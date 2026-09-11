Abonnementen op AI-diensten worden duurder, en dus worden ze een steeds geliefder doel voor cybercriminelen. Beveiligingsbedrijf Okta vond in gegevens van 5.871 besmette computers duizenden nog geldige sessietokens voor grote tech- en AI-diensten. Met zo'n token komt een crimineel in jouw account zonder je wachtwoord in te voeren of een code uit je tweestapsverificatie nodig te hebben. Loopt jouw AI-account ook gevaar?.

Duizenden gestolen AI-sessietokens gevonden: dit ontdekte Okta

Okta analyseerde een bestand van 7 GB dat op 2 augustus 2026 gratis op Telegram werd gedumpt en publiceerde begin september de resultaten. Daarin stonden gegevens van 5.871 besmette computers in 162 landen. Die waren buitgemaakt door infostealers: malware die je browser leegtrekt op zoek naar inloggegevens en cookies. Eén besmette Windows 11-pc uit het onderzoek raakte geïnfecteerd nadat de eigenaar een gekraakte versie van een game had binnengehaald.



De buit bevatte duizenden sessietokens die nog werkten, waaronder tokens van AI-diensten. Voor Google ging het om 9.829 unieke tokens, voor Microsoft om 2.491 en voor Anthropic om 561. Van die Anthropic-tokens waren er op de peildatum nog 164 niet verlopen. Ook Amazon, Notion, Cursor, Character.ai en Poe stonden in de lijst. Bij Google, Microsoft en Amazon gaat het om de centrale inlog van je hele account, dus niet alleen om hun AI-diensten.



Die 561 Anthropic-tokens kwamen van 404 verschillende computers, ongeveer één op de veertien systemen uit het bestand. Dat is fors. Anthropic bestaat nog maar een paar jaar, en toch trof Okta op meer computers een Anthropic-token aan dan een Amazon-token. Bedenk daarbij waar dit bestand vandaan komt. De bendes achter infostealers oogsten zoveel gegevens dat ze een deel gratis online zetten, puur als reclame voor hun echte verdienmodel: een abonnement waarmee kopers elke week een nieuwe lading gestolen gegevens binnenkrijgen. Okta analyseerde dus een proefmonster en niet de volledige set data die door infostealers is buitgemaakt.



De gestolen sessietokens worden actief verhandeld. Op Telegram en besloten fora bieden hackers ze openlijk te koop aan, vaak met software die automatisch controleert of een token nog werkt. Veel moeite om hun handel te verbergen, lijken ze daarbij niet te doen.

Wat is een sessietoken precies? Een sessietoken is een klein stukje data dat een website in je browser achterlaat nadat je succesvol bent ingelogd. Het zegt in feite: deze bezoeker is al gecontroleerd, laat maar door. Daardoor hoef je bij je mail of AI-chatbot niet telkens opnieuw je wachtwoord in te voeren.



Je kunt het vergelijken met het stempeltje dat je bij de ingang van een festival op je hand krijgt. De controle vindt één keer plaats, bij de poort. Daarna kun je vrij in- en uitlopen. Kopieert iemand dat stempel, dan komt diegene net zo makkelijk binnen als jij, zonder ooit een kaartje te hoeven laten zien.



Wie jouw sessietoken heeft, hoeft je wachtwoord niet te kennen en krijgt ook geen verzoek om een code uit je tweestapsverificatie. Die controle heb je op dat moment al doorlopen. Zo kunnen criminelen het vervolgens laten lijken alsof ze op jouw laptop of smartphone zitten, waardoor de website of app niets verdachts merkt.



Verwar deze sessietokens niet met de tokens waarmee AI-aanbieders je verbruik berekenen. Die bepalen hoeveel je per dag of per maand mag gebruiken: je gebruikslimiet dus. Dat zijn rekeneenheden, geen digitale sleutels tot je account.

Foto: ID | AI

Wat er gebeurt als iemand je AI-account overneemt

Raakt je computer besmet, dan betaal jij voor het abonnement terwijl iemand anders het gebruikt. Het eerste dat je daarvan merkt, is vaak dat je gebruikslimiet op is terwijl je zelf nauwelijks iets hebt gedaan.



Vervelender is wat ondertussen zichtbaar kan zijn. Met een geldig sessietoken ligt ook je gespreksgeschiedenis open, inclusief bestanden die je ooit hebt geüpload. Daar kan best gevoelige data tussen zitten. Misschien heb je je c.v. laten bijpunten door AI, of je huurcontract juridisch laten controleren. Of heb je een medische uitslag gekregen die je niet snapte en die je door AI hebt laten omzetten naar begrijpelijke taal. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Wat kan misbruik van je AI-account je kosten?

Dat hangt af van hoe je betaalt. Heb je een vast maandabonnement, dan loopt je rekening niet op. Je bereikt alleen sneller je gebruikslimiet. In de praktijk kan dat betekenen dat je er een dag of een paar uur niet meer verder kunt. Sommige aanbieders grijpen uit zichzelf in zodra ze vreemd gebruik zien. Ze beëindigen al je actieve sessies, zodat ook degene die je account misbruikt wordt uitgelogd, en wissen de betaalkaart die in je account staat. Dat is bedoeld om je te beschermen: zonder betaalmethode kan er niets meer op jouw naam worden afgerekend. Je zult die gegevens daarna zelf opnieuw moeten invullen.



Betaal je per verbruik, via een API-sleutel of een cloudaccount, dan ligt het anders. Daar blijft de teller lopen zolang iemand prompts blijft versturen. Okta noemt als voorbeeld een softwarearchitect die een rekening van 25.000 dollar kreeg voor gebruik dat hij nooit had goedgekeurd. Bij een organisatie liep het bedrag op tot bijna een miljoen dollar. Bij een andere verdween via één gestolen sleutel 600.000 dollar aan tegoed.



Je zou verwachten dat er een maximumbedrag aan zo'n sleutel hangt, maar dat zit er standaard meestal niet in. Stel daarom zelf een uitgavenlimiet in op je API-sleutels. Gebruik je ChatGPT, Claude of Gemini gewoon via de website of de app, dus niet via een API-sleutel, dan speelt dit niet. Heb je ooit een sleutel aangemaakt om iets uit te proberen en staat die nog ergens in een mapje, controleer dan of er een uitgavenlimiet aan hangt en gooi hem anders weg.

Foto: ID | AI

Heb ik eigenlijk een API-sleutel? Waarschijnlijk niet. Wie ChatGPT, Claude of Gemini via de website of de app gebruikt, logt in met een e-mailadres en wachtwoord en heeft verder niets nodig. Een API-sleutel maak je zelf aan in een apart ontwikkelaarsgedeelte bij de aanbieder. Zo'n sleutel is bedoeld voor situaties waarin software rechtstreeks met het AI-model communiceert, zonder dat iemand steeds zelf een vraag intypt. Bijvoorbeeld een script dat automatisch productteksten schrijft of een koppeling in een webshop die AI gebruikt. Ook een klantenservicebot of een eigen app die op de achtergrond teksten laat maken, kan zo werken. Een API-sleutel krijg je één keer te zien en bewaar je zelf. Je betaalt dan achteraf voor wat je verbruikt, in plaats van een vast bedrag per maand.

Zo bescherm je je AI-account tegen misbruik

Voorkomen begint vooral bij je eigen computer. Zorg dat je virusscanner actueel is en gebruik geen cracks of illegale downloads, want juist via zulke bestanden kan malware die gegevens en tokens steelt binnenkomen. Log ook uit bij diensten die je niet dagelijks gebruikt. Daarmee blijft er geen actieve sessie in je browser staan die malware kan buitmaken.



Kun je bij een dienst inloggen met een passkey, dan is dat een betere keuze. Okta zag passkeys in geen enkele onderzochte fraudecampagne misbruikt worden. Wil je ook andere risico's verkleinen, lees dan onze analyse van de actuele digitale dreigingen en het overzicht over je data veilig houden.

Wat zijn passkeys? Een passkey is een manier om in te loggen zonder een gewoon wachtwoord. Je gebruikt daarvoor de ontgrendeling van je telefoon, tablet of computer, bijvoorbeeld je vingerafdruk, gezichtsherkenning of pincode. Je hoeft dus geen wachtwoord te onthouden of in te typen



In het kort Okta Threat Intelligence vond in een dump van 5.871 besmette computers duizenden geldige sessietokens voor grote tech- en AI-diensten, waaronder 561 voor Anthropic en 9.829 voor Google. Met zo'n gestolen token krijgt een aanvaller toegang tot een AI-account zonder een wachtwoord in te voeren of tweestapsverificatie te passeren. Daarbij kan ook de gespreksgeschiedenis zichtbaar worden, inclusief geüploade bestanden. Bij een vast abonnement blijft de financiële schade beperkt tot een opgebruikte limiet, maar bij een API-sleutel zonder uitgavenlimiet kan de rekening in de tienduizenden euro's lopen.