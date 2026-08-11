Is YouTube Premium je te duur? Daar komt een oplossing voor: YouTube gaat het goedkopere Premium Lite ook in Nederland aanbieden.

YouTube Premium Lite was al in diverse landen beschikbaar waaronder in België. Ook in Nederland was Lite in eerste instantie beschikbaar, maar dat verdween in 2023. In een nieuwe blogpost laat YouTube echter weten dat het naar alle landen waar Premium beschikbaar is komt, dus ook Nederland.

Wat is YouTube Premium Lite?

YouTube Premium Lite laat mensen de meeste YouTube-video's advertentievrij bekijken. Ook is het mogelijk om video's te downloaden en op de achtergrond af te spelen. Muziekvideo's en Shorts vallen hier echter niet onder.

Mogelijke kosten

In België kost YouTube Premium Lite 8,99 euro per maand, dus het is waarschijnlijk dat Nederland dezelfde prijs krijgt. Een regulier Premium-abonnement kost 13,99 euro. Wanneer Premium Lite precies hier beschikbaar komt is nog niet bekend.

Strengere vereisten voor partnerprogramma

YouTube voert meer wijzigingen door die vooral van invloed zijn voor mensen die zich willen aansluiten bij het partnerprogramma van het platform. Partners kunnen namelijk geld verdienen met hun video's.