Het uit Nederland afkomstige Fairphone gaat ergens binnenkort zijn nieuwe smartphone onthullen, de Fairphone 6 Plus. De eerste details, waaronder de prijs en specificaties, zijn al gelekt.

Vorig jaar kwam de Fairphone 6 nog uit, en het lijkt er op dat we ergens later dit jaar de Fairphone 6 Plus kunnen verwachten. Wanneer precies is nog niet bekend, maar er zijn wel al flink wat andere details gelekt.

Zelfde uiterlijk, iets andere specificaties

Zo is duidelijk dat het uiterlijk van de 6 Plus vrijwel gelijk blijft aan de Fairphone 6. Renders van de 6 Plus kwamen onlangs op Nieuwe Mobiel te staan, waaruit dat blijkt. Ook de kleuren zijn bekend: Cobalt Blue, Horizon Black en Forest Green.

Een wijziging is dat het toestel, dat op Android 16 gaat draaien, op de Snapdragon 7s Gen 4-chip gaat draaien. Dat meldde het betrouwbare Dealabs onlangs. De Fairphone 6 draait nog op Gen 3. Het werkgeheugen gaat daarbij van 8 GB naar 12 GB. Hoewel geheugen op dit moment peperduur is, zal deze verhoging waarschijnlijk nodig zijn om de smartphone moderne taken zonder moeite uit te laten voeren, zoals veelvuldig gebruik van AI.

Andere details: gebruikers kunnen een oledscherm van 6,31 inch verwachten voor een resolutie van 1116 bij 2484 pixels. Wederom is er een hoofdcamera van 50 megapixels en een ultragroothoeklens van 13 megapixels, gelijk aan de Fairphone 6. De smartphone krijgt wederom een IP55-certificering, om stof en water tegen te houden, maar helemaal stof- en waterdicht is hij dus niet. Ook de batterij blijft gelijk.

Hogere prijs

Dan de prijs. Volgens de laatste geruchten gaat de smartphone uitkomen met een adviesprijs van 649 euro. Dat is 50 euro duurder dan de Fairphone 6 toen hij vorig jaar verscheen. Inmiddels is die editie voor rond de 519 euro verkrijgbaar. De prijsstijging zal waarschijnlijk te maken hebben met de stijgende kosten voor geheugen door de populariteit van AI.

Op moment van schrijven heeft Fairphone de 6 Plus nog niet aangekondigd, maar gezien veel details en het uiterlijk al zijn gelekt, duurt dat waarschijnlijk niet lang meer.

Over Fairphone

Fairphone is een Nederlands merk dat een toegankelijke en duurzame optie in het middensegment van de mobiele markt wil bieden. Veel materialen waarmee de smartphones van het bedrijf gebouwd worden, zijn gerecycled, en daarbij worden de materialen onder goede omstandigheden gemijnd.

Qua toegankelijkheid wordt er op de kleinsten gelet, bijvoorbeeld door het meeleveren van ChatLicense zodat kinderen leren omgaan met een smartphone. Ook het feit dat veel aspecten van de smartphone, zoals de batterij, makkelijk vervangbaar zijn, draagt bij aan het open karakter van Fairphone.

De Fairphone 6