Gebruik je voor ieder account hetzelfde e-mailadres? Dat is begrijpelijk, want zo kun je bij webshops, sociale media en forums gemakkelijk inloggen. Helaas krijgen bedrijven regelmatig te maken met een datalek. In dat geval kan je persoonlijke e-mailadres op straat komen te liggen. Het is daarom beter om voor elk account een anoniem e-mailadres en een sterk wachtwoord te gebruiken. Met AliasVault regel je dat eenvoudig.

Wie het technieuws een beetje volgt, leest regelmatig over datalekken bij grote bedrijven. Zo waren eerder dit jaar miljoenen Nederlandse klanten van internetprovider Odido de klos. Daarbij zijn onder meer e-mailadressen van abonnees buitgemaakt. Cybercriminelen gebruiken zulke gegevens bijvoorbeeld voor spam en phishingmails. Met AliasVault houd je je persoonlijke e-mailadres verborgen en creëer je voor elk account een andere online identiteit.

AliasVault als alternatieve wachtwoordmanager

AliasVault is van Nederlandse makelij en lijkt op het eerste gezicht op een gewone wachtwoordmanager. Je bewaart allerlei gegevens in een beveiligde online kluis, zoals wachtwoorden, wachtwoordsleutels en tweefactorgegevens. AliasVault onderscheidt zich van andere wachtwoordmanagers doordat de dienst aan ieder nieuw account direct een unieke online identiteit koppelt. De webdienst genereert een (gebruikers)naam en wijst een geldig e-mailadres toe. Zo hoef je geen persoonlijke informatie prijs te geven. Omdat de benodigde gegevens in een beveiligde online kluis staan, kun je overal snel inloggen.

AliasVault instellen: een wachtwoordkluis aanmaken

Je kunt de wachtwoordkluis op een eigen server installeren, maar daarvoor is behoorlijk wat technische kennis nodig. In deze workshop gebruiken we daarom de cloudversie. Die is eenvoudiger, omdat je hierbij de server van AliasVault gebruikt. De dienst slaat alle gegevens versleuteld op. Behalve jijzelf heeft niemand toegang tot de inhoud van de wachtwoordkluis.



Ga naar www.aliasvault.com en klik op Maak je gratis vault. Via Nieuwe vault aanmaken toont AliasVault de voorwaarden. Zet onderaan een vinkje om akkoord te gaan en bevestig met Doorgaan. In het volgende venster bedenk je een gebruikersnaam. Klik opnieuw op Doorgaan en vul tweemaal hetzelfde hoofdwachtwoord in. Onthoud dit goed, want anders kun je niet meer bij je opgeslagen gegevens. Je kunt het hoofdwachtwoord voor de zekerheid opschrijven, zolang je het briefje op een veilige plek bewaart. Klik tot slot op Account maken.

Kies een lang wachtwoord dat je makkelijk kunt onthouden.

AliasVault gratis gebruiken AliasVault verkeert sinds de oprichting in 2024 nog altijd in een testfase. Hoewel de dienst in de praktijk al soepel functioneert, werkt de Nederlandse ontwikkelaar Leendert de Borst nog aan verbeteringen en nieuwe functies. Naar eigen zeggen blijft AliasVault altijd gratis. Op termijn komen er wel betaalde abonnementen met meer mogelijkheden. Zo kunnen leden met een Premium-account automatisch back-ups van hun gegevens laten maken. Er komt ook een Family-abonnement waarmee maximaal zes gezinsleden een wachtwoordkluis kunnen gebruiken.

De gratis versie van AliasVault voldoet prima voor het beheren van al je accounts.

Eerste keer inloggen bij AliasVault

Na de registratie bereik je je wachtwoordkluis via app.aliasvault.com/. Log in met je gebruikersnaam en hoofdwachtwoord. Nieuwe leden krijgen eerst een introductie te zien. Klik telkens op Doorgaan en lees vrijblijvend de informatie om de mogelijkheden van deze wachtwoordmanager alvast te leren kennen. Je hoeft nog geen instellingen te wijzigen of een plug-in te installeren. Dat komt later in deze workshop aan bod. Klik op Aan de slag om naar het hoofdvenster van AliasVault te gaan.

Je beveiligde wachtwoordkluis is nu nog leeg.

Tweestapsverificatie voor AliasVault activeren

Je digitale kluis is op dit moment alleen beveiligd met een hoofdwachtwoord. Het is verstandig om daar een tweede beveiligingslaag aan toe te voegen: tweestapsverificatie. Klik rechtsboven op het pictogram met de drie horizontale streepjes en kies Beveiligingsinstellingen. Zodra je op Tweestapsverificatie inschakelen klikt, verschijnt er een QR-code op het scherm.



Open daarna een authenticator-app op je smartphone, zoals Google Authenticator, Microsoft Authenticator of Proton Pass. Scan met de smartphonecamera de QR-code om het AliasVault-account aan de authenticator-app toe te voegen. In Google Authenticator tik je bijvoorbeeld rechtsonder op het plusteken en kies je QR-code scannen. Voer vervolgens in AliasVault de juiste verificatiecode in. Bevestig ten slotte met Verifiëren en inschakelen.



Er verschijnen nu tien herstelcodes. Die heb je nodig als je het apparaat met de authenticator-app onverhoopt verliest. Maak er een foto of schermafbeelding van en bewaar die offline of op een veilige plek. Klik linksboven op Home om naar het hoofdvenster terug te keren.

Voeg tweestapsverificatie aan je AliasVault-account toe om je gegevens optimaal te beschermen.

AliasVault-browserextensie

Met een browserextensie maak je razendsnel een nieuwe online identiteit aan. Zo registreer je je vlot bij websites en kun je ook gemakkelijk inloggen. Klik op het pictogram met de drie streepjes en kies Extensies & Apps. Je ziet nu een lijst met vijf browsers. Klik achter Google Chrome, Safari, Brave, Firefox of Microsoft Edge op Installeren. Je komt op de downloadpagina van de bijbehorende plug-in. Voer de installatie uit. In deze workshop gebruiken we de plug-in van Google Chrome. Klik achtereenvolgens op Toev. aan Chrome / Extensie toevoegen.

Kies aan welke browser je de AliasVaultextensie wilt toevoegen.

Inloggen en tweestapsverificatie

Na de installatie verschijnt het oranje AliasVault-logo in de werkbalk van de browser. Klik erop en voer de accountgegevens van je wachtwoordkluis in. Klik vervolgens onderaan op Log in. Heb je tweestapsverificatie ingeschakeld, open dan de authenticator-app op je smartphone. Typ de zescijferige code en sluit het venster met Verifiëren.

Koppel je AliasVault-account aan de zojuist geïnstalleerde browserplug-in.

Een nieuwe online identiteit maken

Wil je voor een website een nieuwe online identiteit gebruiken? Open dan de registratiepagina en klik in het eerste lege invulveld. De meeste webdiensten vragen om je e-mailadres. Er verschijnt een klein pop-upvenster van AliasVault. Klik via Nieuw achter Aanmaken Login op het kleine pijltje. Kies Alias en bekijk welke identiteit de wachtwoordmanager genereert.



AliasVault genereert onder meer een gebruikersnaam, voornaam, achternaam, e-mailadres, geslacht en geboortedatum. Daarnaast maakt de dienst een sterk wachtwoord aan. Sleep onder Wachtwoordlengte het blauwe bolletje naar rechts als je een langer wachtwoord wilt instellen. Wil je een van de gegevens veranderen? Klik dan op het pictogram met de dubbele gebogen pijl om bijvoorbeeld een nieuwe gebruikersnaam te genereren.



Je kunt ook extra velden aan de alias toevoegen, zoals een postcode of telefoonnummer. Klik daarvoor helemaal onderaan op het plusteken en kies Voeg eigen veld toe. Typ onder Veldlabel het onderwerp en bevestig met Toevoegen. Vul dit veld vervolgens in. Tevreden over het anonieme account? Klik rechtsboven op het vinkje om de gegevens in je wachtwoordkluis op te slaan. Doorloop nu de registratie op de website. AliasVault voegt automatisch de juiste gegevens toe, zodat aanmelden snel gaat.

Voor webwinkel Conrad gebruiken we voortaan de naam Peter van der Heijden.

E-mails van je AliasVault-aliassen bekijken

Wanneer je bij verschillende commerciële websites een account aanmaakt, ontvang je waarschijnlijk veel e-mails. Dankzij de ingebouwde e-mailserver van AliasVault bekijk je alle ontvangen berichten van al je e-mailaliassen op één plek. Zo blijft het postvak van je reguliere e-mailadres schoon.



Open in de browser je wachtwoordkluis via app.aliasvault.com/. Klik daarna bovenaan op E-mails om de berichten te lezen. Alle e-mails staan in chronologische volgorde onder elkaar. Je hoeft dus niet de postbussen van afzonderlijke e-mailaliassen te openen. Wil je een bericht verwijderen? Klik dan op het rode prullenbakje. Houd er rekening mee dat je vanuit AliasVault zelf geen e-mails kunt versturen. Ook vanuit de browserplug-in kun je eenvoudig ontvangen e-mails openen.

Houd je persoonlijke postvak schoon door voor commercieel mailverkeer e-mailaliassen te gebruiken.

Wachtwoorden importeren in AliasVault AliasVault werkt ook als gewone wachtwoordmanager. Je kunt desgewenst inloggegevens van je normale accounts importeren. Je kunt tenslotte niet overal een anoniem account gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan banken, overheidsinstanties, zorgverleners en verzekeraars. AliasVault heeft daarom een functie om aanmeldgegevens uit andere wachtwoordmanagers te importeren. Klik op het pictogram met de drie streepjes en ga naar Importeren / Exporteren. Je ziet een overzicht van alle ondersteunde wachtwoordmanagers. Bewaar je wachtwoorden in een browser, kies dan Chrome, Edge of Firefox. Gebruik je een gespecialiseerde wachtwoordmanager, dan kun je bijvoorbeeld Bitwarden, Enpass, Proton Pass of KeePass kiezen. In de meeste gevallen moet je een csv- of zip-bestand importeren. AliasVault legt met Nederlandstalige instructies uit hoe dat bij de gekozen wachtwoordmanager werkt. Klik op Bestand kiezen en selecteer het benodigde bestand. Bevestig ten slotte met Openen.

Volg de aanwijzingen om je inloggegevens vanuit de gekozen wachtwoordmanager te exporteren.

Accountgegevens aanpassen

Je kunt de gegevens van je anonieme en normale accounts achteraf altijd aanpassen. In het hoofdvenster zie je logo's van de organisaties waarvoor je een account hebt aangemaakt. Gebruik zo nodig bovenaan de zoekfunctie om een specifieke webwinkel, nieuwssite, forum, verzekeraar of sociaal netwerk te vinden. Klik op een logo om een nieuwe pagina met alle gegevens te openen. Wil je iets veranderen? Klik dan eerst op Item bewerken en pas de informatie aan. Bewaar de wijzigingen met Item opslaan.

Je kunt alle accountgegevens achteraf nog wijzigen.

Accounts in AliasVault ordenen

In je persoonlijke wachtwoordkluis kunnen na verloop van tijd tientallen of zelfs honderden accounts staan. Met mappen houd je ze overzichtelijk. Voeg bijvoorbeeld de mappen 'werk', 'privé' en 'tijdelijk' aan de wachtwoordkluis toe. Die laatste categorie is handig als je via e-mail alleen even een kortingscode of een eenmalige nieuwsbrief wilt opvragen.



Ga in het hoofdvenster naar Nieuwe map. Geef een mapnaam op en klik op Aanmaken. Daarna plaats je de juiste accounts in de aangemaakte map of mappen. Kies een account en klik op Item bewerken. Klik vervolgens aan de linkerkant onder de naam op Geen map. Selecteer de map waarnaar je het account wilt verplaatsen en sluit het venster met Item opslaan.

De AliasVault-app gebruiken

Je wilt natuurlijk ook op smartphones en tablets bij websites kunnen inloggen. Voor Android en iOS biedt AliasVault daarom een gratis app aan. Installeer die vanuit Google Play of de App Store. Nadat je je gebruikersnaam en hoofdwachtwoord hebt ingevuld, zie je je opgeslagen anonieme en normale accounts. Gebruik je tweestapsverificatie, dan vul je ook de zescijferige code in. Afhankelijk van je toestel kun je eventueel gezichtsherkenning of een vingerafdruk activeren. De volgende keer log je daarmee sneller in.

Schakel op een geschikte iPhone Face ID in om de volgende keer sneller in te loggen.

Dit kun je met de app

De app heeft grotendeels dezelfde functies als de webversie van AliasVault. Je kunt onder meer de gegevens van opgeslagen accounts aanpassen en bekijken welke e-mails er binnenkomen. Ook kun je instellingen wijzigen en inloggegevens van nieuwe accounts bewaren.

Met de AliasVault-app heb je je accountgegevens ook op je smartphone bij de hand.

Automatisch invullen met AliasVault

Bepaal in de instellingen van Android of iOS welke wachtwoordmanager automatisch lege velden invult. Zo kun je gemakkelijker bij verschillende websites inloggen. Ga op een iPhone of iPad achtereenvolgens naar Instellingen / Algemeen / 'Vul automatisch in' en wachtwoorden en zet het schuifje achter AliasVault aan. Schakel andere wachtwoordmanagers zo nodig uit.



Android heeft een vergelijkbare functie, al kunnen de stappen per apparaat verschillen. Dat hangt af van het merk smartphone of tablet. Op veel Samsung-apparaten ga je bijvoorbeeld naar Instellingen / Algemeen beheer / Wachtwoorden, sleutels en automatisch invullen. Activeer tot slot het schuifje achter AliasVault.

Geef aan dat AliasVault voortaan ontbrekende accountgegevens automatisch mag invullen.

Tot slot

Als je voor allerlei websites hetzelfde e-mailadres gebruikt, ben je op internet kwetsbaarder. Door dit adres op veel plekken achter te laten, vergroot je de kans dat het in verkeerde handen terechtkomt. Met AliasVault geef je ieder account eenvoudig een eigen online identiteit, e-mailalias en sterk wachtwoord. Bij een datalek beperk je zo de schade. Spam- en phishingmails die daaruit voortkomen, bereiken je reguliere postvak namelijk niet.

In het kort AliasVault maakt voor elk account een aparte online identiteit met een e-mailalias en een sterk wachtwoord. De dienst bewaart wachtwoorden, wachtwoordsleutels en tweefactorgegevens in een versleutelde online kluis. AliasVault ondersteunt browserextensies voor Google Chrome, Safari, Brave, Firefox en Microsoft Edge. De app werkt op Android en iOS en kan afhankelijk van je toestel met gezichtsherkenning of een vingerafdruk worden ontgrendeld. Bij het inschakelen van tweestapsverificatie toont AliasVault 10 herstelcodes voor noodgevallen.