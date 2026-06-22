De Asus Zenbook A16 is een heel bijzondere laptop, want hij heeft een superlichte behuizing. Deze 16inch-laptop kun je prima op de palm van je hand laten balanceren en als hij in je rugtas zit, voel je hem nauwelijks. Klinkt dat goed? Lees dan vooral verder in deze Asus Zenbook A16-review.

Asus Zenbook A16 8,7 / 10 Score De Pluspunten Superlicht ontwerp

Goed scherm

Snelle processor met 48 GB werkgeheugen

Complete gebruikservaring De Minpunten Accuduur had beter gemogen

Erg duur

Scherm spiegelt De Asus Zenbook A16 is een laptop waar we erg enthousiast over worden. Hij is heel licht, heeft een goed scherm, erg krachtige prestaties en veel (verschillende) aansluitingen. De accuduur is niet spectaculair, maar wel dik in orde. Voor al dat moois betaal je wel een hoge prijs, en gelet op de stijgende geheugenprijzen verwachten we niet dat de Zenbook A16 snel in prijs gaat dalen.

Productprijzen Prijzen worden geladen...

Categorie Specificatie Beeldscherm 16.0-inch 3K (2880 x 1800) OLED-scherm, 16:10 beeldverhouding, 120Hz berversingssnelheid, 0.2ms responstijd, 500 nits (1100 nits HDR Piek), 100% DCI-P3 kleurweergave, non-touch Processor & AI Snapdragon X2 Elite Extreme X2E94100 met 18 processorkernen, 18 threads, 53MB cache, single-core boost 4.7GHz, multi-core max tot 4.4GHz, Qualcomm Hexagon NPU tot 80TOPS Grafisch Qualcomm Adreno GPU Geheugen & opslag 48GB LPDDR5X werkgeheugen, 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD Opslag, 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 uitbreidingsslot Besturingssysteem Windows 11 Home Draadloze verbindingen Wi-Fi 7 (802.11be Triple Band 2*2), Bluetooth 5.4 Aansluitingen 2x usb 4.0 Gen 3 Type-C, 1x usb 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 TMDS, SD 4.0 kaartlezer, 1x 3.5mm combo audio jack Toetsenbord & touchpad Backlit Chiclet keyboard, 1.3mm toetsindruk, Precision touchpad, Copilot-toets Camera & audio FHD Camera met IR-functie voor Windows Hello, Smart Amp Technology met Ingebouwde luidspreker, Ingebouwde array-microfoon Batterij & voeding 70WHrs 3-cell Li-ion Accu, TYPE-C, 130W AC-adapter Behuizing & gewicht Aluminium behuizing, kleur Zabriskie Beige; gewicht 1.20 kg, 35.35 x 24.24 x 1.38 ~ 1.65 cm Software Ingebouwde apps zoals StoryCube, MyASUS, ScreenXpert, GlideX, functies waaronder ASUS OLED Care en AI Noise Canceling

Asus maakte vorig jaar indruk met zijn Zenbook A14, een 14inch-laptop die minder dan een kilo woog. De laptop van ruim duizend euro bood met zijn prima specificaties ook een goede prijs-kwaliteitverhouding. Dit jaar pakt Asus groter uit. Er is een vernieuwde A14 uitgebracht, maar die kost opeens 2000 euro. Helemaal nieuw is de Asus Zenbook A16, die wij dus getest hebben en die 2200 euro kost. Veel geld, absoluut. Gelukkig krijg je er wel heel veel voor terug.



Het ontwerp van de Zenbook A16 valt het meest op, maar niet omdat de laptop er zo opvallend uitziet. De laptop oogt gewoon strak en niet heel anders dan de concurrentie. Het gebrek aan een numpad aan de rechterkant kan jammer zijn, al krijg je daardoor wel een lekker breed toetsenbord tot je beschikking. Het touchpad is ook groot.

Foto: Rens Blom De laptop heeft een breed toetsenbord en groot touchpad, maar geen numpad.

De Zenbook A16 verrast pas echt als je hem oppakt. Je verwacht bij een 16inch-laptop meer gewicht, maar dit model weegt slechts 1,2 kilo. Daarmee is hij lichter dan een 13 inch Apple MacBook Air. Mensen die wij de Zenbook A16 in handen gaven zonder erbij te zeggen hoe licht hij is, dachten vaak dat er geen batterij of andere onderdelen in zaten. Dat is gelukkig wel het geval, en Asus heeft er niet op bezuinigd. Je leest er zo meer over.

Foto: Rens Blom De laptop weegt nét geen 1200 gram.

In de doos zit trouwens ook een fraaie opberghoes, altijd handig!

Foto: Rens Blom Een opberghoes is meegeleverd: netjes!

De Zenbook A16 beschikt over een volwaardige HDMI-poort, een usb-a-poort, SD-kaartlezer, 3,5mm-hoofdtelefoonpoort en twee multifunctionele usb-c-poorten (usb 4). Een mooie complete set dus, en via usb-c laad je ook de batterij op. De laptop heeft zes luidsprekers die prima geluid produceren en een Full-HD-webcam met Windows Hello-ondersteuning. Je kunt dus relatief veilig inloggen via een scan van je gezicht. Er zit geen vingerafdrukscanner op.

Foto: Rens Blom De aansluitingen op de linkerzijkant.

Goed scherm

Het scherm van de laptop is als gezegd 16 inch groot, wat je lekker veel werkruimte geeft. Het display is een oledexemplaar met een verversingssnelheid van 120 Hz, waardoor het scherm mooie kleuren toont én lekker soepel oogt. De resolutie van het scherm is met 2880 x 1800 pixels ook dik in orde. Gewoon een goed scherm in een dure laptop, met als aandachtspunt dat het scherm best reflecteert. Dat merken we vooral als we in de trein werken.

Foto: Rens Blom Het grote oledscherm oogt kleurrijk en lekker scherp.

Maar liefst 48 GB werkgeheugen

In een dure laptop verwacht je high-end specificaties, al staat die verwachting onder druk door de snel stijgende prijzen van werkgeheugen en ssd's. Asus heeft er ongetwijfeld ook last van, en daarom is het best opmerkelijk dat het bedrijf maar liefst 48 GB werkgeheugen in de Zenbook A16 stopt. 32 GB is gebruikelijker. Meer werkgeheugen is natuurlijk mooi meegenomen, zeker omdat je het niet kunt vervangen in deze laptop. De ssd is wel te vervangen en is standaard 1 TB; een gangbare grootte. De laptop draait op een Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme-processor, met typenummer X2E-94-100. Dat is medio 2026 bijzonder, want Asus en Qualcomm hebben een contract afgesloten waarin staat dat de Zenbook A16 in het begin de enige laptop is met deze topprocessor. Andere laptops hebben een X2 Plus- of X2 Elite-processor. De Extreme-editie is, de naam verraadt het al, nog een tikje extremer.

Foto: Rens Blom Maar liefst 48 GB werkgeheugen in deze laptop

In benchmarks die wij gedraaid hebben, komt de Zenbook A16 ongelooflijk goed uit de bus. Hij is sneller dan alle andere laptops die wij getest hebben, al lezen we in andere reviews dat Apple's MacBook Pro 16 inch (2026) met M5 Max-processor nog iets sneller is dan de Zenbook A16. Dat is maar goed ook, want die laptop kost het dubbele. Het zal je gezien de benchmarks niet verbazen, maar ook in dagelijks gebruik is de Zenbook A16 heel rap en handelt hij alle programma's die wij gebruiken moeiteloos af. Voor gaming is deze laptop niet zo geschikt, en daar prijst Asus hem ook niet voor aan.



De laptop draait op Windows 11 en gebruikt dus een ARM-processor, van Qualcomm. Wij merken geen verschil met een chip van Intel of AMD, maar wellicht gebruik jij een exotischer (zakelijk) programma dat nog niet geoptimaliseerd is voor ARM. Als je hierover twijfelt, raden we je aan om vooraf onderzoek te doen.

Accuduur

Bij de Zenbook A14 werden we vorig jaar weggeblazen door zijn accuduur, maar dat lukt de A16 nu niet. De 70Wh-batterij gaat bij ons ongeveer elf uur mee bij kantoorgebruik. Dat is langer dan een lange werkdag en dus helemaal prima, maar tegelijkertijd geen bijzondere score meer anno 2026. Opladen gaat snel via usb-c.

Foto: Rens Blom Wij kunnen ongeveer elf uur lang werken op deze laptop voordat hij aan de oplader moet.

In de doos zit een 130watt-usb-c-oplader, al is die best groot en zwaar. Je kunt ook een eigen usb-c-adapter met een output vanaf 45 watt gebruiken.

Conclusie: Asus Zenbook A16 kopen?

De Asus Zenbook A16 is een laptop waar we erg enthousiast over worden. Hij is heel licht, heeft een goed scherm, erg krachtige prestaties en veel (verschillende) aansluitingen. De accuduur is niet spectaculair, maar wel dik in orde. Voor al dat moois betaal je wel een hoge prijs, en gelet op de stijgende geheugenprijzen verwachten we niet dat de Zenbook A16 snel in prijs gaat dalen.

Kieskeurig.nl Productprijzen Prijzen worden geladen...