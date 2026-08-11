YouTube Premium Lite was al in diverse landen beschikbaar waaronder in België. Ook in Nederland was Lite in eerste instantie beschikbaar, maar dat verdween in 2023. In een nieuwe blogpost laat YouTube echter weten dat het naar alle landen waar Premium beschikbaar is komt, dus ook Nederland.
Wat is YouTube Premium Lite?
YouTube Premium Lite laat mensen de meeste YouTube-video's advertentievrij bekijken. Ook is het mogelijk om video's te downloaden en op de achtergrond af te spelen. Muziekvideo's en Shorts vallen hier echter niet onder.
Mogelijke kosten
In België kost YouTube Premium Lite 8,99 euro per maand, dus het is waarschijnlijk dat Nederland dezelfde prijs krijgt. Een regulier Premium-abonnement kost 13,99 euro. Wanneer Premium Lite precies hier beschikbaar komt is nog niet bekend.
Strengere vereisten voor partnerprogramma
YouTube voert meer wijzigingen door die vooral van invloed zijn voor mensen die zich willen aansluiten bij het partnerprogramma van het platform. Partners kunnen namelijk geld verdienen met hun video's.
Om een partner te worden, heeft men 1000 abonnees en 4000 kijkuren in het afgelopen jaar nodig, of 10 miljoen weergaven van Shorts in de afgelopen 90 dagen. Dit verandert op 1 februario 2027: dan zijn er minimaal 8000 kijkuren of 20 miljoen Shorts-weergaven nodig. De hoeveelheid views om een YouTube-partner te worden, wordt dus verdubbeld. Mensen die langere YouTube-video's maken en al partner zijn, blijven dat overigens wel. Makers van Shorts moeten elke drie maanden aan de 10 miljoen weergaven blijven komen.