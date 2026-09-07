Spammers hebben een nieuwe manier gevonden om phishingmails lastiger herkenbaar te maken voor beveiligingssoftware. Microsoft ontdekte een grootschalige campagne waarbij criminelen onzichtbare Unicode-tekens midden in woorden plaatsten. Jij ziet op je scherm een normaal woord, terwijl het spamfilter dat woord door het verborgen teken mogelijk niet meer als verdacht herkent.

De gebruikte techniek staat bekend als ASCII smuggling. Deze techniek werd de afgelopen tijd vooral bekend als een manier om verborgen opdrachten aan AI-systemen mee te geven. Nu blijkt dezelfde aanpak ook te worden ingezet om spam- en phishingfilters te omzeilen.

Hoe werken onzichtbare tekens in phishingmails?

Daarvoor wordt gebruikgemaakt van Unicode, de standaard waarin letters, cijfers, emoji en allerlei andere tekens digitaal worden vastgelegd. Unicode bevat ook tekens die normaal gesproken niet zichtbaar op je scherm verschijnen.



De phishingcampagne die Microsoft onderzocht, gebruikte tekens uit het zogenoemde Unicode Tags-blok. Deze Unicode-tekens staan wel in de tekst, maar zijn in veel lettertypes en programma's niet zichtbaar. Daardoor kan er bijvoorbeeld technisch gezien iets als dit in een mail staan:

fun[onzichtbaar teken]ding

Op het scherm lees je gewoon 'funding'. Normaliter zou beveiligingssoftware aanslaan op zo'n financiële term. Maar door het onzichtbare teken ziet de software nu niet langer één, maar twee woorden: 'fun' en 'ding'. Onschuldige woorden - en dus wordt het bericht doorgelaten.

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Waarom kunnen onzichtbare Unicode-tekens spamfilters misleiden?

Dat effect speelt vooral bij eenvoudige beveiligingsfilters die zoeken naar specifieke woorden of patronen. Als zo'n systeem letterlijk zoekt naar 'funding', komt de letterreeks door het verborgen teken niet meer exact overeen.



Ook modernere spamfilters kunnen er last van hebben. Die delen tekst vaak eerst op in kleinere stukjes, zogenaamde tokens. Door het onzichtbare teken kan een woord als 'funding' anders worden opgeknipt dan normaal. Het filter ziet dan niet meer dezelfde bekende combinatie, waardoor het woord mogelijk minder snel als verdacht wordt herkend.

Van prompt injection bij AI naar phishing via e-mail

De techniek werd de afgelopen tijd vooral besproken in onderzoek naar prompt injection: aanvallen waarbij verborgen instructies in bijvoorbeeld websites, documenten of e-mails worden gestopt. Een mens ziet die instructies niet, maar een AI-assistent die de oorspronkelijke tekst verwerkt kan ze soms wel lezen. Een aanvaller probeert het AI-systeem vervolgens iets te laten doen wat niet de bedoeling is.



De campagne die Microsoft ontdekte is geen voorbeeld van AI-phishing in strikte zin. Er werden geen verborgen opdrachten aan een AI-model verstopt. De onzichtbare tekens werden gebruikt om woorden juist moeilijker herkenbaar te maken voor beveiligingssoftware.

Verborgen instructie verraadt AI-gebruik bij tentamen Een Amerikaanse geschiedenisdocent gebruikte hetzelfde principe om te zien of studenten AI gebruikten bij een tentamen. Hij verstopte in de opdracht een instructie die studenten niet zagen, maar die een AI-tool wel kon verwerken: voeg ergens het woord 'Madagascar' toe. Omdat hij voor deze instructie de letterkleur wit koos, viel dit zinnetje weg tegen de achtergrond van de mail. Wanneer een student de volledige tekst van de mail in een AI-programma zou plakken, moest dus ergens in de tekst Madagascar staan. Het woord stond in 32 van de 35 ingeleverde essays. Daarmee was voor de docent niet alleen duidelijk dat ze de volledige opdracht door een AI-chatbot hadden laten verwerken, maar ook dat ze het antwoord daarna niet meer zelf hadden gecontroleerd.

Microsoft zag miljoenen verdachte mails per dag

Volgens Microsoft ging het niet om een kleine campagne. Op 9 februari 2026 steeg het aantal berichten dat aan het detectiepatroon voldeed plotseling sterk. Een dag eerder waren het er ongeveer 21.000, op 9 februari meer dan 1,3 miljoen. In de drie maanden die volgden, werden er dagelijks ongeveer één tot ruim twee miljoen berichten verstuurd. De mails gingen vooral over zakelijke financiering, leningen en krediet. Opvallend: ze werden vooral tijdens werkdagen verstuurd.

Ook legitieme mailplatforms worden misbruikt

De mails werden verstuurd via een legitiem platform waarmee bedrijven marketingmails versturen. Dat betekent niet dat dit mailplatform zelf achter de campagne zat. Criminelen kunnen bestaande diensten misbruiken om hun berichten minder verdacht te laten lijken. Zo'n platform gebruikt bekende mailservers en heeft een bestaande verzendreputatie. Daardoor kan een bericht op basis van alleen de technische afzender lastiger als verdacht worden aangemerkt.

ASCII smuggling: geen nieuwe phishingtechniek, maar wel doeltreffend

Het idee om woorden met onzichtbare of afwijkende tekens te veranderen, bestaat al veel langer. Spammers gebruiken bijvoorbeeld zero-width spaces, non-breaking spaces, zachte afbreektekens en homoglyphen om te voorkomen dat een filter een woord precies zo ziet als jij het op je scherm leest.



Bij deze campagne zat het verschil vooral in de gebruikte tekens. De aanvallers gebruikten specifiek Unicode Tags: onzichtbare Unicode-tekens die oorspronkelijk bedoeld zijn om tekst van extra metadata te voorzien. In deze campagne werden ze gebruikt om woorden technisch op te splitsen, iets wat cybercriminelen tot dan toe meestal met zero-width spaces of non-breaking spaces deden.



Omdat Unicode Tags minder vaak voor phishing worden misbruikt, kunnen ze een zwakke plek in spamfilters blootleggen. Een spamfilter dat bekende onzichtbare tekens netjes verwijdert of omzet, verwerkt Unicode Tags niet automatisch op dezelfde manier. Microsoft adviseert beveiligers daarom expliciet te controleren hoe hun systemen deze tekens normaliseren en in tokens opdelen.

Wat is een Unicode Tag? Unicode bevat niet alleen zichtbare tekens, maar ook tekens die normaal onzichtbaar blijven. Een zichtbaar Unicode-teken is bijvoorbeeld U+1F4BB , dat wordt weergegeven als 💻.



Een Unicode Tag werkt anders. Zo is U+E0020 de code voor TAG SPACE. Dat is geen gewone spatie, maar een onzichtbaar tag-teken dat binnen zo'n tagreeks een spatie vertegenwoordigt. Het teken staat dus wel in de digitale tekst, maar verschijnt normaal niet op je scherm. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld U+E0061 (TAG LATIN SMALL LETTER A) en U+E0030 (TAG DIGIT ZERO): ze vertegenwoordigen een letter of cijfer binnen zo’n tagreeks, maar blijven zelf onzichtbaar.

Welke onzichtbare tekens gebruiken spammers nog meer?

Zero-width spaces: onzichtbare spaties die midden in een woord kunnen staan. Voor jou blijft het woord hetzelfde ogen, maar technisch wordt het opgedeeld.

onzichtbare spaties die midden in een woord kunnen staan. Voor jou blijft het woord hetzelfde ogen, maar technisch wordt het opgedeeld. Non-breaking spaces: speciale spaties die eruitzien als gewone spaties, maar digitaal als een ander teken worden opgeslagen.

speciale spaties die eruitzien als gewone spaties, maar digitaal als een ander teken worden opgeslagen. Zachte afbreektekens: onzichtbare tekens die aangeven waar een woord eventueel mag worden afgebroken, bijvoorbeeld aan het einde van een regel.

onzichtbare tekens die aangeven waar een woord eventueel mag worden afgebroken, bijvoorbeeld aan het einde van een regel. Homoglyphen: letters of tekens die bijna hetzelfde ogen als gewone Latijnse letters, maar uit een ander alfabet komen. Denk aan een Cyrillische 'а' die sterk lijkt op een Latijnse 'a'.

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Kun je phishing met onzichtbare Unicode-tekens zelf herkennen?

Kort antwoord: meestal niet. En juist daardoor kan deze techniek werken.



Lang antwoord: omdat een verborgen Unicode-teken voor jou onzichtbaar blijft, zie je geen vreemd teken tussen de letters. Het woord ziet er op het scherm dus gewoon normaal uit. Een phishingmail kan daardoor precies dezelfde tekst tonen als een versie zonder verborgen Unicode-teken. Daardoor wordt het lastiger om zo'n bericht met het blote oog van een normale mail te onderscheiden.



Voor jou en mij blijft phishing herkennen daarom vooral een kwestie van goed kijken naar de afzender, links en de context van het bericht. Klik niet automatisch op links in onverwachte berichten en ga bij twijfel zelf naar de officiële website van een bedrijf of organisatie.



Krijg je een mail waarin je een lening of financiering wordt aangeboden zonder dat je dat zelf hebt aangevraagd, dan is het helemaal zaak om dat bericht extra goed te controleren. Of, beter nog, meteen weggooien.

Microsoft heeft ook advies voor makers van beveiligingssoftware. Zo is het belangrijk om tekst voor analyse eerst te normaliseren. Daarbij worden onzichtbare Unicode-tekens verwijderd of omgezet, zodat filters woorden, patronen en andere signalen beter kunnen herkennen.

Zo wordt bijvoorbeeld 'fun[onzichtbaar teken]ding' vóór de controle genormaliseerd tot 'funding', zodat de tekst daarna correct kan worden geanalyseerd. Microsoft adviseert daarnaast om de aanwezigheid van zulke tag-tekens zelf als verdacht signaal mee te nemen, omdat ze in normale e-mail maar zelden voorkomen.

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ASCII smuggling in phishingmails: dit moet je weten

Phishingcriminelen gebruiken onzichtbare Unicode-tekens om woorden technisch op te splitsen, terwijl jij als ontvanger gewoon hetzelfde woord blijft zien. Zo proberen ze automatische phishingdetectie te omzeilen.



De truc zelf is niet nieuw. Wel zag Microsoft op grote schaal een minder gebruikelijk type onzichtbaar teken dat vooral bekend is uit onderzoek naar AI-aanvallen. Juist omdat deze Unicode Tags nog relatief weinig voor phishing worden gebruikt, kunnen ze beveiligingsfilters op een andere manier misleiden.