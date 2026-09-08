De zomer zit erop en voor veel mensen staat een nieuw schooljaar of een terugkeer naar de kantoortuin voor de deur. Dit is ook de periode waarin je wordt overspoeld met back-to-schooldeals en andere laptopaanbiedingen. Hoe betaalbaar die deals dit jaar echt zijn, is nog maar de vraag door de geëxplodeerde prijzen van geheugen en opslag. Toch is dit al jaren een goede periode om een nieuwe laptop te kopen, en dat zal dit jaar niet anders zijn. In dit artikel lees je precies waarop je moet letten om de beste laptop voor jouw gebruik te vinden.

Waarom zijn nieuwe laptops duurder geworden?

We kunnen het niet over nieuwe laptops hebben zonder naar de huidige componentenmarkt te kijken. Dat werkgeheugen en ssd's veel duurder zijn geworden, zal iedere pc-liefhebber het afgelopen jaar hebben gemerkt. Een set van 32 GB DDR5-geheugen kostte een jaar geleden ongeveer 100 euro; momenteel betaal je 400 tot 500 euro.



Dezelfde onderdelen zitten ook in laptops, handhelds en allerlei andere apparaten. Het ligt daarom voor de hand dat ook die producten flink duurder zijn dan een paar jaar geleden. Heb je in de afgelopen twee jaar een laptop gekocht die nog voldoet? Dan moet je voor een upgrade waarschijnlijk diep in de buidel tasten.



Wachten kan altijd, maar het is mogelijk dat de markt verder verslechtert en computers voor consumenten alleen maar duurder worden. Toch hoeven we ons niet blind te staren op dat doemscenario. Laptopfabrikanten kopen onderdelen in grote aantallen in, vaak tegen vaste prijzen voor een bepaalde periode.



Dat zorgt voor een golfbeweging. Kort nadat de geheugenprijzen stegen, waren laptops met eerder en goedkoper ingekocht geheugen vaak nog aantrekkelijk geprijsd. Inmiddels zitten we in een markt waarin oudere laptops, vaak met korting, nog prima te vinden zijn. Het assortiment wordt ondertussen aangevuld met nieuwe voorraden tegen veel hogere prijzen. Het laat zich raden wat dat betekent naarmate de maanden verstrijken.

Hoe kies je de beste laptop voor jouw gebruik?

Laptopdeals zijn vaak tijdelijk en modellen worden meestal binnen enkele maanden vervangen door een iets andere uitvoering. Daardoor is het lastig om op het moment van schrijven precies te zeggen welke laptop je moet kopen wanneer je dit artikel leest.



Daarom richten we ons vooral op de eigenschappen waarop je moet letten. Zo kun je zelf de beste laptop kiezen die aansluit bij jouw specifieke gebruik.

Welk laptopformaat heb je nodig: 14 inch, 16 inch of toch kleiner?

We beginnen met een van de meer persoonlijke keuzes bij het kopen van een laptop: welk schermformaat past bij je?



Werk je vele uren achter de laptop zelf, neem je hem zelden mee of reis je vooral met de auto? Dan is een groot 16inch-model een goed uitgangspunt. Op dat formaat kun je meestal uren werken zonder jezelf in een ongemakkelijke houding te dwingen. Je hoeft tekst bovendien niet priegelig klein te maken om voldoende werkruimte over te houden.



Een 16inch-laptop hoeft niet per se zwaar te zijn. Als je goed zoekt, vind je genoeg modellen onder de 2 of zelfs 1,5 kg. Een 14inch-laptop is meestal nog lichter en dunner, past in kleinere tassen, gaat vaak wat langer mee op de accu en is in veel gevallen iets goedkoper.



We raden niet aan om 8 uur per dag op een 14inch-laptop te werken, maar voor veel mensen blijft dit formaat goed bruikbaar. Op een vaste werkplek kun je de laptop combineren met een extra scherm en losse invoerapparatuur.



Enkele 13inch-laptops zijn het overwegen waard als je nog meer draagbaarheid zoekt. Voor algemeen gebruik raden we dat formaat echter niet aan. 14inch-modellen zijn vaak gunstiger geprijsd en de winst in draagbaarheid is bij een kleiner model meestal beperkt.

Het schermformaat bepaalt de afmetingen van een laptop.

Waar moet een goed laptopscherm aan voldoen?

Hoewel de processor vaak het hart van de laptop wordt genoemd, bepaalt het scherm in onze ervaring het sterkst hoe prettig de laptop werkt. Je kijkt er per slot van rekening voortdurend naar.



Na het formaat zijn de belangrijkste aandachtspunten de resolutie, het paneeltype, de helderheid en de verversingssnelheid.

Welke schermresolutie is geschikt voor een laptop?

De meeste laptops hebben een Full-HD-scherm met een resolutie van 1920 × 1080 pixels, ook wel 1080p genoemd. Schermen met een lagere resolutie raden we af, omdat je dan erg weinig werkruimte overhoudt.



In de regel is een hogere schermresolutie beter. Meer pixels zorgen voor meer scherpte en meer netto werkruimte. Een laptop met een resolutie van 1920 × 1200 pixels is daardoor net wat praktischer dan een Full-HD-scherm. Ook in het lagere prijssegment kun je zo'n scherm vaak vinden zonder veel extra te betalen.



Nog hogere resoluties, zoals 2880 × 1800 of 2560 × 1600 pixels bij Windows-laptops en vergelijkbare resoluties bij Apple-laptops, behoren volgens ons tot de grootste upgrades die je kunt maken. Je krijgt niet alleen meer scherpte en werkruimte, maar vaak ook een hogere helderheid en betere kleuren doordat deze panelen luxer zijn. Full-HD-schermen ogen vaak zichtbaar flets en hebben een beperkte helderheid.

Hoeveel hertz heeft een laptopscherm nodig?

Hoe belangrijk de verversingssnelheid is, hangt af van je gebruik. Voor algemeen gebruik voldoet een regulier 60Hz-scherm. Kun je voor een bescheiden meerprijs een scherm met 75, 90 of 120 Hz vinden, dan merk je dat tijdens het werken.



Speel je ook graag een game, dan is een hoge verversingssnelheid echt belangrijk. Vooral een scherm met 120 Hz of meer maakt games merkbaar prettiger.

Welke kleurdekking heb je nodig voor beeldbewerking?

Werk je veel met beeldmateriaal en is een goede kleurweergave belangrijk? Controleer dan in de specificaties hoe groot het kleurbereik is. Goedkopere panelen kun je voor dit gebruik praktisch allemaal afschrijven.



Voor beeldbewerking wil je specificaties zien als "100 procent DCI-P3-dekking" of minimaal "100 procent sRGB-dekking". De meeste fabrikanten kalibreren hun schermen tegenwoordig goed genoeg, maar een scherm met 60 procent sRGB-bereik kan nu eenmaal nooit kleurecht worden afgesteld.

ASUS gebruikt bij veel Zenbook-laptops oledschermen die een uitstekende weergave bieden.

Betaalbare basislaptop: Lenovo IdeaPad Slim 5 Serie Filter je op de belangrijkste basiseigenschappen - een scherm met een resolutie van 1920 × 1200 of 2560 × 1600 pixels, 16 GB werkgeheugen en een enigszins moderne cpu - en sorteer je daarna op prijs? Dan komt Lenovo met de IdeaPad Slim 5-serie al snel naar voren. Het is een brede serie met veel configuraties, waaronder modellen van 14, 15 en 16 inch. Let daarom goed op de exacte configuratie die je op het oog hebt. Belangrijker is dat Lenovo de basis voor de gevraagde prijs goed op orde heeft. De toetsenborden in de hele serie typen prettig, het touchpad is prima, de accuduur is voldoende voor een werkdag en de schermen zijn bovengemiddeld goed. Het zijn niet de stevigste laptops, maar iedere laptop vraagt om concessies. Naar onze mening biedt deze serie voor de prijs de beste balans. Zoek je een goede laptop voor weinig geld, dan is deze serie een eenvoudige aanrader. Specificaties Prijs Vanaf ca. 499 euro Formaat 14 tot 16 inch Schermresolutie 1920 × 1200 of 2560 × 1600 pixels CPU Verschillende configuraties GPU Geïntegreerd Pluspunten Veel laptop voor je geld

Bovengemiddelde schermen

Fijne allround-ervaring Minpunten Eenvoudige constructie

Mist luxe extra's

Kieskeurig.nl Lenovo Lenovo IdeaPad / Slim 5 / 83V70014MH Coolblue.nl Beste prijs € 829,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product

Welke laptopprocessor heb je nodig?

Een goede processor is belangrijk voor een soepele werkervaring. De twee grote processorfabrikanten hebben de afgelopen jaren flinke stappen gezet. De meeste processors in moderne laptops zijn daardoor krachtig genoeg om je als consument weinig zorgen te hoeven maken.



Met een processor met 6 of 8 cores zit je voor de meeste doeleinden goed, van productiviteit tot lichte beeldbewerking. Een recente AMD Ryzen 5, 7 of 9 of een Intel Ultra 5, 7 of 9 is een goed uitgangspunt.



Ook alle Apple M-cpu's zijn geschikt voor regulier gebruik. Alleen gebruikers die zware applicaties draaien, moeten naar de luxere modellen uit die reeks kijken.

Is een Snapdragon-laptop een goede keuze?

Snapdragon-cpu's op basis van de ARM-architectuur zijn tegenwoordig ook een redelijke optie. Vooral bij lichte toepassingen, zoals browsen en Office, zijn ze vlot en zuinig.



Hoewel deze laptops op Windows draaien, kan softwarecompatibiliteit nog een probleem zijn. Controleer daarom voordat je zo'n laptop overweegt of de apps die je gebruikt op de ARM-architectuur van Snapdragon werken. Dat kun je bijvoorbeeld nagaan via www.worksonwoa.com.

Intel en AMD maken allebei uitstekende mobiele processors.

Luxe en compacte laptop: ASUS Zenbook Serie Heb je wat meer te besteden aan een luxere laptop? Dan is de ASUS Zenbook-serie, verkrijgbaar in 14 en 16 inch, een uitstekend uitgangspunt voor een model dat dunner, lichter en chiquer is.



Plastic maakt plaats voor metaal. Het scherm is mooier, kleurechter en heeft een hogere maximale helderheid. Ook de accuduur van deze serie is beter. Vooral de uitvoeringen met een oledscherm zien er duidelijk mooier uit dan laptops uit het instapsegment.



Hoewel we niet veel waarde hechten aan wat anderen van onze laptop vinden, valt er toch iets te zeggen voor de afwerking. Zeker bij de 14inch-uitvoering hoef je nauwelijks meer dan een kilo laptop mee te dragen.



Je kunt de Zenbook zien als de MacBook Air-tegenhanger onder de Windows-laptops. Details die je niet altijd in de specificaties terugvindt, zorgen voor een luxere ervaring. Denk bijvoorbeeld aan een stevigere behuizing wanneer je op het prettige toetsenbord typt. Specificaties Prijs Vanaf 899 euro Formaat 14 tot 16 inch Display Vanaf 1920 × 1200 pixels CPU Verschillende configuraties GPU Geïntegreerd Pluspunten Dun en licht

Chique bouw en afwerking

Goede accuduur

Goede displayopties Minpunten Meerprijs voor luxe

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Heb je een laptop met aparte videokaart nodig?

Een aparte videokaart was traditioneel vooral een vereiste voor gamers. Dit onderdeel bepaalt grotendeels welke games je kunt spelen en hoe soepel ze draaien.



Normale laptops hebben een geïntegreerde gpu in de processor. Daarmee kun je prima een lichte game spelen. Wil je grote AAA-titels soepel draaien, dan heb je echt een aparte videokaart nodig. Denk aan een Nvidia GeForce RTX 5060, 5070 of hoger.



Een videokaart heeft naast gamen ook een positieve invloed op videobewerking. Het is bovendien een belangrijk onderdeel als je zware AI-applicaties gebruikt. Daarbij is vooral het videogeheugen van belang. Je hebt voldoende geheugen nodig om je AI-model in te laden; daarna geldt dat meer rekenkracht simpelweg beter is.



Gebruik je geen lokale AI, speel je geen games en doe je niet aan zware videobewerking? Dan kun je een aparte videokaart beter achterwege laten. Die maakt je laptop duurder, dikker en minder zuinig.

Nvidia is in de praktijk de enige fabrikant van laptopvideokaarten waarop je kunt gamen of waarmee je zware taken kunt versnellen.

Complete 14inch-allroundlaptop: MSI Prestige 14 AI+(D3MG-043NL) Zoek je een 14inch-laptop waarmee je vrijwel alles kunt? De MSI Prestige 14 AI+ is zowel de eerste laptop met Intels nieuwste Panther Lake Ultra X7 358H-chip die Nederlandse retailwinkels heeft bereikt als een van de betere en completere allroundlaptops op de markt.



Ook deze serie bestaat uit meerdere modellen, maar hier richten we ons specifiek op de uitvoering met de X7.



Net als de Zenbook is het een elegante machine. Hij is licht, dun, stijlvol gebouwd en netjes afgewerkt. Ook het toetsenbord, het touchpad en de accuduur zijn goed. Het oledscherm maakt eveneens een positieve indruk.



De prijs is fors, maar dat geldt ook voor de specificaties. Alleen al voor 32 GB geheugen en 2 TB opslag kun je los 1000 euro neerleggen.



Vooral de Ultra X7 maakt deze laptop bijzonder. Het is niet alleen een capabele mobiele processor voor allerlei toepassingen, waaronder videowerk en AI-taken. De chip bevat ook de snelste geïntegreerde gpu voor gpu-acceleratie, waarmee je zelfs uitstekend kunt gamen. Specificaties Prijs 1749 euro Formaat 14 inch Display 1920 × 1200 pixels CPU Intel Core Ultra X7 358H GPU Intel Arc B390 Pluspunten Dun en licht

Goede bouw en afwerking

Goede accuduur

Uitstekende processor Minpunten Niet goedkoop

Kieskeurig.nl Productprijzen Prijzen worden geladen...

Hoeveel werkgeheugen heeft een laptop nodig?

Om een laptop vlot te laten aanvoelen, heeft hij voldoende werkgeheugen nodig. Traditioneel gold dat meer simpelweg beter was, vooral als je veel applicaties tegelijk wilde gebruiken.



Met de geheugenprijzen van vorig jaar was er bovendien zelden een reden om niet voor 24, 32 of meer GB werkgeheugen te kiezen. Daarmee zat je voor de komende jaren vrijwel altijd veilig, ongeacht je gebruik.



Met de huidige prijzen ligt dat minder eenvoudig en keren we terug naar 16 GB als uitgangspunt. Voor de meeste applicaties is dat voldoende en doorgaans kun je daar ook een paar jaar mee vooruit.



Laptops met 8 GB RAM raden we af, zeker als het om Windows-laptops gaat. Alleen voor de Apple MacBook Neo, die 8 GB RAM heeft, valt nog iets te zeggen.



Verder blijft gelden dat meer werkgeheugen beter is. Vind je een goede deal met meer dan 16 GB geheugen, dan zouden we daar zeker waarde aan hechten.

Foto: Adnan Ahmad Ali - stock.adobe.com Een laptop met geheugensloten is tegenwoordig echt een zeldzaamheid; meestal zit je vast aan de hoeveelheid RAM die je bij aankoop kiest.

Hoeveel opslagruimte heeft een laptop nodig?

Bij laptopopslag waren er traditioneel twee zaken om op te letten: de hoeveelheid en het type opslag. Vooral de aanwezigheid van een ssd was een harde voorwaarde voor een vlotte laptop. Laptops met mechanische harde schijven zijn gelukkig praktisch van de markt verdwenen.



Daarmee blijft vooral de vraag over hoeveel opslag je nodig hebt.



Grotere ssd's zijn meestal iets sneller dan kleinere, vooral wanneer je van 256 GB naar 512 GB of meer gaat. Toch heeft het weinig zin om veel meer opslag te kopen dan je verwacht te gebruiken.



Een ssd van 256 GB is vaak behelpen. Met een paar programma's en een redelijke fotocollectie zit die snel vol. Laptops met 256 GB opslag zijn wat ons betreft alleen geschikt als instap-pc voor zeer licht gebruik.



Een ssd van 512 GB is vaak voldoende voor licht gebruik, zoals kantoorwerk, zonder dat je je snel zorgen hoeft te maken over ruimtegebrek. Toch vinden we 1 TB een mooi uitgangspunt voor een allroundlaptop, met wat extra ruimte voor de toekomst.



Werk je veel met video of speel je games? Dan heb je liever 2 TB opslag. Het kan ook verstandig zijn om te controleren of je later extra opslag aan de laptop kunt toevoegen. Bij grotere laptops is dat vaak mogelijk en het kan flink in de kosten schelen.

In dikke gamelaptops zoals de ROG Strix G16 kun je de opslag vaak nog vervangen of uitbreiden.

Krachtige laptop voor gamen, video en AI: MSI Crosshair 16 Serie Wil je een laptop waarop je alles kunt doen, waaronder gamen, video bewerken en AI-modellen draaien? Vind je draagbaarheid niet belangrijk en wil je de kosten enigszins binnen de perken houden, omdat echte zakelijke workstations een vermogen kosten? Dan kom je al snel bij gamelaptops uit.



Dit zijn laptops met krachtige videokaarten die ook geschikt zijn voor AI en videowerk.



Het aanbod van gamelaptops verandert snel. Daardoor komt de keuze vooral neer op het vinden van de beste deal op een bepaalde dag. Op het moment van schrijven behoort de MSI Crosshair 16 consequent tot de betere aanbiedingen voor zowel gamen als algemeen gebruik.



Deze laptopserie combineert krachtige processors en videokaarten met nog redelijk schappelijke prijzen. Het model met een RTX 5070 kost ongeveer 1600 euro. Daarbij doet deze laptop niet de grote concessies die instapmodellen van meestal 1200 tot 1300 euro maken op het gebied van bouwkwaliteit, accuduur en vooral schermkwaliteit.



In dit segment wil je op een formaat van 16 inch echt geen Full-HD-scherm. Bij dit model is dat netjes geregeld. Specificaties Prijs 1599 euro Formaat 16 inch Display 2560 × 1600 pixels CPU Intel Core Ultra 7 255HX GPU GeForce RTX 5070 Pluspunten Krachtige hardware

Goede gpu Fijn scherm

Goed toetsenbord Minpunten Groot en zwaar

Kieskeurig.nl MSI MSI Crosshair / 16 HX / D2XWGKG-049NL bol. Beste prijs € 1.829,00 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product

Waar let je op bij een laptoptoetsenbord en touchpad?

Net als het scherm is het toetsenbord een onderdeel waarmee je voortdurend in aanraking komt. De kwaliteit van zowel het toetsenbord als het touchpad is daarom belangrijk voor de gebruikservaring.



Helaas kun je aan de specificaties niet zien hoe prettig een toetsenbord of touchpad werkt. Luxere laptops hebben in de regel betere toetsenborden en grotere, nauwkeurigere touchpads. Toch is het altijd verstandig om reviews van specifieke modellen op te zoeken en te controleren of dat ook geldt voor de aanbieding die je hebt gevonden.



Let daarnaast goed op de aanwezigheid van een numeriek toetsenveld als je dat nodig hebt. Ook toetsenbordverlichting kan belangrijk zijn, zeker wanneer je regelmatig in het donker werkt en niet blind kunt typen.

Een goed toetsenbord en trackpad zijn essentieel voor een goede werkervaring.

Welke aansluitingen moet een laptop hebben?

De meeste laptops hebben genoeg aansluitingen voor veelgebruikte accessoires. Een ontvanger voor een draadloze muis, een externe ssd en een headset kun je vrijwel altijd aansluiten.



Toch moet je hier goed naar kijken als je specifieke wensen hebt. Denk aan meer usb-poorten, een SD-kaartlezer voor je camera of een aparte beeldaansluiting.



De meeste moderne laptops kunnen via usb-c zonder problemen verschillende monitoren aansturen. Controleer wel of dat bij het model dat je overweegt echt mogelijk is.



Wifi is nauwelijks nog een doorslaggevende factor. Een nieuw model met wifi 7 klinkt aantrekkelijk, maar in de praktijk merk je weinig verschil ten opzichte van een wifi6E-laptop van een jaar of twee geleden.

Zorg dat je laptop voldoende usb-c-poorten heeft.

Hoe beoordeel je de accuduur van een laptop?

Het liefst hebben we allemaal een laptop met een lange accuduur. Toch is het niet eenvoudig om vooraf te bepalen welke laptop op dit vlak goed of minder goed presteert. Uiteindelijk ontkom je er niet aan om reviews te lezen.



Aan de capaciteit van de accu kun je vaak wel snel een globale indruk krijgen. Die waarde staat vrijwel altijd bij de specificaties. Ontbreekt die informatie, dan is dat vaak een aanwijzing voor een matige accuduur.



Een laptop met een Intel Ultra 5 uit 2026 en een 70Wh-accu gaat in veel gevallen twee keer zo lang mee als een laptop met een vergelijkbare Intel Core i5-processor uit 2024 en een 40Wh-accu. Zo kun je modellen redelijk met elkaar vergelijken.



Een doorsneelaptop met een moderne processor en een accu van 60 tot 80 Wh houdt het meestal een werkdag vol zonder tussentijds opladen. Daarbij gaan we uit van licht kantoorgebruik en een scherm dat niet op de maximale helderheid staat.



Dergelijke specificaties vind je ook in de lagere middenklasse en het hogere segment.



Game- en workstationlaptops met een aparte videokaart hebben vaak een snellere, maar minder zuinige processor. Wil je daar een volledige dag op werken, dan kun je beter zoeken naar een model met een 99Wh-accu.



Dat is de wettelijke limiet om de laptop nog mee te mogen nemen in het vliegtuig. Het is daardoor ook de hoogste accucapaciteit die je in de praktijk zult tegenkomen.

Windows of macOS: welk besturingssysteem past bij je?

Twee besturingssystemen domineren de laptopmarkt: Microsoft Windows en Apple macOS. Sinds de komst van Apple's M1-laptops, inmiddels ongeveer vijf jaar geleden, zijn beide systemen in de praktijk zeer concurrerend en breed inzetbaar.



Voor games is Windows verreweg de betere keuze. Voor de meeste andere toepassingen zijn beide besturingssystemen realistische opties.



Ons advies is om de vaak sterk gepolariseerde meningen over welk systeem beter is te negeren. Kijk vooral naar wat je gewend bent.



Beide systemen hebben hun eigen eigenaardigheden, maar uiteindelijk is het vooral een kwestie van wennen. Door bij het systeem te blijven dat je al kent, mis je weinig en voorkom je veelal kleine irritaties.

Is Linux geschikt voor een nieuwe laptop? Linux lijkt stevig te groeien en wordt steeds meer een realistisch alternatief voor Windows. In theorie kost het bovendien minder, of eigenlijk niets. In de praktijk ligt dat minder eenvoudig.



Weinig fabrikanten bieden Linux aan als optie bij een nieuwe laptop. Vrijwel iedere laptop wordt verkocht met Windows voorgeïnstalleerd. Je moet Linux daarom meestal zelf installeren, waardoor je geen lagere aanschafprijs krijgt.



Daarnaast kent Linux voor de doorsneegebruiker te veel praktische haken en ogen om het zonder meer aan te raden. Dat geldt vooral wanneer je problemen moet oplossen.

Welke laptopfuncties verbeteren het gebruiksgemak?

Vanaf dit punt komen vooral secundaire eigenschappen aan bod die toch veel invloed kunnen hebben op hoe prettig je laptop werkt.



Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop je de laptop oplaadt. De meeste moderne laptops worden geleverd met een usb-c-oplader of kunnen in ieder geval via usb-c worden opgeladen. Volgens de nieuwe EU-regelgeving is dat ook verplicht. Dat is praktisch, omdat je op veel plekken een geschikte lader kunt vinden, voor zover dat tegenwoordig nog nodig is. Let wel op dat sommige oudere laptops nog een eigen modelspecifieke lader nodig hebben. Dat is duidelijk minder praktisch.



Ook de aanwezigheid van een vingerafdrukscanner of een camera met gezichtsherkenning is het overwegen waard. Deze functies zijn niet onmisbaar, maar wel prettig wanneer je vaak moet inloggen.

Een laptop die via usb-c kan opladen en beeld via usb-c ondersteunt, kun je combineren met een usb-c-dockingstation.

Hoe duurzaam en repareerbaar is een laptop?

Normaal gesproken zouden we ook aandacht besteden aan laptops die beter te repareren of op zijn minst te upgraden zijn. De afgelopen jaren is dat bijna onmogelijk geworden.



Met uitzondering van zeer grote en dikke laptops valt er vaak niets meer te upgraden. Losse onderdelen voor reparaties zijn zelden goed verkrijgbaar, specialisten die een laptop kunnen repareren zijn niet goedkoop en de belangrijkste onderdelen zijn zo sterk met elkaar verweven dat een serieus technisch probleem een laptop al snel total loss maakt.



Vind je repareerbaarheid en uitbreidbaarheid belangrijk? Dan raden we aan om naar Framework-laptops te kijken. Houd wel rekening met zeer stevige prijzen en lange levertijden.

Foto: Framework Framework maakt laptops die goed te repareren en upgraden zijn, maar daar betaal je duidelijk voor.

Welke accessoires heb je nodig bij een laptop? Heb je een geschikte laptop gevonden, vergeet dan de accessoires niet. Een goede muis is bijvoorbeeld een prettige toevoeging. Ook een headset kan handig zijn als je van goed geluid wilt genieten, want maar weinig laptops hebben echt overtuigende speakers.



Een eenvoudige beschermhoes kan eveneens geen kwaad. Nog beter is volgens ons een stevige harde hoes, die voor veel gangbare modellen verkrijgbaar is. Zo blijft je laptop op termijn ook meer waard.

Een compacte reismuis zoals de Logitech MX Anywhere 3S is een handige aanvulling op je laptop.

Betaalbare MacBook voor eenvoudig gebruik: Apple MacBook Neo Ben je een Apple-liefhebber, dan is de kans groot dat je Windows-laptops links laat liggen. Geen van de laptops die Apple momenteel aanbiedt, is een slechte keuze.



Zijn ze technisch beter voor hun prijs dan de betere Windows-laptops die we in dit artikel bespreken? Dat denken we niet. Zit je al in het Apple-ecosysteem, dan is die vraag echter nauwelijks relevant.



Jarenlang konden we stellen dat de beste MacBook voor kantoorwerk simpelweg de goedkoopste was: de bekende MacBook Air. Sinds kort heeft Apple een nog goedkoper model toegevoegd, de MacBook Neo.



Met een prijs van 699 euro is hij flink goedkoper dan de MacBook Air, terwijl hij nauwelijks minder luxe aanvoelt of oogt. Het scherm is iets minder goed dan dat van de Air, maar nog altijd beter dan dat van de meeste Windows-laptops op dit prijspunt.



Voor eenvoudig gebruik is er weinig op aan te merken. Ondanks de smartphone-cpu voelt de laptop erg snel aan.



Het blijft wel een klein 13inch-model. Bovendien heeft de basisconfiguratie slechts 8 GB geheugen en 256 GB opslag. Overweeg dit model daarom alleen als je verwacht niet verder te komen dan eenvoudig kantoor- of schoolwerk.

Lees hier onze review van de MacBook Neo Specificatie Prijs 699 euro Formaat 13 inch Display 2408 × 1506 pixels CPU Apple A18 Pro GPU Geïntegreerd Pluspunten Mooie metalen behuizing

Goede accuduur

Prima scherm

Snel genoeg Minpunten 8 GB RAM

Weinig opslag

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Conclusie: zo vind je de beste laptop voor jouw wensen

Wanneer je deze stappen volgt, heb je waarschijnlijk een duidelijker beeld van hoe je de beste laptop voor jezelf kiest. Let vooral op de eigenschappen die voor jouw gebruik belangrijk zijn.



Dé beste laptop bestaat niet. Een laptop moet aansluiten bij je eigen wensen. De beste keuze hangt bovendien af van de beschikbare aanbiedingen, en die kunnen voortdurend veranderen.



Toch helpen we je graag op weg met enkele modellen die er voor ons positief uitspringen. Let daarbij goed op de uitvoering. Vrijwel alle fabrikanten hebben een aantal basismodellen die in verschillende configuraties verkrijgbaar zijn.



Die configuraties veranderen regelmatig. Daarom leggen we vooral de nadruk op wat je van het basismodel mag verwachten.

In het kort Een goede laptop voor algemeen gebruik heeft minimaal 16 GB werkgeheugen en bij voorkeur 512 GB tot 1 TB ssd-opslag. Voor draagbaarheid is 14 inch logisch, terwijl 16 inch prettiger is voor lange werkdagen op het ingebouwde scherm. Een scherm met 1920 × 1200 pixels is praktischer dan Full HD, en voor beeldbewerking is 100 procent sRGB of DCI-P3 wenselijk. Een aparte videokaart is vooral nuttig voor gamen, videobewerking en lokale AI-taken.