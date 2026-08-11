Supermassive Games, de ontwikkelaar van horrorgames als Until Dawn en de The Dark Pictures Anthology, voert een reorganisatie door waarbij tot wel 75 werknemers hun baan kunnen verliezen.

Dat heeft het Britse bedrijf vandaag aangekondigd. "We hebben het moeilijke besluit moeten maken om een reorganisatieoverleg te starten, waarbij we verwachten dat tot wel 75 van onze collega's moeten vertrekken."

Over de reden van dit besluit: "Dit is een noodzakelijke stap om het bedrijf te laten voortbestaan. We begrijpen dat dit een ongelooflijk moeilijke tijd is voor iedereen. Onze prioriteit tijdens dit proces is om ondersteuning te bieden aan iedereen die wordt getroffen."

In juli van 2025 werden er al zo'n 36 werknemers ontslagen bij Supermassive Games. Toen werd ook hun sciencefictionhorrorgame Directive 8020 uitgesteld van oktober dat jaar naar mei dit jaar. De voormalige ceo van het bedrijf, Robert Henrysson, legde de rol afgelopen juni naast zich neer.

Leverancier van horrorgames

Supermassive Games werd in 2008 opgericht en werkte eerst aan downloadbare content voor LittleBigPlanet. Het bedrijf werd pas echt bekend met het in 2015 uitgekomen horrorspel Until Dawn, waarin spelers een groep tieners besturen die - bij het maken van verkeerde keuzes - op bloederige wijze vermoord wordt.