunt aanpassen, hangt af van het gekozen effect. Bij Helderheid en contrast verander je de waarden voor de helderheid en het contrast. In het Videovoorbeeld zie je meteen wat je aanpassingen met het beeld doen. OpenShot bevat daarnaast geluidseffecten. Die vind je onder Audio.

Pas de instellingen van video-effecten aan en bekijk meteen het resultaat.

Een titel toevoegen aan je video

Met een filmtitel laat je meteen zien waar je video over gaat. Daarom plaats je die meestal aan het begin van je montage. Ga in de menubalk naar Titel / Titel. Je krijgt verschillende titelsjablonen te zien. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een eenvoudige titelbalk met een transparante achtergrond, maar er zijn ook uitgebreider vormgegeven sjablonen. Denk aan rook, vlammen of wolken.



Kies een sjabloon en typ rechts de gewenste titel. Afhankelijk van je keuze kun je ook een ondertitel invullen. Stel vervolgens het lettertype, de tekstkleur en de achtergrond in. Klik op Opslaan.



De titel verschijnt nu tussen je Projectbestanden. Sleep deze naar de tijdlijn en zet hem op of vóór de eerste videoclip. Hoe lang de titel zichtbaar blijft, bepaal je zelf door de rode randen te verslepen.

Geanimeerde titels maken met OpenShot en Blender Wil je een bewegende titel gebruiken? Via Titels / Geanimeerde titels biedt OpenShot geavanceerdere sjablonen aan. Daarvoor heb je wel een extra programma nodig. Wil je een geanimeerde titel uitproberen, download dan eerst de gratis toepassing Blender via www.blender.org.

Voor het toevoegen van geanimeerde titels aan OpenShot Video Editor heb je Blender nodig.

Foto's toevoegen aan een video in OpenShot

OpenShot is niet alleen bedoeld om videoclips te monteren. Je kunt er ook foto's mee aan je film toevoegen. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je van een gebeurtenis alleen stilstaande beelden hebt gemaakt. Wil je vooral van je foto's een video maken? Lees dan ook hoe je met Clipchamp herinneringen tot leven brengt in een paar klikken.



Het importeren van foto's werkt hetzelfde als bij video's. Sleep de gewenste foto daarna naar een plek op de tijdlijn. Wil je de afmetingen aanpassen? Versleep dan de blauwe vierkante blokjes in het Videovoorbeeld. Zo kun je een foto schermvullend maken of meerdere kleine afbeeldingen naast elkaar plaatsen. Je kunt een foto ook als extra beeldlaag over een video leggen. Sleep het kiekje daarvoor naar een hoger gelegen spoor op de tijdlijn. Op die manier voeg je bijvoorbeeld een plattegrond of een nationale vlag aan je vakantiefilm toe. Zo ontstaat een picture-in-picture-effect.

Maak een picture-in-picture-effect door een foto boven op een video te plaatsen.

Video opslaan en exporteren in OpenShot

Voordat je de video opslaat, is het slim om eerst de hele montage terug te kijken. Klik daarvoor op de afspeelknop onder het Videovoorbeeld. Let vooral op de overgangen tussen de videoclips. Juist daar vallen kleine schoonheidsfoutjes vaak op. Luister ook goed naar de muziek. Staat het volume niet te hoog? Begint en eindigt het nummer op het juiste moment? En zitten er nergens ongewenste stiltes?



Ben je tevreden? Dan kun je de montage omzetten naar één videobestand. Klik rechtsboven op de blauwe knop Video exporteren. Geef de film een bestandsnaam en kies via Bladeren de map waarin je hem wilt opslaan. Bij Doel kun je kiezen uit verschillende videoformaten. Wil je de film op uiteenlopende apparaten afspelen, dan is MP4 (h.264) een logische keuze. Je kunt natuurlijk ook een ander formaat selecteren als je dat nodig hebt.



Kies vervolgens bij Videoprofiel de gewenste resolutie. Houd daarbij rekening met de beeldkwaliteit van je oorspronkelijke videobestanden. Heb je bijvoorbeeld met je smartphone in Full HD gefilmd? Dan ligt een uitvoerresolutie van 1920 × 1080 pixels voor de hand. Klik ten slotte op Video exporteren. OpenShot voegt alle losse videoclips, foto's, effecten, titels, overgangen en muziek samen tot één complete film. Bewerk je liever video's op je smartphone? Lees dan hoe je met de Edits-app video's bewerkt en deelt op Instagram en Facebook.

Kies het gewenste videoformaat en de resolutie voordat je de film exporteert.

In het kort OpenShot Video Editor is een gratis videobewerker voor Windows, macOS en Linux. De software werkt volgens de ontwikkelaar op de meeste computers van na 2017 en vraagt minimaal 2 processorkernen, 4 GB werkgeheugen en 50 GB vrije schijfruimte. Je kunt videoclips, foto's, muziek, titels, effecten en overgangen combineren op een tijdlijn met meerdere sporen. Voor breed afspelen op verschillende apparaten noemt het artikel MP4 met H.264 en Full HD met 1920 × 1080 pixels als logische exportkeuze.