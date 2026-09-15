Google heeft bekendgemaakt wanneer de eerste Googlebooks te bestellen zijn. Vanaf maandag 21 september kun je een pre-order plaatsen. Tegelijkertijd zijn vrijwel alle specificaties van de Lenovo Googlebook 15 uitgelekt. Die wijzen op een luxe laptop met een oledscherm, Intel Core Ultra-processor en gezichtsherkenning.

Wie zich bij Google had aangemeld voor updates over de Googlebook, kreeg deze week een opvallend korte mail: "Get ready for Googlebook", met daaronder de datum 21 september 2026. Op de website van Googlebook staat dezelfde datum. Welke modellen dan precies besteld kunnen worden en wanneer de levering begint, is nog niet bekend.



Google kondigde de Googlebook in mei aan als een nieuwe categorie laptops. Het platform is gebaseerd op Android-technologie en krijgt een stevige integratie met Gemini. Acer, ASUS, Dell, HP en Lenovo behoren tot de eerste fabrikanten die met een Googlebook komen.

Lenovo Googlebook was al eerder te zien

Van het Lenovo-model doken de afgelopen maanden al beelden op. Digital Citizen publiceerde begin augustus gelekte afbeeldingen van de Lenovo Googlebook, waarop onder meer het ontwerp en de gekleurde lichtbalk op de klep goed te zien waren. Daarmee kregen we voor het eerst een vrij duidelijk beeld van hoe Lenovo zijn Googlebook vormgeeft. Bekijk de gelekte afbeeldingen bij Digital Citizen.



Wat toen nog grotendeels ontbrak, waren de technische details. Daar komt nu verandering in. Mac Observer zegt een uitgebreide Lenovo-productsheet in handen te hebben, met daarin vrijwel alle specificaties van de Googlebook 15. Daardoor weten we nu niet alleen hoe de laptop eruitziet, maar ook welke hardware Lenovo erin stopt.

Foto: https://www.digitalcitizen.life/

Lenovo Googlebook 15 krijgt oledscherm en Core Ultra 5

Volgens die documentatie krijgt de laptop een 15,3-inch oledtouchscreen met een resolutie van 2880 × 1800 pixels en een verversingssnelheid van 120 Hz. Binnenin zit een Intel Core Ultra 5 325, gecombineerd met 16 of 32 GB LPDDR5x-geheugen en 256 of 512 GB opslag.



Ook de rest van de hardware wijst erop dat Google en Lenovo hoger mikken dan bij veel traditionele Chromebooks. De laptop krijgt een groot haptisch touchpad, Wi-Fi 7, twee Thunderbolt 4-poorten, usb-a, HDMI 2.0 en een accu van 70 Wh. Lenovo spreekt over een accuduur tot elf uur. Het gewicht begint bij 1,29 kilo.



De webcam heeft een resolutie van 5 megapixel en krijgt twee microfoons en een fysiek privacyschuifje. Voor het geluid gebruikt Lenovo vier speakers met Dolby Atmos.

Foto: https://www.digitalcitizen.life/

Googlebook krijgt mogelijk gezichtsherkenning

Opvallend is vooral de beveiliging. Naast een vingerafdrukscanner vermeldt de productsheet ook "Google facial authentication". Wat daar precies achter zit, is nog niet duidelijk. Het kan om gewone herkenning via de webcam gaan, maar mogelijk gebruikt Google hiervoor aanvullende hardware. Daarover geeft de uitgelekte documentatie geen uitsluitsel.



De laptop krijgt daarnaast een aparte Google-toets op het toetsenbord. Ook zit op de klep de eerder gelekte Glowbar. Bij het Lenovo-model geeft die volgens de productsheet informatie over de accu en het opladen.



Lenovo noemt verder een aparte AI Mouse voor Googlebook als accessoire. Wat die muis precies met AI doet, wordt in de documentatie niet uitgelegd.



Een prijs ontbreekt nog. Ook in de documenten die Mac Observer heeft ingezien staat geen adviesprijs of officiële verkoopdatum. Maar nu de voorverkoop op 21 september begint, kan het niet lang meer duren voordat we dat wél te horen krijgen.