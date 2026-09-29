Smartwatches kunnen steeds meer, maar eerlijk gezegd zit ik niet te wachten op nóg een apparaat dat voortdurend mijn aandacht vraagt. Nu ik al járen 55+ ben, dank u beleefd, interesseert me vooral iets anders: wat kan zo'n horloge me vertellen over mijn gezondheid? Precies daar legt de Huawei Watch D3 de nadruk, met als opvallendste functie een bloeddrukmeter in het horlogebandje.

Review Huawei Watch D3 9,1 / 10 Score De Pluspunten Bloeddruk meten vanaf de pols werkt eenvoudig

Uitgebreide 24-uurs bloeddrukmeting

Veel gezondheidsgegevens en trends

Minitrainingen zetten daadwerkelijk aan tot bewegen

Ook 's nachts comfortabel te dragen

Lange batterijduur De Minpunten Veel functies = flinke leercurve

Gezondheidsadviezen zijn soms te algemeen

Voor veel extra oefeningen is een betaald abonnement nodig De Huawei Watch D3 is vooral interessant voor wie een smartwatch zoekt om zijn gezondheid actief te volgen. De ingebouwde bloeddrukmeter en 24-uursmeting voegen duidelijk iets toe, naast functies als hartslagmeting, ECG en slaapregistratie. Daar staat tegenover dat Huawei veel informatie verzamelt, maar niet altijd even duidelijk uitlegt wat je ermee kunt. Ook zitten sommige extra functies achter een betaald abonnement. Maar echte dealbreakers zijn dat niet. Voor wie gezondheid belangrijker vindt dan sportprestaties of slimme extra's, is de Watch D3 daardoor een opvallend complete smartwatch.

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De Huawei Watch D3 heb ik bijna twee weken dag en nacht gedragen. Daarbij lag de nadruk vooral op de functies die iets vertellen over mijn gezondheid: bloeddruk, hartslag, andere gezondheidsmetingen en de inzichten die Huawei daar vervolgens uit probeert te halen. Daarnaast stelde ik doelen voor mijn beweging, waarbij de D3 een fijne stok achter de deur bleek.

Het bandje goed krijgen kostte meer moeite dan verwacht

De installatie op zich gaat snel: op het scherm van de Watch D3 verschijnt een QR-code, die je met je telefoon scant. Vervolgens kom je meteen bij de Huawei Health-app terecht. Het maakt overigens niet uit of je een Android-telefoon hebt of een iPhone: de D3 werkt met alle smaken.

De volgende stap is het afstellen van het bandje. Bij elke smartwatch die je hartslag en andere lichaamsfuncties meet, is een goede pasvorm belangrijk. Bij de Watch D3 geldt dat nog sterker, omdat de bloeddrukmanchet in het bandje is verwerkt. In de verpakking zit daarom een meetlint waarmee je de juiste maat bepaalt. Dat meten is zo gebeurd, maar het verwisselen en afstellen van het bandje vond ik een stuk lastiger. Een handleiding ontbrak bij mijn testexemplaar – mogelijk zit die bij het winkelmodel wel gewoon in de doos – en daardoor heb ik er behoorlijk mee zitten worstelen. Gelukkig heb ik hier heel veel jongere collega's…

Dat worstelen bleek een beetje een voorbode voor de rest van de test. De Watch D3 kan ontzettend veel, maar Huawei legt niet alles even duidelijk uit. Zelfs na twee weken praktisch met de van internet gehaalde handleiding onder mijn kussen te hebben geslapen, ontdekte ik nog functies en instellingen waarvan het bestaan me was ontgaan. Ook vraagt de Huawei Health-app behoorlijk wat toestemmingen. Als beginnende smartwatchgebruiker was het daardoor in het begin behoorlijk zoeken.

Daar staat tegenover dat het horloge zelf prettig werkt. Menu's reageren snel en het grote 1,92inch-amoledscherm was zowel binnen als buiten goed afleesbaar. Ook met natte vingers bleef het touchscreen gewoon reageren.

Foto: ID | AK

Bloeddruk meten bleek eenvoudiger dan gedacht

De bloeddrukmeter is dé functie die de Huawei Watch D3 onderscheidt van de meeste andere smartwatches. In het bandje zit een smalle luchtmanchet die tijdens een meting wordt opgeblazen. Het principe lijkt daarmee meer op dat van een gewone bloeddrukmeter dan op een optische meting via sensoren onder op een horloge.

Een losse meting duurt iets minder dan 45 seconden. Het bandje trekt daarbij behoorlijk strak om je pols, maar heel vervelend voelt dat niet. Het horloge laat duidelijk zien hoe je je arm moet houden, waardoor bijna alle metingen in één keer goed gingen. In de overige gevallen moest ik de houding van mijn arm veranderen of mijn mond houden (praten en bewegen tijdens een meting is namelijk ook niet goed).

Opeenvolgende waarden verschilden steeds maar een beetje van elkaar. Dat is geen bewijs dat het horloge dezelfde nauwkeurigheid biedt als een medische bovenarmmeter, maar de uitkomsten lagen in mijn test wel steeds dicht bij elkaar. Wie zijn bloeddruk om medische redenen moet controleren, moet de Watch D3 uiteraard niet zien als vervanger van medisch advies of een voorgeschreven meetmethode. De bloeddrukfunctie van de D3 is vooral interessant om trends en patronen te volgen.

Foto: ID | AK

Van 's nachts bloeddruk meten merkte ik weinig

Bij de 24-uurs bloeddrukmeting meet de Watch D3 overdag en 's nachts automatisch je bloeddruk. Je geeft zelf aan wanneer je gewoonlijk slaapt en stelt vervolgens in hoe vaak het horloge overdag en 's nachts moet meten.

Huawei adviseert voor een volledige meting minimaal twintig metingen overdag en zeven 's nachts. Zelf kun je kiezen uit verschillende meetintervallen. Ook bepaal je of een meting automatisch begint of dat het horloge je eerst waarschuwt. Komt een meting echt slecht uit, dan kun je hem overslaan.

Vooral de nachtmetingen waren een verrassing. Ik had verwacht wakker te worden zodra het bandje zich aanspande, maar dat gebeurde niet. Geen enkele nachtmeting mislukte. Juist overdag vond ik het lastiger. Omdat het bandje iedere 45 minuten werd opgeblazen, begon dat aan het einde van de dag toch een beetje vervelend te voelen.

Daar staat iets tegenover wat je met een losse meting niet krijgt: je ziet hoe je bloeddruk gedurende de hele dag verandert. In plaats van één getal op één willekeurig moment krijg je een veel breder beeld. De dag van de meting was bijzonder druk; 's avonds heb ik zelfs tot bijna middernacht doorgewerkt. Dat was heel goed terug te zien in de grafiek: het beeld strookte echt met hoe mijn dag verliep.

Hartslag, ECG, slaap en andere gezondheidsmetingen

Bloeddruk krijgt veel aandacht, maar de Watch D3 houdt nog veel meer bij. Met Gezondheidsoverzicht voert het horloge in ongeveer een minuut een hele reeks gezondheidsmetingen uit. Denk aan hartslag, hartslagstabiliteit, bloedzuurstof, huidtemperatuur, stress, emotie, ECG, aritmie en arteriële stijfheid. Dat klinkt als een hele waslijst, maar de meting zelf is simpel: vinger op de elektrode aan de zijkant, even wachten en na ongeveer een minuut staat de uitslag klaar. Ook krijg je 's morgens een cijfer voor je fysieke gereedheid, bedoeld als indicatie van hoe goed je lichaam is hersteld. Een lage score kan bijvoorbeeld aanleiding zijn om het die dag wat rustiger aan te doen.

De hoeveelheid informatie is indrukwekkend, maar precies daar zit ook een zwakkere plek. Huawei is goed in meten, maar wat minder goed in vertellen wat je vervolgens met al die gegevens moet.

Bij afwijkende of minder gunstige waarden komen bijvoorbeeld adviezen voorbij in de trant van gezond leven en regelmatig blijven meten. Daar heb je natuurlijk geen smartwatch voor nodig. Zeker bij een horloge dat zo nadrukkelijk op gezondheid is gericht, was wat meer concrete uitleg soms fijner geweest.

Veel gezondheidsdata, maar wat moet/kun je ermee?

Huawei probeert al die losse metingen wel met elkaar te verbinden via Gezondheidsinzichten. Hoe langer je de Watch D3 draagt, hoe meer informatie de app verzamelt over onder andere je slaap, beweging en gezondheid.

Daar verschijnen ook tips bij. Die zitten een beetje tussen algemeen en persoonlijk in. Een advies als Zorg voor een regelmatig slaappatroon is geen wereldschokkende ontdekking, maar doordat de Watch D3 je eigen gegevens erbij betrekt, voelt zo'n advies toch relevanter dan dezelfde tip in een algemeen gezondheidsartikel. Vooral de slaapanalyses vond ik interessant. Zelf heb ik het idee dat ik slecht slaap, terwijl volgens de D3 vooral de duur te wensen overlaat en de kwaliteit best meevalt. Werd ik daarvan beter uitgeslapen? Nee. Voelde het toch prettig? Zeker.

Niet alle metingen overtuigden evenveel. De stress- en emotiewaarden sloten bijvoorbeeld lang niet altijd aan op hoe ik me daadwerkelijk voelde. Ontspannings- en ademhalingsoefeningen moeten helpen tegen stress of negatieve gevoelens. Die werken, maar: voor veel ontspannings- en muziekoefeningen in Huawei Health is een VIP-abonnement nodig. Dat kost 19,99 euro per drie maanden of 59,99 euro per jaar. Het aantal oefeningen dat je er gewoon bij krijgt, is beperkt. Zeker bij een smartwatch met een adviesprijs van 449 euro voelt dat toch wat karig.

De Watch D3 liet me daadwerkelijk meer bewegen (met dank aan de panda)

Een onverwacht pluspunt: de Watch D3 kreeg me daadwerkelijk vaker aan het bewegen. Dat doet hij op een aantal manieren. Zo is er het Activiteitenverslag, waarin je jezelf doelen kunt stellen voor beweging en inspanning. Het horloge houdt ook bij of je ieder uur voldoende beweegt. Gebeurt dat niet voldoende, dan verschijnt er een panda in beeld die je een minitraining laat doen: stretchen bijvoorbeeld, of je schouders losmaken, of met je ogen rollen ("Daar heb jij toch geen training voor nodig? Dan kun je al héél goed!" aldus mijn echtgenoot).

Foto: ID | SL

Veel sportfuncties, maar ik miste wel de e-bike

Naast het Activiteitenverslag en de Minitrainingen kun je uiteraard zelf allerlei trainingen opstarten. De Watch D3 heeft heel veel sportfuncties: van golf en skiën tot trailrun en roeitrainer. Ook eenvoudigere manieren van bewegen worden volop ondersteund. Zelf gebruikte ik vooral wandelen en fietsen, zowel binnen als buiten. Na een fietstraining binnen kreeg ik een begeleide stretchoefening van acht minuten, compleet met steminstructies en afbeeldingen. Dat werkte verrassend motiverend. Juist zulke kleine functies hadden bij mij meer effect dan een abstract doel als tienduizend stappen zetten.

Tijdens het fietsen buiten pauzeerde de registratie automatisch bij een stoplicht en ging hij vanzelf weer verder zodra ik begon te rijden. Een vlotte Amerikaanse stem meldde dan respectievelijk Workout paused en Workout resumed. Een Nederlandse of aanvullend taalpakket heb ik niet kunnen vinden. Je kunt bij deze training kiezen uit allerlei fietsen, van racefiets tot mountainbike tot vouwfiets. Helaas ontbreekt een e-bikeprofiel. Omdat ik een elektrische fiets gebruik voor mijn woon-werkverkeer, zijn sommige trainingsgegevens dus niet betrouwbaar.

Na een training krijg je behoorlijk wat gegevens te zien. Bij fietsen gaat het dan bijvoorbeeld om je route (inclusief kaartje), snelheid, hartslag, hartslagherstel, trapfrequentie, vermogen en trainingsbelasting. Als niet-echt-een-sporter kon ik met een deel daarvan eerlijk gezegd niet zo veel, maar leuk om een keer gezien te hebben.

Dag en nacht dragen gaat prima

Een bloeddrukmanchet in een horlogebandje klinkt niet direct als iets wat je dag en nacht wilt dragen. Toch viel dat mee. In het begin zat het bandje iets te strak, waardoor het afdrukken achterliet en wat warm aanvoelde. Na het aanpassen van de pasvorm was dat verholpen. Zelfs tijdens het slapen merkte ik nauwelijks dat het horloge om mijn pols zat. Dat is belangrijk, want juist voor slaapregistratie en 24-uursmetingen wil je het horloge zo veel mogelijk dragen.

Minder handig is dat je de Watch D3 niet gewoon onder de douche kunt blijven dragen. Voor een horloge dat eigenlijk continu gegevens wil verzamelen, is dat een opvallende beperking. Bij veel concurrenten kan dat wél gewoon – maar die hebben dan ook geen manchet in het bandje.

Zes dagen batterijduur? Ik haalde er bijna zeven!

Huawei geeft een maximale batterijduur van zes dagen op. In de praktijk kwam ik zelfs iets verder. Bij intensief gebruik - en ik héb wat knopjes ingedrukt en opties geactiveerd – hield de Watch D3 het bijna zeven dagen vol. Alleen tijdens de 24-uurs bloeddrukmeting ging de accu wat sneller leeg. Opladen gaat gelukkig vlot: van 21 naar 100 procent duurde 48 minuten.

Foto: ID | AK

En ja, het is ook gewoon een smartwatch

Naast het in de gaten houden van je gezondheid en conditie kan de Watch D3 natuurlijk ook de gewone smartwatchdingen. Bellen vanaf de pols (nog nooit eerder gedaan, maar welkom in de 21e eeuw, zoals een collega zei) werkte goed en was aan beide kanten prima verstaanbaar. Ook meldingen bleken onverwacht handig. Niet omdat ik iedere e-mail of appje op mijn horloge wil lezen, maar juist omdat de Watch D3 als een soort filter werkt. Dringend? Meteen de telefoon pakken en antwoorden. Niet dringend? Dan komt het straks wel.



Ook de recorderfunctie heeft zijn nut bewezen. Op de fiets krijg ik regelmatig ideeën voor artikelen die bij aankomst op de redactie alweer verdwenen zijn. Met de recorder kon ik ze onderweg gewoon inspreken. Superhandig!

Met zo veel functies en mogelijkheden lukte het niet om alles uitgebreid te testen. Betalen via Curve Pay en het delen van gezondheidsgegevens met familieleden via Health Community zijn daarom buiten beschouwing gebleven.

Foto: ID | SL

Conclusie Huawei Watch D3 review: dit is waarom ik hem zou blijven dragen

Na bijna twee weken testen kijk ik anders naar smartwatches dan daarvoor. De waarde van de Huawei Watch D3 zit wat mij betreft niet in bellen vanaf de pols of in het enorme aantal sportmodi. Die functies zijn handig, maar de gezondheidsmonitoring is de reden om dit horloge te dragen. Vooral de bloeddrukmeter voegt echt iets toe. Een losse meting uitvoeren is eenvoudig en de 24-uursmeting geeft informatie die je met een incidentele controle simpelweg niet krijgt. Tel daar hartslag, ECG, slaapregistratie en andere gezondheidsmetingen bij op en er ontstaat een behoorlijk uitgebreid beeld van wat er gedurende de dag met je lichaam gebeurt.

Huawei mag wel beter nadenken over hoe het al die informatie presenteert. De leercurve is behoorlijk steil, functies zitten soms verstopt en sommige gezondheidsadviezen blijven aan de algemene kant. Bij een adviesprijs van 449 euro is het bovendien jammer dat een deel van de extra opties achter een betaald abonnement zit. Maar dat zijn geen echte dealbreakers.

Kort samengevat: de Huawei Watch D3 is niet zozeer een smartwatch waarop toevallig ook een bloeddrukmeter zit. Het is eerder een gezondheidsmonitor waarin Huawei óók alle gebruikelijke smartwatchfuncties heeft gestopt.