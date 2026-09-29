Je smartphone kan je helpen besparen, vertellen waarom er verderop sirenes klinken en zelfs complete liedjes voor je maken. Voor oktober hebben we opnieuw zes handige apps verzameld. Van boodschappenprijzen vergelijken en huizen zoeken tot je mailbox afschermen en post van de overheid lezen.

Mandje: vergelijk de prijzen van supermarkten

Wie regelmatig boodschappen doet, weet hoe lastig het is om prijzen tussen supermarkten te vergelijken. Mandje maakt dat een stuk overzichtelijker. Typ een product in de zoekbalk en de app laat zien wat het bij elf verschillende supermarkten kost. Onder meer Albert Heijn, Jumbo, Aldi, Lidl en Plus doen mee.



Interessant is dat je niet alleen de huidige prijs ziet. Mandje toont ook de prijsgeschiedenis van de afgelopen weken. Zo kun je bijvoorbeeld controleren of een aanbieding echt zo voordelig is als hij lijkt.



Producten die je vaker koopt, voeg je met het hartje toe aan je favorieten. Zodra een daarvan in de aanbieding is, kan Mandje je een pushbericht sturen. Daarnaast verzamelt de app de weekaanbiedingen van verschillende supermarkten. Je hoeft daarvoor dus niet zelf alle folders door te nemen.

Buurtje.nl: huizen zoeken bij duizenden Nederlandse bronnen

Funda is voor veel huizenzoekers het eerste adres, maar het is niet de enige plek waar woningen worden aangeboden. Buurtje.nl verzamelt huur- en koopwoningen uit duizenden Nederlandse bronnen. Daar zitten bekende platforms als Funda en Pararius tussen, maar volgens de makers ook kleinere makelaars en verhuurorganisaties.



Je geeft eerst aan waar je wilt wonen en aan welke voorwaarden een huis moet voldoen. Vervolgens krijg je woningen te zien die daarbij passen. Verschijnt er een nieuw huis dat aan je wensen voldoet, dan kan de app daar direct een melding van geven.



Per woning krijg je bovendien allerlei informatie over het adres en de omgeving te zien. Dat maakt Buurtje.nl vooral interessant als aanvulling op de woningwebsites die je misschien toch al dagelijks controleert.

112Radar: zien waarvoor politie, brandweer of ambulance uitrukt

Een brandweerwagen die met sirene door de straat rijdt, roept al snel de vraag op wat er aan de hand is. Met 112Radar kun je recente oproepen van politie, brandweer en ambulance bekijken.



De app gebruikt hiervoor meldingen uit het landelijke P2000-netwerk. Bij een melding zie je onder meer welke hulpdiensten zijn opgeroepen en wat voor soort incident er is gemeld. Via de kaart bekijk je gebeurtenissen in je eigen buurt of een andere omgeving.



Wil je niet steeds zelf kijken, dan kun je ook meldingen ontvangen over incidenten in een bepaald gebied. Voor deze pushnotificaties is wel een betaald abonnement nodig.

AdGuard Mail & Temp Mail: houd je echte e-mailadres uit handen van websites

Voor een proefaccount, kortingscode of download moet je verrassend vaak een e-mailadres invullen. Gebruik je daarvoor telkens je gewone adres, dan kan je inbox langzaam vollopen met nieuwsbrieven en reclame.



AdGuard Mail & Temp Mail biedt daarom alternatieve e-mailadressen. Je kunt een anoniem adres maken dat je langere tijd gebruikt, maar ook een tijdelijk adres genereren voor een eenmalige registratie.



Berichten die naar zo'n adres worden gestuurd, lees je binnen de Engelstalige app. Je hoeft je persoonlijke e-mailadres daardoor niet met iedere website te delen. De gratis versie kent wel beperkingen; voor onbeperkt gebruik van alle functies is een betaald abonnement nodig.

Suno: maak met een tekstbeschrijving je eigen liedjes

Zelf een liedje maken zonder een instrument te bespelen? Suno gebruikt generatieve AI om van een korte tekstbeschrijving een compleet nummer te maken. De app is Engelstalig, maar begrijpt ook opdrachten in het Nederlands.



Je kunt bijvoorbeeld aangeven waar de tekst over moet gaan en welke muziekstijl je wilt horen. Daarna genereert Suno twee versies van het nummer. Ook kun je kiezen welk soort zangstem je wilt gebruiken.



Met een gratis account kun je dagelijks een beperkt aantal nummers genereren. Daarmee is Suno vooral een leuke manier om te ontdekken hoe ver AI-muziek inmiddels is gekomen. Voor intensiever gebruik zijn betaalde mogelijkheden beschikbaar.

Berichtenbox: overheidspost direct op je telefoon

Brieven van de Belastingdienst, je gemeente of een andere overheidsorganisatie komen steeds vaker digitaal binnen. Met de officiële Berichtenbox-app van MijnOverheid lees je die post rechtstreeks op je telefoon of tablet.



Na het inloggen met DigiD krijg je een overzicht van ontvangen berichten. Bijlagen, zoals pdf-bestanden, kun je meteen vanuit de app openen. Gelezen berichten verplaats je desgewenst naar het archief of de prullenbak.



Ook handig: je kunt meldingen inschakelen zodra er nieuwe overheidspost voor je klaarstaat. Zo hoef je niet steeds zelf op MijnOverheid te controleren of er iets nieuws is binnengekomen.

In het kort De appselectie voor oktober 2026 bestaat uit 6 apps voor iOS en Android. Mandje vergelijkt supermarktprijzen bij elf supermarkten en toont ook prijsgeschiedenis. Buurtje.nl zoekt huur- en koopwoningen via duizenden Nederlandse bronnen. Suno maakt met generatieve AI twee versies van een liedje op basis van een tekstbeschrijving. De officiële Berichtenbox-app laat overheidspost van MijnOverheid op telefoon of tablet lezen na inloggen met DigiD.